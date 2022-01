Cele mai surprinzătoare mutări în televiziune: de la Teo, “direct în cap” de la Pro TV, la Andreea Berecleanu, “un angajat disciplinat” la Prima TV

Unii dintre cei mai renumiți prezentatori de la noi au rămas, ani la rând, la același post de televiziune care i-a consacrat, însă alții au semnat mai multe contracte până au ajuns să fie ”stăpâni” la o anumită stație.

FANATIK îți prezintă cele mai spectaculoase tranferuri făcute de televiziunile din România, de-a lungul anilor.

Teo Trandafir, carieră la Pro TV și Kanal D

Una dintre cele mai longevive vedetele de la noi, Teo Trandafir, are un parcurs uimitor în lumina reflectoarelor. Prezentatoarea și-a început drumul în jurmalism la ”Radio 2M+”, acolo unde prezenta rubrica de știri.

Apoi, în 1994, Teo Trandafir făcea echipă cu Mircea Badea la cârma emisiunii ”Bună Dimineața România”, difuzată pe Tele 7abc.

Tot împreună, dar la Antena 1, cei doi au prezentat emisiunea matinală ”Dimineața devreme” și emisiunea de weekend numită ”Teo & Mircea Show”.

Patru ani mai târziu, în 2001, Teo Trandafir semna cu postul din Pache Protopopescu. Până în 2006, vedeta a prezentat mai multe emisiuni la Pro TV, cea care însă s-a bucurat de un real succes a fost emisiunea ”Teo”.

”M-am dus direct în cap”

Ulterior, timp de doar un an, Teo a semnat cu postul de televiziune Romantica, unde a fost director și realizator al propriului show. Decizia a venit în urma unui scandal de proporții pe care l-a avut cu Adrian Sârbu, conștientă fiind, spune vedeta, că notorietatea pe care o câștigase cu greu va avea de suferit.

“Când am plecat de la Pro TV, la Romantica, aveam convingerea că nu mai am nimic de spus, mi-era teamă că o să dezamăgesc, m-am dus direct în cap. Știam că așa va fi. Publicul nu se duce niciodată după vedetă, suntem produse de televiziune. Publicul se duce după post. Am plecat din Pro TV pentru că eram burn out, eram praf. Două săptămâni am stat să mă gândesc dacă să plec. Zbârnâiam pur și simplu de stres. Când am plecat din Pro, Sârbu mi-azis: ‘o să te uit!’ Așa fac și eu cu oamenii care m-au dezamăgit în viață, îi uit! Tu, Măruță, nu mi-ai luat locul, pentru că nu a fost al meu niciodată”, a spus Teo Trandafir, în emisiunea podcast-ul lui Cătălin Măruță.

Tot pentru o perioadă de un an, din 2008 în 2009, jurnalista a prezentat ” Teo Live Show” la Prima TV, iar următorul său contract a fost semnat cu Local TV Network, unde a prezentat ”Teo Show”, emisiune difuzată în peste 25 de stații locale din toată țara.

Din 9 septembrie 2013, moderatoarea în vârstă de 53 de ani este vedeta postului turcesc Kanal D. Teo Trandafir a revenit în casele românilor cu emisiunea de succes ”Teo Show”, unde face echipă cu Bursucu, difuzată de luni până vineri, de la ora 15:00.

Gabriela Cristea a trecut de la Kanal D la trustul Intact

În 1994 și-a început cariera în televiziune și Gabriela Cristea. Prima dată, vedeta a fost prezentatoarea emisiunii ”Eurovision”, difuzată la TVR. Ulterior, după primul pas, Cristea, până în februarie 1996, a fost la “cârma” mai multor emisiuni de divertisment ale postului Tele 7abc.

Vedeta nu s-a oprit aici și până în iulie 2000 a lucrat ca prezentator la Pro TV. Drumul său a continuat apoi la postul B1 TV. Din noiembrie 2000 și până în luna iulie a anului 2005, soția lui Tavi Clonda a prezentat buletinul de știri sportive, dar a fost și la cârma unei emisiuni matinale.

Doi ani mai târziu, din 2007 până în 2008, Gabriela Cristea a făcut parte din echipa Kanal D, prezentând reality-show-urile ”Noră pentru mama” și ”Te vreau lângă mine”.

După concendierea de la postul turcesc prin care a trecut, prezentatoarea a ajuns la Antena Stars, dornică de noi experiențe și provocări.

”Mă simt pregatită 100% să revin pe piaţa media şi colaborarea pe care am iniţiat-o acum mi se pare una oportună. Vom încerca să facem lucruri noi, lucruri frumoase şi constructive pentru telespectatori. Cred că a venit momentul să am din nou un cuvânt de spus. Sunt foarte fericită, liniştită şi pregătită să o iau de la capăt”, spunea atunci Gabriela Cristea, conform .

