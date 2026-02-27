Vedete internaționale de la Cerbul de Aur, filate brutal de Securitate. Cine este ”regele muzicii” vizitat noaptea la hotel de o jurnalistă româncă

ADVERTISEMENT

Vedetele internaționale prezente la ultima ediție a festivalului Cerbul de Aur din perioada comunistă au fost supravegheate de Securitate în cadrul acțiunii ”Carpați”, reiese dintr-un document făcut publice de CNSAS (Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității)

Securitatea și-a infiltrat oamenii în organizarea celui mai important festival internațional organizat de România

Festivalul Cerbul de Aur, cel mai important eveniment muzical organizat de România în perioada comunistă, a adus pe scena brașoveană vedete internaționale precum Julio Iglesias, Rita Pavone, Dalida, Enrico Macias sau Cliff Richards. După doar patru ediții, Nicolae Ceaușescu a luat decizia de a interzice festivalul, considerat în acel moment prea costisitor și periculos prin faptul că artiștii internaționali erau greu de controlat și întrețineau contacte cu jurnaliști sau fani din România.

Ultima ediție a festivalului Cerbul de Aur, înainte de o pauză de 21 de ani, s-a petrecut în 1971, și a pus pe jar trupele Securității. Potrivit unor documente din arhiva CNSAS, șeful Inspectoratului de Securitate a Județului Brașov, generalul-maior Ioan Bolintineanu, a transmis zilnic un raport către Comitetul Județean al PCR Brașov.

Informațiile erau culese direct din teren de la agenți infiltrați în rândul jurnaliștilor, al juriului sau a echipelor tehnice care însoțeau artiștii. Acțiunea Carpați avea ca obiectiv strângerea unor informații referitoare la legăturile participanților străini cu persoane din România și cu eventuale comentarii negative făcute de aceștia.

Tentativă de corupere a străinilor, încă de la tragerea la sorți

Activitatea operativă a fost organizată prin intermediul mai multor surse infiltrate în rândul echipei de organizare și a presei, care au transmis zilnic note de informare. Un prim incident s-a produs încă din seara zilei de 27 septembrie, atunci când Radu Anagnoste, secretarul general al festivalului, i-a întrebat pe reprezentanții Cehoslovaciei dacă au vreo preferință în legătură cu ordinea intrării în concurs, lăsând să se înțeleagă că poate influența tragerea la sorți.

”Reprezentantul ceh a rămas surprins de această propunere (mai ales că la masă mai erau și concurenții din Austria care ar fi putut auzi, propunerea făcându-se în limba germană) și a spus că nu dorește acest lucru, insistând ca această operațiune să se facă cât mai loial, respectându-se strict ordinea care va ieși la tragerea la sorți”, se arată în raport.

Octavian Ursulescu, suspect pentru că invita străinii seara în cameră la un joc de poker și ”stătea la băut” cu aceștia

Celebrul jurnalist și prezentator , considerându-se că are o atitudine suspect de apropiată de concurenții din occident.

”O atitudine suspectă în rândul ziariștilor și străinilor prezenți la festival o are Octavian Ursulescu de la ”Contemporanul”, care este semnalat că i-a vizitat în camere pe majoritatea invitaților străini, le solicită și oferă cărți de vizită, iar în cursul serilor îi cheamă în cameră să joace poker sau stă la băut cu aceștia în restaurant. Acesta este bun prieten cu LEONIDA (nume de cod) și este unul din cei 2 ziariști care au apărut cu LEONIDA în discuțiile cu delegația austriacă, semnalat în nota anterioară”, mai arăta șeful Securității brașovene.

Jurații, criticați în raport pentru că au băut 28 de sticle de șampanie într-o singură seară

În cadrul raportului, o atenție deosebită a fost dată și cheltuielilor legate de festival. De altfel, se spune că unul dintre motivele principale pentru care Nicolae Ceaușescu a suspendat organizarea Cerbului de Aur a fost de natură financiară.

Membrii juriului plecau zilnic în excursii la schi și consumau băuturi scumpe la restaurantul hotelului. Acest tip de comportament nu era pe placul dictatorului.

”Programul serii de 3.03.1971 s-a dovedit a fi mult mai slab, îndeosebi în partea a 2-a a spectacolului, la recitalul lui Charles Trenet, când mulți spectatori au părăsit sala cu toate că sus-numitul a fost plătit cu suma de 2.500 de dolari. (…)

Din materialele obținute reiese că atât la manifestările festivalului cât și cu membrii juriului se cheltuiesc sume extraordinar de mari, fapt ce a început să fie comentat în mod negativ de participanții români prezenți la festival.

