Vedete care se vaccinează anti-COVID-19

Campania de vaccinare anti-COVID-19 a început în România de o lună și jumătate și, de atunci, tot mai multe persoane publice și-au manifestat dorința de a se vaccina cât mai repede.

Constestată de mulți, așteptată de și mai mulți, campania de vaccinare anti-COVID-19 a început, în România, la data de 27 decembrie 2020, iar, de atunci, s-au delimitat două tabere: cea a persoanelor care s-au imunizat deja sau care așteaptă cu nerăbdare să prindă un loc pe platforma de vaccinare și cea a antivacciniștilor.

Vedete care vor să se vaccineze anti-COVID-19

Prezentatoarea Simona Gherghe a fost prima vedetă care și-a anunțat, în mod public, intenția de a se imuniza. Vedeta a mărturisit că s-a documentat înainte și a luat decizia ca întreaga ei familie să se vaccineze împotriva COVID-19.

„Aștept vaccinul ca pe o gură de aer proaspăt. Aștept să ne întoarcem la ceea ce credeam noi că e normalitate. Cred că acest vaccin ne va ajuta. Noi ne-am vaccinat și împotriva gripei sezoniere și îl vom face și pe cel împotriva COVID.

Simona Gherghe se vaccinează anti-COVID-19

Am vorbit zilele trecute despre vaccinare și mi-am atras pe pagină o mulțime de antivaxeri. Mă așteptam pentru că știam că sunt reactivi și agresivi. Nu-i nimic, eu îmi asum opinia provaccinare! Argumentat și documentat. Cred în medici și în evoluția medicinei și în toate armele pe care le avem împotriva unor boli extrem de grave”, mărturisea Simona Gherghe pe contul de Instagram.

Daniela Gyorfi: “Mă vaccinez și eu, și George”

Cântăreața Daniela Gyorfi a fost infectată cu sars-cov-2, în luna noiembrie a anului trecut, și, deși nu a avut complicații, își dorește să se vaccineze cât mai rapid.

“Mă vaccinez, pentru că și eu, și George (n.r. George Tal, impresarul și iubitul artistei) bănuiesc că, ușor, ușor vom pleca afară pentru spectacole, evenimente și mă voi înscrie pentru vaccinare. Nu avem ce face, dacă vrem să scăpăm de starea asta care ne-a dus pe toți în cap cu economia, trebuie să facem ceva. Eu nu cânt de un an de zile și îmi este foarte greu. Lasă banii, dar este meseria mea și îmi este foarte greu. Nu am mai găsit rostul să fac melodii, la cine cânt, în baie la mine? Trebuie să scăpăm cât se poate. Mă uitam că mulți s-au despărțit. Pe noi nu ne-a afectat, deși nu am spus niciodată că la noi e numai lapte și miere. Noi suntem un cuplu normal, ne mai certăm, am avut și depresie, cred că și George a avut. Am mai auzit persoane care spun: ‘Mă bucur că am Covid, ca să stau acasă. Când aud asta îmi vine să mă strâng de gât”, a declarat Daniela Gyorfi pentru FANATIK.

Răzvan Botezatu, despre vaccinul anti-COVID-19: “Era să mor, nu vreau să risc”

Răzvan Botezatu s-a programat deja la vaccin, iar pe 27 februarie urmează să i se administreze prima doză de vaccin anti-COVID-19.

“Am ales să mă vaccinez pentru că, acum câțiva ani, am avut o problemă gravă la plămâni, era să mor. Am stat internat 8 luni și luam 14 pastile pe zi. Plămânii mei sunt sensibili. Ca să evit orice risc de a face complicatii din cauza Covid-19, am ales sa ma imunizez cu acest vaccin”, a declarat Răzvan Botezatu, în exclusivitate, pentru FANATIK.RO.

Simona Halep: “Da, sigur o să mă vaccinez”

Simona Halep a fost confirmată pozitiv cu COVID-19 la sfârșitul lunii octombrie și, după ce s-a aflat sub supravegherea medicilor de la Spitalul Matei Balș, din București, s-a vindecat fără mari complicații. A decis, însă, să se vaccineze și a sfătuit populația să facă tot ce poate pentru limitarea răspândirii virusului.

“Da, sigur o să mă vaccinez când o să fie posibil, fiindcă vreau să se termine odată cu această pandemie. (…) Eu am crezut în boală de la început, niciun moment nu am crezut că nu există. Mi-a fost teamă la început mai mult decât acum, dar boala există. Cine nu crede greşeşte, din punctul meu de vedere. Nu trebuie să trăim în teamă, dar trebuie să ajutăm la limitarea răspândirii virusului. Oamenii de la Matei Balş m-au ajutat foarte mult şi m-au susţinut pe toată perioada şi probabil şi de aceea am trecut mult mai uşor peste această problemă.”,declara Simona Halep, la finalul lunii noiembrie.

Dan Bittman, despre vaccinul anti-COVID-19

Cântărețul Dan Bittman s-a aflat în centrul unui scandal uriaș, după ce a declarat că este împotriva măsurilor luate de autorități, pentru limitarea propagării virusului sars-cov-2. Totuși, atunci când a fost întrebat despre campania de vaccinare anti-COVID-19 nu a mai fost atât de vehement și a spus că nu exclude posibilitatea de a se vaccina.

“Deocamdată aștept să văd. Nu știu. Eu n-am spus niciodată, fraților, nu vă vaccinați, să nu purtați mască, nu vă feriți de virus. Eu mă iau de o situație imbecilă creată de un an de zile. Eu n-am nicio dilemă medicală și respect toate părerile bazate fundamentate, dar realitatea ne contrazice”, spunea Dan Bittman, recent, la Antena Stars.

Lucian Mîndruță, pro vaccinare anti-COVID-19

Și jurnalistul Lucian Mîndruță este pro imunizare și, la scurt timp după ce soția sa, medicul Ioana Mîndruță, s-a vaccinat în prima etapă a procesului de vaccinare anti-COVID-19, a dezvăluit ce efecte a observat.

“Dacă tot m-au întrebat mulți care sunt efectele secundare la vaccin, aveți în postarea ei experiența soției mele. Eu, ca observator independent pot doar să vă spun că de dimineață m-a certat că e iar e dezordine în bucătărie, deci e bine, n-au modificat-o genetic…”, a scris Lucian Mîndruță, cu mult umor, pe contul lui de Facebook.