În trustul Intact, vedeta de 47 de ani a prezentat ”Like a star”, iar din 29 martie 2021 este la cârma emisiunii ”Mireasa -Urzeala soacrelor” sau ”Mireasa – Capriciile iubirii”, o extensie a emisiunii “Mireasa”, de la Antena 1.

Mihaela Rădulescu, vedetă la Antena 1 și Pro TV

Tot la Tele 7abc, tot în 1994, a apărut pentru prima dată pe micul ecran și Mihaela Rădulescu. Vedeta a prezentat ”Nocturna pe 16 mm”, fiind prima sa emisiune, urmând apoi să fie și la cârma show-ului de divertisment ”Weekend abc”. Însă, de-a lungul carierei sale, a ajuns și la Antena 1, B1 TV și Pro TV.

Timp de șapte ani, la Antena 1, Mihaela Rădulescu a prezentat cea mai cunoscută emisiune a carierei sale ”Duminica în familie”.

Ulterior, după divorțul de Elan Schwartzenberg, vedeta și-a anunțat retragerea din televiziune și s-a mutat la Monaco. Între timp, diva și-a vândut toate proprietățile din România și se întoarce în țară doar pentru proiectele în care este implicată.

În prezent, la 52 de ani, fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. face parte din echipa postului din Pache Protopopescu. Vedeta a făcut parte din juriul emisiunii ”Românii au talent”, a fost unul dintre detectivii de la ”Mask singer”, dar a apărut și în alte producții marca Pro TV, cum ar fi ”Protevelionul”.

Cove este prezentator la Prima TV

Gabriel Coveșeanu a cunoscut celebritatea în anii 2000, atunci când a fost ales ca asistent al Andreei Marin, în emisiunea “Surprize-Surprize”.

După ce emisiunea ”Zânei” a fost scoasă din grilă, Cove, așa cum este cunoscut de toată România, a ajuns la Kanal D. La postul turcesc a prezentat emisiunile “Accepti sau nu”, “Magic Taxi” , “Fata lui tata”, ”Mireasa 90-60-90″ , “Jumatatea mea știe” și “Bingo România”.

Din toamna lui 2015, Cove a semnat cu postul Pro TV, unde a făcut echipă cu Adela Popescu la cârma emisiunii ”Vorbește lumea”

Însă în septembrie 2021, prezentatorul și-a anunțat retragerea din show-ul matinal. După plecarea de la Pro TV, Cove a semnat cu Prima TV. Prezentatorul și Diana Bart prezintă acum emisiunea ”Flash Monden”.

”Revin cu drag în locul în care m-a simtit atât de bine.M-am bucurat să revăd prieteni vechi, dar şi să îmi fac prieteni noi. Şi cred că voi face, alături de Diana, o echipa de senzaţie la Flash Monden”, a spus atunci Gabriel Coveșeanu, conform .

Andreea Berecleanu a părăsit ”Observator” după 17 ani

Un alt transfer spectaculos în televiziune a fost mutarea Andreei Berecleanu. După 17 ani petrecuți la pupitrul ”Observator”, știrista de la Antena 1 a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a bătut palma cu Prima TV, unde prezintă jurnalul de seară, ”Focus 18”, de luni până vineri. Plecarea din trustul Intact, spunea vedeta atunci, a fost un pas făcut mai mult de nevoie.

”Am stat şi 8 ani în Pro TV, nu doar 17 în Antenă. Nu vreau să comentez încă o dată motivele plecării mele. Dar să fii sigură că nu am niciun regret. Am făcut cea mai bună alegere într-un context impus. Eu am fost un angajat disciplinat, fără, însă, a fi servantul nimănui. Performanţa a fost ce m-a interesat şi o bună colaborare în echipă. Eu nu pot funcţiona decât aşa”, a spus Andreea Berecleanu, conform

Știrista și-a început cariera la 18 ani, iar în 1994 a bifat primul post de reporter la televiziunea SOTI, ajungând apoi în echipa Antena 1.

Vedeta a făcut parte din trustul Intact doar un an, căci din 1995 până în 2003 a prezentat știrile de la Pro TV, urmând ca apoi să se întoarcă la postul de televiziune care a consacrat-o. La Antena 1, Andreea Berecleanu a prezentat jurnalele de știri de la orele 16, 19 și 23.

Mircea Radu s-a întors la TVR

Mircea Radu a ajuns să lucreze în domeniul mult visat din 1990. De-a lungul timpului, vedeta a fost cunoscută pentru rolul de la pupitrul știrilor, dar și pentru emisiunile de divertisment la cârma cărora s-a aflat.