Exemplu: la excursia făcută la Cheile Râșnoavei, masa oferită a fost mai bogată decât la o nuntă (fapt confirmat pe linia sursei OLIMPIA de însuși ANGHEL), iar în seara se 3.03.1971 la barul amenajat pentru juriu s-au făcut consumații (s-au băut 28 de sticle de șampanie, coniac, whisky, etc) care au ajuns la 3.200 de lei, în timp ce un număr de circa 37 de bilete nu au fost vândute la spectacol.

Aceste fapte sunt motivare cu argumentări de genul: ”ei să se simtă cât mai bine pentru a-i influența în obținerea unui trofeu de către concurenții români”. S-au luat măsuri de informarea cu aceste aspecte a președintelui festivalului Valeriu Rîpeanu”.

Cazul criminalului în serie care i-a băgat în sperieți pe străinii de la Cerbul de Aur

Ediția din 1971 a festivalului Cerbul de Aur a fost umbrit de o serie de crime petrecute în acea perioadă. Patru femei, inclusiv turiste străine, au fost agresate sexual și ucise cu brutalitate în stațiunile montane din județul Brașov, în perioada 1969-1971. Subiectul a fost reflectat și în presa străină, astfel încât străinii prezenți la eveniment puneau multe întrebări pe această temă.

a rămas nerezolvat, în ciuda unei acțiuni ample a Securității, cunoscută drept ”Operațiunea Bradul”. Vinovatul nu a fost niciodată identificat oficial, existând suspiciuni că ancheta ar fi fost trucată sau mușamalizată pentru a proteja anumite persoane influente sau pentru a evita panica.

”Referitor la cazurile petrecute în Poiana Brașov, continuă să se facă referiri, atât de către unii participanți străini, cât și de unii dintre cetățenii români.

Astfel, în ziua de 4.03.1971, concurentele portugheze și-au manifestat intenția de a merge la schi în Poiană, însă n-au fost lăsate de către impresarul lor, Paulo de Meiros, care le-a spus:

– Nu mergeți că s-ar putea să se întâmple ceva rău și cu voi. Ați uitat de crimele de la Poiana Brașov?

Drept răspuns la această atenționare, cântăreața Maria Valejo a spus:

– Dar oare ce fac cei de la Interpol? Nu sunt puși ca să ne păzească?”.

Partenera de scenă a lui Elton John s-a luat la bătaie cu un artist irlandez. Cazul ”mercenarului” de la Cheia

Un alt fapt inedit raportat de Securitate este o bătaie între doi concurenți internaționali. Britanica Kiki Dee (cunoscută pentru duetul cu Elton John la piesa ”Don’t Go Breakin’ My Heart) și irlandezul Dickie Rock au avut o dispută pe teme politice care a degenerat.

”Raportăm că între Kiki Dee, concurenta engleză și Dickie Rock, concurentul irlandez, au intervenit neînțelegeri pe chestiuni politice, care au degenerat într-o încăierare soluționată prin intervenția impresarului englez David Stone, care i-a temperat pe cei de mai sus”.

O altă situație relatată este bănuiala că unul dintre interpreții străini ar fi lucrat ca mercenar. Ipoteza ar fi apărut după ce acesta ar fi mers la un poligon de tir și ar fi nimerit cu mare ușurință toate țintele.

”În urma excursiei de la cabana Cheia, unde s-a organizat și un concurs de tir la care Jerry Rix, concurentul olandez, s-a prezentat foarte bine, în rândul participanților străini s-au înregistrat unele comentarii din care rezulta că acesta ar fi făcut parte din trupele de mercenari care au acționat în diferite țări africane”.

Regele șansonetelor l-a luat de piept pe Tudor Vornicu și a fost ”consolat”, noaptea, de o reporteriță de radio

Și pe 4 martie 1971 a avut loc un incident destul de grav, care l-a avut în prim-plan pe legendarul artist Enrico Macias. Echipa de organizare avea ordin să-l convingă pe acesta să evite piesele cu tentă naționalistă, lucru care l-a enervat la culme pe interpret.

”Observându-se în cadrul conferinței de presă, care a avut loc în cursul dimineții aceleiași zile, că în repertoriul său figurează și mai multe cântece despre Israel, iar unul dintre ele conținea chiar cuvinte cu caracter de propagandă în favoarea Israelului (la fiecare 2 versuri striga de 3 ori Israel), în jurul orei 19:15, înainte de spectacol, a fost vizitat în cameră de directorul festivalului, Tudor Vornicu și directorul Biroului de presă, Dinu Săraru și rugat ca la spectacol să nu cânte acest cântec, care ar putea dăuna prin conținutul său unor relații ale țării noastre cu alte țări.

