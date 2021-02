Vedete pe cântar! Câte kilograme au Andra, Adda sau Andreea Bălan?

Este cântarul cel mai de temut adversar al vedetelor din showbiz-ul românesc? Poate că da, poate că nu. Știm sigur, însă, că statutul de persoană publică vine „la pachet” cu mari sacrificii, mai ales când te afli sub lupa unui public atât de pretențios precum cel autohton.

Vocea ca vocea, dar o siluetă de invidiat nu este deloc ușor de obținut și întreținut, cu atât mai mult când în viața ta își fac apariția și copiii. Cu o voință de fier, Andra a reușit, însă, de fiecare dată să revină la greutatea cu care și-a obișnuit fanii.

Și nu e singura. Chiar dacă a trecut prin două sarcini dificile, Andreea Bălan și-a recăpătat în foarte scurt timp trupul tras prin inel, iar acum se mândrește cu el pe rețelele de socializare, spre satisfacția urmăritorilor de sex masculin, care au ocazia să o admire în cele mai fierbinți ipostaze. Unde mai pui că Adda Baladda nu se lasă nici ea mai prejos când vine vorba de lupta cu kilogramele în plus.

Câte kilograme au, de fapt, cele mai îndrăgite artiste ale momentului?

Scoasă din minți de cei care sunt convinși că este însărcinată din nou, cu toate că lucrurile nu stau chiar așa, Andra s-a apucat serios de sport și urmează cu strictețe un regim alimentar de fasting. „Chiar îmi doresc să nu mai zică lumea că sunt gravidă, fără ca eu să fiu.

Dacă vreodată se va întâmpla, atunci e binevenit. Acum nu pot să spun că am în plan acest lucru, întrucât am şi fată, şi băiat, deci am tot ce am visat.

Nu ne-am propus să mărim familia şi nu avem de gând acum să se întâmple acest lucru. E greu, cumva, să stau mereu să explic că nu sunt însărcinată.

De o săptămână m-am reapucat de sport, fac acasă. Am grijă şi la regimul alimentar. Nu prea ştiu să ţin diete, dar merg pe ideea de intermitent fasting, adică mănânc 8 ore şi 16 fac pauză. Nu ştiu dacă neapărat vor fi rezultate în câteva zile, dar eu nu vreau să slăbesc brusc.

Niciodată nu am încurajat ideea de a mă înfometa pentru a scăpa repede de kilogramele în plus. În pandemie, toată lumea a pus câteva kilograme, iar eu sunt unul dintre acei oameni.

La mine, surplusul se depune în diferite zone ale corpului, nu neapărat în cele mai fericite locuri. Recunosc, îmi plac dulciurile. Acasă am doi copii care vor mereu ceva dulce şi le gătesc, facem brioşe, mai vine o prietenă cu vreo prăjitură nouă să o încerc”, a dezvăluit îndrăgita artistă într-un interviu acordat recent.

Și Adda a reușit să scape de kilogramele în plus. Cât cântărește acum?

Dacă Andra a fost pusă la grea încercare din cauza slăbiciunii pentru dulciuri, în cazul Addei nu încape îndoială: iubirea e de vină. „Când l-am cunoscut pe Cătă aveam 52 de kg, eram foarte slabă, apoi din cauza dragostei am ajuns la 58.

M-am îngrășat 25 de kilograme în sarcină, după ce am născut mai jos de 59 nu am scăzut, oricând de tare m-as fi înfometat sau orice dietă aș fi ținut, nu am slăbit!

Și uite că acum când mănânc sănătos și chiar mănânc, nu mă înfometez, mă simt sătulă, uită că am reușit să slăbesc sănătos, sunt foarte fericită. Sunt cel mai fericit copil și nu pentru că slăbesc, dar simt că fac ceea ce trebuie pentru corpul meu”, susține frumoasa cântăreață.

Până mai ieri, Andreea Bălan nu avea nevoie să țină tot felul de diete pentru a scăpa de kilogramele în plus. „Concertele mă mențin în formă. Într-un concert mă schimb cam de 10 ori, pentru că la fiecare 6 minute schimbăm outfit-ul.

Depun un dublu efort la fiecare concert – cânt, dansez, mă schimb, așa că nu am nevoie de diete. Cred că după fiecare concert sunt mai slabă cu un kilogram!”, spunea jurata de la Te cunosc de undeva, într-un interviu acordat cu ceva timp în urmă, când pandemia nu lovise în plin industria de spectacole.