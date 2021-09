Vedete infectate cu COVID-19, în valul 4 al pandemiei. Ce simptome au avut și cum se simt acum

După o perioadă de relaxare, cu zeci de evenimente bifate, tot mai multe persoane publice, infectate cu virusul SARS-CoV-2, ajung pe mâinile medicilor. Unele – vaccinate, altele – ba, vedetele trag un semnal de alarmă, după ce au dat piept cu boala.

Monica Anghel, Viorica de la Clejani sau Elena Merișoreanu sunt doar câteva dintre persoanele publice care militează pentru vaccinarea împotriva COVID-19. FANATIK îți spune cum resimt vedetele lupta cu virusul SARS-CoV-2 și în ce stare se află, după ce au fost testate pozitiv, în valul 4 al pandemiei.

Vedete care s-au îmbolnăvit de COVID-19, în valul 4 al pandemiei

Monica Anghel (50 ani) a avut primele simptome specifice bolii, zilele trecute, când a decis să se testeze. Rezultatul a fost pozitiv, iar cântăreața, cel mai probabil, s-a expus riscului de a contracta COVID-19 la evenimentele la care a participat. La o scură privire pe paginile de socializare ale artistei, putem observa că, în ultimele luni, a fost antamată pentru numeroase evenimente. Conform primelor informații,

“Sunt vaccinată cu ambele doze și, cu toate acestea, tot am făcut covid. Aveți grijă de voi!”, este mesajul transmis de Monica Anghel, pe o rețea de socializare.

Vaccinată cu Pfizer, , din Capitală, după ce a chemat Ambulanța acasă. Avea simptome similare cu cele specifice unei răceli, dar, când gustul și mirosul i-au dispărut, s-a panicat și a sunat la 112.

“Am chemat salvarea, că nu e glumit. E de unde am luat? De la filmări sau de la evenimente, că știți cum e… Toți să te pupe, să facă poze. (…) Sunt bine, mulțumesc Lui Dumnezeu și medicilor de aici care sunt extraordinari. Tot personalul este extraordinar. Zic mersi că am găsit un loc liber și am ajuns aici. Mă tratam acasă de răceală și eu aveam COVID. Fac perfuzii, îmi dau tratament și stau aici până mă fac bine. Momentan nu mi se fac alte investigații. Sunt în salon, stau cu două doamne, o mămică tânără și cu o doamnă care astăzi (n.r. – marți) spune că o externează. Mie nu știu când îmi dau drumul. Trebuie să rămân în spital, corect este să stau să termin tratamentul. Și dacă merg acasă tot în izolare stau 14 zile.”, declara Elena Merișoreanu, pentru FANATIK, după ce a fost diagnosticată cu COVID-19.

Cum se simt vedetele de la noi, după ce au fost lovite de COVID-19

Și Irinel Columbeanu (64 ani) a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus și se află, în acest moment, internat în Spitalul Ilfov, acolo unde primește tratament. Omul de afaceri a confirmat pentru FANATIK că se află spitalizat, iar

“Acum am vorbit cu el. De fapt, nu poate vorbi, dar mi-a confirmat că are, din păcate COVID-19. Mi-a scris într-un mesaj că deocamdată este bine, dar că este internat. Da, mă tem pentru Irinel Columbeanu. Nu mai este chiar tânăr, are și niște probleme de sănătate, probleme cardiace plus acea pareză făcută cu mulți ani în urmă. Se poate vedea și pe mersul lui că nu s-a recuperat complet de la acea pareză, o mână nici nu o folosește tocmai bine. Așa că, e normal, mă tem pentru el și mă rog să îi fie bine.”, a declarat Nicușor Stan, prietenul lui Irinel Columbeanu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Theo Rose (24 ani) a fost diagnosticată, pentru a doua oară cu COVID-19, și a mărturisit că nu este vaccinată. Cântăreața a dezvăluit că simptomele nu “diferă cu mult față de cele din luna noiembrie, de anul trecut” și

