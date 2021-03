Vedete care-și vindecă traumele la psiholog. Fac terapie după ce au ajuns în gherele depresiei

Le vezi la tv sau pe social media și par că au viața perfectă. Zâmbesc aproape mereu, promovează o imagine glamour, dar multe dintre personajele mondene, admirate sau invidiate deopotrivă, cară cu ele un bagaj emoțional greoi pe care s-au luptat, ani în șir, să-l lase pe canapeaua psihologului. FANATIK.RO îți spune ce vedete au căzut în gherele depresiei și cum au reușit să-și reconstruiască viața cu ajutorul specialistului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oana Roman, depresie la 13 ani

Oana Roman pare o privilegiată a sorții, dar spune că statutul de fată de premier a trimis-o în gherele depresiei încă din adolescență, când s-a simțit abandonată de părinți. A apelat la ajutorul unui specialist abia la 30 de ani, după ce despărțirea de Cornel Păsat a fost picătura care a umplut paharul cu suferință și incertitudine.

“Mulți ani am crezut că nu am dreptul să-i reproșez, pentru că totul a fost pentru un scop mai presus de noi, dar, în adâncul sufletului meu, tot timpul i-am reproșat că a pus pe primul plan țara și nu pe mine, așa cum o făcuse până în acel moment. Eu, dintr-o prioritate, am devenit cantitate neglijabilă. Nu s-a mai schimbat niciodată nimic. El (n.r. – Petre Roman, tatăl ei) nu s-a mai concentrat la nimic altceva din acel moment decât la politică. La un moment dat nu am mai putut, iar mama m-a găsit urlând la propriu. Le-am spus că dacă nu fac ceva o să mă piardă. Eu îmi doream să se termine, să ne întoarcem înapoi, să se întâmple ca și cum nu ar fi fost. Acesta era gândul meu zi de zi. În casă nu vorbea nimeni cu mine, tata nu a venit acasă vreo două luni, el a dormit la Guvern, venea poate jumătate de zi sau o noapte. (…) Aveam 30 de ani, se adunaseră mult prea multe, a fost și o despărțire atunci. Ajunsesem foarte rău, nu mai puteam să trăiesc. Făceam cred 50 de atacuri de panică pe zi. Practic nu mai puteam să ies din casă. Am început să fac terapie mult prea târziu”, povestit Oana Roman, recent, în podcastul lui Mihai Morar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andreea Marin, la un pas de sinucidere din cauza depresiei

Andreea Marin nu a avut deloc o viață lipsită de încercări. Mama ei i-a murit în brațe, în urma unui accident rutier, pe când Andreea avea 9 ani. Experiența traumatizantă și, ulterior, neîmplinirile din viața personală au trimis-o în pragul sinuciderii.

“Depresia este o boală, o tristeţe adâncă, e ca o furtună interioară care îţi întunecă mintea şi realmente nu mai gândeşti corect şi simţi că vrei să pui capăt acelei suferinţe. Pur şi simplu nu mai eşti omul ce ştii că eşti. Acest lucru nu trece de la sine. Depresia se adânceşte şi poţi ajunge într-un punct regretabil. Eu sunt un om energic, optimist, nu m-aş fi gândit niciodată în sensul acesta. Lipsa somnului te duce la decizii greşite. Ce m-a trezit a fost povestea Mădălinei Manole. Eu am recunoscut anumite simptome, oricât aş nega eu şi oricât de puternică m-aş crede, totuşi sunt nişte asemănări. Am zis să accept şi să verific şi aşa am ajuns la psiholog. Refuzam să cred asta. Au existat oameni care îmi spuneau că nu sunt în apele mele, nu sunt bine. Zâmbetul nu mai era zâmbetul meu. Pur şi simplu nu mai simţeam entuziasm din adânc şi îmi era foarte greu să zâmbesc.”, mărturisea Andreea Marin, despre lupta crâncenă pe care a dus-o cu depresia. Ani de zile, vedeta TV a mers la terapie și recunoaște că reconstrucția ei nu a fost deloc un proces simplu.

ADVERTISEMENT

Iulia Albu, în depresie după divorțul de Mihai Albu

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cine ar fi spus că psihicul Iuliei Albu este atât de ușor de zdruncinat? Recunoscută pentru atitudinea puternică și pentru discursul public destul de tăios, stilista a mărturisit, recent, că după despărțirea de Mihai Albu s-a luptat să nu cadă în gherele puternice ale depresiei.

“Citesc mesajele de la voi și îmi vine să plâng de emoție… am început iuliaalbu.com acum 10 ani, într-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar, în timp ce căsnicia mea se destrăma iremediabil, iar eu mă luptam din răsputeri să nu cad pradă depresiei. Pe atunci doar visam că voi ajunge aici. Și mai avem atât de multe de făcut împreună….❤️”, le-a mărturisit Iulia Albu prietenilor din mediul virtual.

ADVERTISEMENT

Nicole Cherry, la psiholog în momentele de slăbiciune

Are 22 de ani, o carieră în plină ascensiune, dar și liniștea artistei a fost zdruncinată, moment în care Nicole Cherry a decis să ceară sprijinul unui psiholog.

“Dacă vrei să mergi la psiholog și să faci terapie este perfect normal. Dacă ai nevoie, de ce nu?! Și, da, am fost și eu la psiholog și nu e nimic rău în asta. Este foarte bine dacă-ți conștientizezi problema sau problemele pe care le ai și să le discuți cu o persoană specializată. Este foarte ok”, le-a spus Nicole Cherry celor care îi urmăresc contul oficial de Instagram.