Mircea Radu a prezentat atât la TVR, cât și la Antena 1 emisiuni precum: ”Telejurnal”, ”ÎnTrecerea anilor”, ”Femei de 10, Bărbaţi de 10”, ”Ie Românie”, ”Din dragoste”, ”Down the road. Aventura”.

După cariera din radio, Mircea Radu a ajuns la pupitrul știrilor de la TVR, apoi a fost cooptat de Antena 1 pentru a contraataca succesul bifat de Andreea Marin cu emisiunea ”Surprize- Surprize”.

Astfel că cea mai populară parte a carierei sale au fost anii în care s-a aflat la cârma emisiunii ”Din dragoste cu Mircea Radu”, acum vedeta întorcându-se de unde a plecat, la TVR.

Andreea Mantea a făcut parte din mai multe televiziuni

Și parcursul Andreei Mantea în televiziune a fost unul cu multe schimbări. Bruneta și-a început cariera în anul 2005, ca reporter, la Kiss TV.

Ulterior, Mantea a ajuns și la Antena 1, fiind asistentă în emisiunea matinală prezentată de Răzvan Simion și Dani Oțil, apoi a făcut echipă și cu Mircea Radu în producțiile ”Noaptea erorilor” şi ”Din dragoste”.

Andreea Mantea și-a continuat drumul și pe la TVR 2, post la care a prezentat cu Aurelian Temişan emisiunea ”Tombola câștigătorilor”.

După această colaborare, Andreea Mantea a ajuns la Kanal D, acolo unde recent și-a încheiat ultima emisiune. Însă pentru o scurtă perioadă de vreme, prezentatoarea, după ce și-a încheiat colaborarea cu postul turcesc pentru că voia un salariu mai mare, a ajuns la Antena 1.

La trustul Intact, vedeta de 35 de ani a prezentat ”Mireasa pentru fiul meu”, dar a și intrat în rolul ”Burlăciței”, emisiune în care l-a cunoscut cu Cristi Mitrea, tatăl copilului ei.

Colaborarea însă cu Antena 1 nu a fost de durată, Andreea Mantea întorcându-se la postul deținut de turci, acolo unde a prezentat de-a lungul timpului emisiuni precum: ”Wowbiz”, ”Nuntă cu surprize”, ”Se strigă darul”, ”Te vreau lângă mine”, ”Puterea dragostei”, ”O nouă șansă” și ”Trăiri alături de Andreea Mantea”.

Florin Călinescu a plecat la Prima TV

Și Florin Călinescu a făcut un transfer surprinzător în carieră. După ce a făcut parte din echipa ”Românii au talent” încă din 2015, în vara lui 2021, acesta și-a anunțat plecarea de la Pro TV. Prezentatorul, care a mai ajuns la postul din Pache și în 1996 și în 2003, a lăsat totul în urmă și a semnat cu Prima TV.

Mutarea, spune el, a venit din dorința de a întâlni oameni cărora să le placă ceea ce fac, să pună pasiune și dorință pentru un conținut dedicat tuturor românilor.

” Este un grup românesc şi liber (n.r – grupul Clever, din care face parte şi Prima TV), lucru foarte important, în care conţinutul va fi dedicat celor care mai trăiesc în ţara asta, dar şi celor plecaţi peste hotare. Îmi e mai drag drumul decât destinaţia. Am acumulat multe lucruri în aceşti ani, despre acest domeniu, şi a sosit momentul în care oamenii aceştia mi-au propus să fac acest lucru. Nu pentru că mi-au propus am venit la Prima TV. Eram hotărât să schimb lucruri în viaţa mea pentru că atunci când nu mai văd lumină în ochii oamenilor imi văd de drum”, a spus Florin Călinescu la acea vreme, conform

După mutare, începând cu luna octombrie 2021, Florin Călinescu a revenit pe micul ecran cu propria emisiune, care îi și poartă numele, ”Florin Călinescu Show”.

Marți, miercuri și joi, de la ora 20:00, prezentatorul și invitații săi aduc în fața telespectatorilor un show de comedie, în cadrul căruia oferă și premii celor care sunt cu ochii pe ei.

Dan Negru, cea mai recentă mutare din televiziune

Și Dan Negru face parte din vedetele care au bifat transferuri spectaculoase în televiziune. Timișoreanul de 50 de ani și-a început cariera la Radio Timișoara în 1990, iar apoi, din 1994 și până în 1999 și-a continuat drumul la TVR. După această perioadă, prezentatorul a semnat cu Antena 1, devenind una dintre persoanele distincte ale postului.

Vedeta a făcut parte 22 de ani din echipa trustului Intact, însă anul 2022, conform a venit pentru el cu o schimbare. După marile show-uri prin care a atins audiențe record, Dan Negru , acolo unde va avea propria emisiune.