Vedete care refuză să se vaccineze anti-COVID-19

Scepticismul faţă de vaccinare începe să se răspândească şi în România. Tot mai multe vedete autohtone îşi asumă public refuzul de a se vaccina anti-COVID-19, iar cel mai recent în această categorie a intrat actorul Dragoş Bucur.

Pandemia de COVID-19, care de mai bine de un an a lovit mapamondul, a împărţit în două tabere şi România, aşa cum era de aşteptat. Pe de-o parte se află cei care se îndoiesc de existenţa, pericolul şi propagarea virusului la scară largă, iar pe de altă parte se află cei care respectă toate normele impuse de autorităţi şi s-au înscris deja pe liste pentru administrarea vaccinului anti-COVID-19.

Vedete care refuză să se vaccineze împotriva coronavirusului

Actorul Dragoş Bucur a anunţat, marţi, pe o reţea de socializare că refuză să se vaccineze împotriva COVID-19 şi a stârnit o dezbatere aprinsă în mediul online. Diagnosticat pozitiv cu coronavirus în septembrie 2020, prezentatorul de la PRO TV a decis să ignore normele de siguraţă şi să refuze administrarea vaccinului anti-COVID-19.

“În cazul în care nu aveați pe cine să înjurați: nu mă vaccinez și nu port mască”, a scris Dragoș Bucur pe Facebook, unde, aşa cum era de aşteptat, a apărut un val de reacţii negative.

Şi fostul prezentator TV Mădălin Ionescu şi-a exprimat public poziţia faţă de vaccinul anti-COVID-19 şi a recunoscut că nu crede în eficienţa acestuia.

“Acesta este unul din cele mai puternice și mai importante texte pe care le-am postat până acum. Am înțeles din spoturile difuzate la tv că ‘vaccinul (care din ele ?) e eficient’. L-a întrebat vreun ‘moderator’ pe Nea Arafat, gurul COVID din România, ce înseamnă asta ? Pentru cât timp ne oferă imunitate ? Pentru o luna, două, trei, șase? Un an? Doi? Dacă eficienta acestor vaccinuri antigripale ține șase luni, ce o să facem? O să ne vaccinăm de două ori, poate trei ori pe an? Așa vom face până la sfârșitul vieților noastre? Altfel nu vom avea acces la unele drepturi? Ați auzit de vaccinuri gripale care să poată asigura o imunitate pentru o perioada mai îndelungată? Acest virus nou a fost obținut prin mixarea unui coronavirus existent cu unele elemente provenite din vietăți precum liliacul, pangolinul și altele, apoi cocktailul a fost pregătit pentru atacarea organismului uman. S-a obținut o nouă gripă, prieteni. Nimic mai mult . O nouă gripă. Asta este COVID 19. O gripă la care rata de vindecare a celor afectați este de aproape 98 la sută (fără ajutor medical sau cu ajutor medical sumar).

Mădălin Ionescu: “Covid-19 este o gripă”

O gripă care, da, poate ucide, dar o gripă cu care ne vom obișnui foarte repede. Cât de eficiente sunt vaccinurile antigripale cu tot cu tehnică nouă căreia i se face reclamă la televizor ? O să ne ferească de nouă răceală 9 luni, în loc de șase, de exemplu ? Un an și jumătate în loc de unul? Asta ne dorim? Sunt medici care mi-au spus clar că nu se vor vaccina. Sunt medici care se confruntă cu COVID din martie, anul trecut, și care mi-au spus că din punctul lor de vedere vaccinurile nu vor rezolva problema COVID-19, ci tratamentul medicamentos . De ce? Pentru că virusul care generează afecțiunea COVID-19 este inteligent și suferă mutații periodice . Ce înseamnă asta? Că atunci când un vaccin iese pe piață are mari șanse să nu mai fie compatibil întru totul cu modificările pe care le-a cunoscut SARS-CoV-2 . Punct. Nu intru în alte detalii”, a scris Mădălin Ionescu, la începutul anului, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Olivia Steer, antivaccinstă convinsă

Olivia Steer şi-a consolitat, cu fiecare apariţie, poziţia vizavi de vaccinuri şi este cunoscută ca fiind vocea antivacciniştilor din România. Pagina de Facebook a Oliviei Steer abundă în mesaje și informații anti-vaccin și, nu de puține ori, soția lui Andi Moisescu a devenit protagonista unor discuții aprinse cu cei care îi urmăresc activitatea și nu numai.

Actrița Ani Crețu: “Copilul meu este un copil vaccinat. Şi ăsta îmi este singurul regret în cei 38 de ani și jumătate de viaţă”

Și actrița Ani Crețu crede că vaccinarea este o utopie. Actrița a mărturisit public că fiul ei a rămas cu sechele după ce i-a fost administrat vaccinul specific vârstei de două luni, aflat în schema obligatorie, și consideră că a acționat greșit atunci când a acceptat ca micuțul să fie imunizat.

“Sunt părinte de copil ce încă suferă de efecte post vaccinale. Efectele au apărut după vaccinul de la 2 luni când, fie nu s-a dorit, fie nu s-a ştiut (ceea ce nu scuză gravitatea faptului ) a fost ‘diagnosticat’ eronat cu reflux gastro-esofagian, a primit tratament eronat cu antibiotice şi Motillim pe care l-am cumpărat din afara ţării, la recomandarea medicilor ( ATENŢIE – Motilliun – medicament interzis sub vârsta de 1 an – a se vedea însăşi declaraţia dr. Mihai Craiu de la dezbaterea publică din 11 mai 2017 pentru proiectul de lege cu privire la obligativitatea vaccinarii). Faptul a fost repetat şi la vârsta de 4 luni – aceleaşi reacţii – tratamentul a continuat – diagnostic infirmat prin testare specifică abia la vârsta de 4 luni şi 3 săptămâni.

Situaţia copilului meu a scăpat de sub control după vaccinarea cu ROR la vârsta de 1 an şi 2 luni, urmată de 10 luni jumătate de diarei cronice, apariţia intolerantelor şi a alergiilor. (…) Menţionez ca am cheltuit şi încă mai cheltui sume enorme pentru refacerea copilului şi îi cer să mă ajute! Să îmi dea bani de la dumnealui în cazul în care îi pasă atât de mult de copiii acestei ţări! Copilul meu este şi el copilul acestei ţări! Copiii voştri, dragi români, sunt copiii acestei ţări! Ţara noastră, România, NU este STATUL! Statul este o entitate care are nevoie de noi toţi ca să existe. Dacă noi nu o recunoaştem, ea nu există. Îmi iubesc ţara! Îmi iubesc enorm ţara! Dar cei care se afla în fruntea ei, cei pe care NOI i-am pus să fie acolo, NU ne iubesc. Copilul meu este un copil vaccinat. Şi asta îmi este singurul regret în cei 38 de ani si jumătate de viaţa! Eu nu mă tem de copiii nevaccinaţi şi nu îi consider un pericol pentru mine şi copilul meu. Altfel, vaccinarea devine o utopie!”, spunea Ani Crețu, în 2017, când premierul de atunci, Mihai Tudose, a adus în discuție obligativitatea vaccinării copiilor.