ADVERTISEMENT

Daniela Gyorfi, de urgență la psiholog, după moartea mamei

La 7 ani de la moartea mamei ei, cântăreața Daniela Gyorfi a recunoscut că încă nu poate accepta dispariția celei care i-a dat viață și a apelat la sfaturile unui specialist în psihologie, după ce a simțit că trăiește mai multe experiențe paranormale în casă. Artista a dezvăluit că simte spiritul mamei alături de ea și spune că i se întâmplă lucruri pe care nu și le poate explica. După ce a mers la psiholog, a fost sfătuită să scape de toate lucrurile care îi amintesc de mama sa.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Daniela Gyorfi (@danielagyorfi)

“Noi am stat din 1986 în apartamentul ăsta, l-am luat de la stat. Eu refuz să văd niște lucruri. Eu sunt cea care nu las să plece spiritul mamei mele din casă pentru că îi păstrez până și cana ei, beau cu ea zilnic. Păstrez încă haine de-ale ei. Doar că nu pot s-o visez. Noi am avut doi căței, care au murit, unul imediat după ea, și altul după un an. Acum am o pisicuță care se poartă foarte ciudat, plânge noaptea, e agitată. Pe lângă faptul ca mi-a făcut praf toată mobila din casă. Am senzația că îi vede spiritul mamei mele, animalele simt. Așa am pățit si cu cățeii”, dezvăluia, recent, Daniela Gyorfi, într-o emisiune TV.

Andreea Bălan face terapie de ani de zile

Și Andreea Bălan a apelat la spijinul unui terapeut la care merge de mai mulți ani. Artista simte că are răni nevindecate din copilărie și altele noi apărute în urma relațiilor eșuate, iar ședintele specializate la care merge constant îi fac bine.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Andreea Balan (@andreeabalanofficial)

“Sfatul meu este ca, atunci când ai o problemă, să te duci la terapie. Drept dovadă, Mădălina Manole nu a fost sfătuită de apropiații ei, și nu au băgat-o în seamă și a ajuns la ce a ajuns…

Adică e foarte important pentru apropiați să vadă că există o problemă și să te sfătuiască cum trebuie. Și mai ales TU și să nu crezi că râde lumea de tine dacă te duci la terapie.

În România, mentalitatea asta e ‘Nu am nevoie de psiholog, eu le știu pe toate, eu sunt cel mai tare, cel mai deștept, nu am nevoie!’ Din contră! E ca un prieten care te ajută să înțelegi mai bine anumite lucruri. Dar prietenul ăla are facultate și îți explică niște lucruri și îți face niște de-clickuri pe care tu nu poți să le faci singur. Mi se pare minunat să ai această opțiune! Am schimbat un terapeut pentru că nu pricepea nimic din ce spuneam eu, din lumea mea. E foarte complicat să stai să schimbi un terapeut care nu înțelege frustrările unui artist. Până când am găsit un terapeut care să înțeleagă ce îi spun, ce înseamnă o frustrare, toată munca…(…)La terapie este foarte important să ai o conexiune cu terapeutul și să înțeleagă ceea ce îi spui și să simți că te ajută. Dacă nu, îl schimbi.”, a mărturisit și Andreea Bălan.

Adelina Pestrițu, săptămânal la psiholog

Desemnată cel mai bun influencer din România, în anul 2019, la gala premiilor E! People Choice Awards, Adelina Pestrițu a recunoscut, în trecut, că a mers ani de zile la psiholog, pentru a-și recâștiga echilibrul.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de A D E L I N A E •D •A (@adelina.pestritu)

“A merge la un specialist nu înseamnă a fi nebună, ci a avea grijă de cea mai importantă parte a corpului tău, și anume creierul. Sunt momente în viață când nimeni și nimic nu te mai pot scoate dintr-o pasă proastă. Atunci este momentul să faci o vizită celui care este cel mai îndreptățit să te ajute”, declara Adelina Pestrițu, la vremea respectivă.

Carmen Simionescu face terapie de când a devenit mamă

Fata cântărețului Adrian Minune a decis să facă terapie, după ce a devenit mamă.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de 🎙KARMEN (@karmen)

“Devenind mamă mi-am dat seama că e foarte important să știi ce dai mai departe. Și aici mă refer la comportament, la învățături, la tot ce face o mamă. Și atunci când realizezi că ești un exemplu pentru copilul tău, devii mai grijuliu cu lucrurile pe care le faci. (…) Eu, pentru sufletul meu, mă rog și merg la psiholog. În concluzie, mersul la psiholog nu este o problemă.”, a spus cântăreața Karmen, pe Instagram.

Andreea Raicu: “Am plâns foarte mult”

Andreea Raicu merge la terapeut de mult timp. Călătoria către sine a vedetei a continuat în India, acolo unde viața ei a cunoscut o altă dimensiune, după cum a dezvăluit chiar Andreea Raicu.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Andreea Raicu (@araicu)

“Simţeam o goliciune interioară incredibilă. Simţeam o goliciune şi o tristețe pe care o evitam făcând foarte multe alte lucruri ca să nu simt nici durerea şi nici golul şi nici tristeţea. Am plâns foarte mult, foarte mult, îngrozitor de mult cred că, la un moment dat , nici nu mai aveam lacrimi să mai plâng.”, povestea Andreea Raicu, despre momentele în care a ajuns în gherele depresiei.