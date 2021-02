Vedete din România care au rămas văduve de tinere. Anca Serea, Bianca Sârbu și Marcela Fota, viață de film

Te-ai obișnuit să le vezi mereu cu zâmbetul pe buze, dar sufletul lor ascunde adevărate drame. Cântăreața Marcel Fota, actrița Bianca Sârbu și prezentatoarea TV Anca Serea au un bagaj emoțional greu de cărat. Deși au cunoscut succesul profesional, viața lor personală a fost zduncinată din temelii atunci când au rămas văduve.

Cântăreața de muzică populară Marcela Fota, actrița Teatrului ”Constantin Tănase” Bianca Sârbu și prezentatoarea de știri sportive Anca Serea au o poveste de viață demnă de film și, din păcate, nu unul cu happy-end, dacă scenariul ar cuprinde doar tinerețea lor.

Soțul celebrei cântărețe de muzică populară Marcela Fota a murit, în timp ce statea la coadă la Taxe și Impozite

Cântăreața de muzică populară, Marcela Fota, a rămas văduvă la sfârșitul anului 2020. Soțul artistei a murit subit, la vârsta de 47 de ani, după ce a făcut infarct, în timp ce aștepta la coadă, la Serviciul de Taxe și Impozite din Craiova. Cei doi erau împreună de 14 ani și au împreună un băiat de 11 ani.

“Noi în dimineața respectivă plecasem să declarăm ceva la Finanțe. Am plecat împreună și m-am întors singură. Lui nu îi plăcea să apară public, dar în casă era un bărbat pe care și l-ar fi dorit orice femeie. În dimineața respectivă am plecat să declarăm ceva. Nu bea cafele, nu fuma, nu consuma alcool (…) Fiind atât de subit a fost o trăire pe care nu am crezut că o pot depăși”, a dezvăluit Marcela Fota, în emisiunea “Acces direct”, unde a povestit cum s-a întâmplat nenorocirea, dar și ce i-a spus fiului său, despre moartea tatălui.



“I-am spus că Doamne Doamne l-a luat pe tati pentru că în cer sunt foarte mulți îngerași care aveau nevoie de o biserică. I-am spus că sufletul lui tati e la Doamne Doamne și că trupul lui e într-o biserică”, a adăugat Marcela Fota. Când a aflat ce s-a întâmplat, băiatul a refuzat să meargă la înmormântare, iar artista i-a respectat alegerea.

Soțul Biancăi Sârbu a murit în brațele ei, în timp ce cântau la o petrecere

Actrița Bianca Sârbu a rămas văduvă, cu doi copii, la 34 de ani. Artista și soțul ei, care era mai în vârstă 17 ani, au plecat să cânte împreună la o nuntă și s-a întors singură. Tatăl copiilor s-a prăbușit pe scenă, a fost transportat la spital și apoi declarat mort. În tot acest timp, artista a fost nevoită să cânte la evenimentul pentru care fusese plătită. Au urmat alte încercări care i-au pus ei viața în pericol, de această dată. A fost diagnosticată cu cancer de piele și, după ani de chin, a reușit să scape de boala cruntă. Apoi, viața a surprins-o, din nou. După ce a îngenuncheat-o, i-a oferit colacul de salvare și, cinci ani mai târziu, s-a căsătorit cu un bărbat cu 11 ani mai tânăr. Chiar ea a recunoscut că nu credea că o să poată trece vreodată peste moartea soțului ei, Marian Sârbu, cu atât mai mult să se reîndrăgostească.

“Sunt fericită, după cinci ani în care am avut multe probleme, suişuri şi coborâşuri, îndeosebi în viaţa particulară. Bogdan este un băiat bun care m-a acceptat cu cei doi copii, pentru că în ziua de azi nu-şi mai asumă nimeni astfel de relaţii. Nu ne ştim de foarte multă vreme, însă ne-am văzut, ne-am plăcut şi ne-am luat. Eu nu pot să funcţionez decât atunci când sunt fericită, iar el mă face să mă simt foarte bine”, spunea Bianca Sârbu despre actualul ei soț, Bogdan Romanescu. 

Soțul Ancăi Serea a murit de leucemie: “Transpira foarte mult în timpul nopții, nimic altceva”

Anca Serea este una dintre cele mai frumoase apariții de pe micul ecran și, în prezent, formează o familie de invidiat cu artistul Adi Sînă, împreună cu care are patru copii. Nu multă lume știe, însă, că viața prezentatoarei tv a fost destul de încercată. Primul soț al Ancăi Serea a fost omul de afaceri Filip Poplingher, cu care știrista are doi copii. Bărbatul a murit de leucemie, în anul 2010, când Anca Serea avea 28 de ani. Când a primit cruntul diagnostic, Filip Poplingher părea un om sănătos tun.

“Avea 36 de ani. A făcut sport de performanță, înota. Eram la mare cu copiii. A început să transpire abundent. Nouă luni de zile analizele i-au ieșit perfect. I s-au făcut și două biopsii care nu au arătat nimic. El doar transpira foarte mult în timpul noptii, nimic altceva”, a povestit Anca Serea, în urmă cu câțiva ani, potrivit ADPM.

Soțul vedetei a urmat tratamente în America și India, dar fără rezultat, iar în 2010 a încetat din viață.

“Am primit vestea cumplită că nu mai are mult de trăit. Eram foarte tineri. Viața mea am crezut că o să se oprească atunci când viața lui a încetat. E clar că eu și copii suntem marcați. Dragostea nu se pierde. Un om care te-a iubit odată, sigur te va proteja mereu”, spunea Anca Serea în cadrul unei emisiuni TV.