“Zilele trecute nu m-am simțit prea bine. Am simțit că mă ia o răceală, drept urmare am stat acasă, cu scopul de a face o pauză vocală pentru a putea onora cântările de săptămâna asta. Aseară am făcut un test rapid, care a ieșit pozitiv. La orele 3:00 ale dimineții am plecat să mă testez la o secție de testare PCR non stop. Astăzi am primit rezultatul, care este pozitiv Vă aduc asta la cunoștință, pentru că ar fi fost o perioadă cu multe evenimente, poate ultima atât de plină din acest sezon și ar fi fost extraordinar atât pentru mine cât și pentru trupa mea să le putem onora. Mă simt ok, din fericire simptomele nu diferă cu mult față de cele din luna noiembrie, de anul trecut, pentru că da, am mai fost infectată o dată. Îmi cer scuze față de oamenii care mă așteptau să le cânt și mă bucur totodată că am acționat la timp și nu am îmbolnăvit pe nimeni. Aveți grijă de voi și de ai voștri!”, a spus Theo Rose, joi, 23 septembrie, pe Instagram.

Nici Adela Popescu (34 ani) nu a scăpat de COVID-19. Prezentatoarea emisiunii “Vorbește lumea”, de la Pro TV, a fost diagnosticată pozitiv cu SARS-CoV-2, la doar câteva zile după ce a revenit pe sticlă. Vedeta Pro TV a decis să-și reia activitatea pe micul ecran la nici două luni după ce a devenit mamă, pentru a treia oară, iar expunerea de care a avut parte în culise și în platoul emisiunii a costat-o scump. Atât ea – care nu era vaccinată – cât și Radu Vâlcan și fiul de două luni s-au luptat cu virusul care ne-a dat viețile peste cap.

“M-am simțit rău, așa că am făcut testul Covid, care, din păcate, a ieșit pozitiv. Acum umblu cu mască prin casă, pentru a proteja bebelușul. Ceilalți doi băieți sunt la bunici. Îmi pare rău că nu sunt acolo cu voi, însă timp de două săptămâni ne vom vedea în această ipostază”, a povestit Adela Popescu, la Pro TV, după ce a fost diagnosticată cu COVID-19.

La câteva zile după ce Adela Popescu a intrat în carantină, unul dintre colegii cu care prezintă emisiunea “Vorbește Lumea” a fost diagnosticat, la rându-i, pozitiv cu Covid-19. Este vorba de Andrei Lăcătuș, alias Shurubel, care a mărturisit că a experimentat mai multe simptome, înainte să primească rezultatul testului: a rămas fără gust și miros, dar a și transpirat în exces.

“Am mâncat o ceapă întreagă fără să mi se întâmple nimic. Am vrut să fac un experiment, credeam că măcar o să lăcrimez, dar nimic. Dacă închideam ochii și îmi spuneai că mănânc o pară sau un măr, chiar credeam. Am transpirat până acum 11 tricouri și jumătate. Spun jumate pentru că, după ce am transpirat 11 tricouri, am luat de la soția mea o cămașă de noapte. Vreau să spun că noi bărbații ne îmbrăcăm noaptea cu ce apucăm, dar așa de bine s-a simțit cămașa de noapte pe corpul meu, fină așa…”, a dezvăluit Shurubel, la Pro TV.

Viorica de la Clejani (48 ani) a ajuns, de urgență, la Institutul Matei Balș, zilele trecute, după ce a simțit că respiră cu dificultate. A rămas spitalizată pentru a primi tratament și a recunoscut că regretă că s-a vaccinat pentru COVID-19.

“Mă simt bine acum! Am venit la spital cu toatā încrederea și mi-am pus toată speranța în medici și în Dumnezeu!

Mulțumesc din inima medicilor de la Institutul Matei Balș, pentru toată grija și sprijinul acordat! Părerea mea: Dacă eram vaccinată nu mi se întâmpla așa ceva!”, a mărturisit Viorica de la Clejani.

Vedete, omorâte de COVID-19

Suntem deja în al doilea an al pandemiei generată de virusul SARS-CoV-2 și, printre milioanele de victime făcute de coronavirus, se află zeci de personalități și artiști de pe mapamond.

Solistul trupei Cargo, Adi Bărar, cântăreții de muzică lăutărească Gabi Luncă, Nelu Ploieșteanu, Cornelia Catanga, actorul Bogdan Stanoevici, cântărețul muzică populară Nelu Bălășoiu sunt doar câteva dintre persoanele publice din România care au murit, după ce s-au îmbolnăvit de COVID-19.