La aceste propuneri, Enrico Macias a făcut o criză de isterie, a început să țipe la cei 2 români (luându-l chiar de piept pe Tudor Vornicu), spunând că el a crezut că a venit, așa cum i s-a spus, într-o țară liberă, că până acum așa a considerat și el, că după Iugoslavia, România este țara cea mai liberă din lagărul socialist, însă vede că s-a înșelat și pentru acest fapt refuză să mai concerteze în cadrul spectacolului. Abia după îndelungate tergiversări și discuții, a acceptat să susțină recitalul, fără a interpreta melodia în cauză”.

Enrico Macias a devenit, ulterior, Ambasador ONU

În raport apare și câteva referiri la o posibilă aventură pe care interpretul din Israel ar fi avut-o cu o jurnalistă româncă. Aceasta l-ar fi vizitat noaptea în cameră, arată ofițerul de Securitate.

”În cursul aceleiași nopți a fost vizitat în cameră (aproape 2 ore) de (…) de la radio, iar la 4 dimineața a plecat spre București”, scria generalul Bolintineanu.

Enrico Macias (87 de ani) este, de fapt, născut în Algeria, dintr-o dintre familie de evrei. El a făcut carieră în Europa, fiind o figură emblematică a șansonetei franceze. Cunoscut pentru hituri nemuritoare ca „Zingarella”, „L’Oriental” sau „Adieu mon pays”, artistul de origine este și azi apreciat pentru mesajul său de pace și toleranță, fiind desemnat de ONU drept „Ambasador al Păcii”.

Lily Castel a făcut accident după ce iubitul ei după o ceartă cu românii

În fine, o altă întâmplare de culise a avut-o în prim-plan pe interpreta belgiană Lily Castel, care a fost victima unui accident auto și a lipsit de la festivitatea finală. Accidentul ar fi fost provocat de partenerul ei, care se certase cu câteva ore înainte cu Tudor Vornicu.

”Paul Von Deesel din Belgia, venit în calitate de observator al RTV Belgiene și însoțitor al cântăreței belgiene Lili Castel (câștigătoarea unui cerb de bronz) a avut o discuție dură (s-a certat) cu Tudor Vornicu în ziua de 6.03.1971 pentru următorul motiv: fiind venit pe cont propriu a rugat pe T. Vornicu să îl ajute de a mai sta câteva zile la Brașov, asigurându-i-se cazarea la Hotel Carpați, însă T. Vornicu i-a spus că trebuie să plece în ziua stabilită de Televiziunea Română, precizând că ”pe noi TV Română nu ne interesează interesele dv, nu suntem iacheii nimănui”.

În urma acestei discuții Paul Von Desel s-a supărat și duminică 7.03.1971, dimineața, a vrut să plece cu Lili Castel, spre București, însă din cauza condițiilor proaste de drum – a avut un accident de mașină – (fără urmări pentru sănătatea sau integritatea lor corporală) – fapt pentru care a trebuit să-și amâne plecarea până duminică după amiaza când a plecat la București. Acesta a fost de fapt și motivul pentru care Lili castel nu a participat la parada laureaților”.

Cum a câștigat concurenta din Suedia marele premiu la Cerbul de Aur

În 1971, trofeul Cerbul de Aur a fost câștigat de Ann Louise Hanson din Suedia, după un vot secret care a avut loc la Hotel Sport din Poiana Brașov. Discuțiile ar fi durat mai bine de 6 ore, arată raportul Securității și a născut nemulțumiri. Reprezentanții României și Iugoslaviei ar fi vrut-o câștigătoare pe Helena Vondraciova, însă cei din țările vestice – Olanda, Suedia, Finlanda, Danemarca și Belgia ”s-au coalizat” și au acordat un număr mai mare de puncte suedezei.

Cerbul de Bronz a revenit unei tinere din România, Corina Chiriac. Ea a interpretat, în premieră, piesa ”Inimă nu fi de piatră”, iar premiul a propulsat-o la statutul de vedetă națională.

În 1971, la Brașov a fost invitată și legendara interpretă Dalida, care însă nu apare în raportul operativ. Potrivit relatărilor vremii, a fost una dintre cele mai spectaculoase ediții, cu o atmosferă de gală și o organizare care transforma evenimentul într-un veritabil concurent al festivalului San Remo.