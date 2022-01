Cum au petrecut Revelionul vedetele din România! Unele s-au relaxat în destinații exotice, altele au făcut bani! Foto & Video

În vacanțe exotice sau la muncă le-a prins Anul Nou pe vedetele din România. Fie că au ales destinații exclusiviste în țări cu temperaturi ridicate în această perioadă sau zonele de munte cu multă zăpadă, fie au muncit în noaptea de Revelion, au petrecut pe cinste, dovadă fiind imaginile postate pe rețelele de socializare.

Destinații alese de vedete pentru Revelion 2022

Thailanda, Kenya, Zanzibar sau Madeira sunt doar câteva dintre destinațiile alese de vedetele din România pentru a petrece Revelionul. Cele mai multe dintre ele au preferat zonele calde, unde s-au bucurat de soare și plajă.

, soțul ei și cele două fiice, Rita și Vera, au petrecut Revelionul în Thailanda. Însărcinată pentru a treia oară, cunoscuta blondină s-a bucurat de timp relaxant alături de familia ei.

“Când am vizitat prima oară Thailanda, cu fix 14 ani în urmă, mi s-a parut că experiența simțurilor era la cota cea mai intensă, era atât de diferit de tot ce trăisem până atunci, am fost atât de copleșită de frumusețea și taina locului că nu am putut să vorbesc două zile! Acum vorbesc că nu am încotro, dar și scriu, ca să rămână în jurnal fiecare pagina a zilelor trăite aici!Thailanda, ultima zi din anul 2021 🌴🥥”, a scris Laura Cosoi pe pagina sa de Instagram.

Dana Rogoz a sărbătorit intrarea în Noul An în Thailanda

Dana Rogoz este și ea în Thailanda alături de familie. Împreună cu soțul și cei doi copii, Lia și Vlad, descoperă locuri noi și se bucură de experiențe pe care nu le-au mai trăit până acum.

“Sunt recunoscătoare pentru anul 2021 și aștept cu entuziasm să văd ce îmi oferă viața în 2022. #bramburaprinThailanda #goodbye2021”, a publicat Dana Rogoz pe contul său în seara de Revelion alături de o fotografie cu soțul și cei doi copii.

Daniela Crudu a ales să petreacă trecerea în anul 2022 în Kenya. Cunoscuta brunetă a publicat câteva imagini cu ea pe rețelele de socializare, îmbracată într-o ținută foarte sexy.

Mirela Vaida, Revelion în Madeira: “Vă îmbrățișez cu un pahar de vin”

Mirela Vaida a sărbătorit trecerea în anul 2022 în Madeira. Prezentatoarea TV a vrut să scape de temperaturile scăzute din România și a plecat într-o țară unde se bucură de 24 de grade Celsius.

“Aici sunt 24 de grade acum! În țară la noi cum e? Vă îmbrățișez cu un pahar de vin de Madeira! 🥂🫕🥩♥️🎄 #mirelavaida #vacanta #madeira #portugal🇵🇹 #revelion2022 #”, le-a transmis prezentatoarea TV celor care o urmăresc pe Instagram.

Ramona Olaru a petrecut Revelionul tocmai în Zanzibar. Asistenta TV și Cătălin Cazacu s-au bucurat de soare și plajă, având o vacanță pe cinste de sărbători. De Revelion au publicat o imagine romantică, în care apar împreună.

Bianca Drăgușanu a petrecut Revelionul în Dubai alături de Gabi Bădălău. Vedeta a publicat mai multe fotografii cu ea într-o rochie scurtă, albă, peste care a ales să poate un sacou de culoare roz.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, Revelion în Dubai, împreună cu cei trei copii

Adela Popescu, Radu Vâlcan și cei trei copii au petrecut Revelionul în Dubai. În seara trecerii în anul 2022 aceștia au publicat o imagine cu toți cinci. “Revelion fancy la Dubai. 😅 Va îmbrățișăm! Să vină un an bun care să vă îndeplinească toate dorintele. ❤️”, a scris Adela Popescu.

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au publicat imagini împreună în noaptea de Revelion. Îmbrăcați elegant, cei doi le-au transmis urări prietenilor de pe rețelele de socializare.

Iulia Vântur s-a distrat de Revelion, alături de prieteni. Vedeta a publicat mai multe imagini pe contul ei de Instagram, pentru a le arăta fanilor cum a petrecut în India, intrarea în anul 2022.

Smiley și Gina Pistol au publicat, în noaptea de Revelion, o fotografie alături de prieteni. “Așa am trecut în anul nou”, a scris Smiley.

Andra a petrecut Revelionul pe scenă, acolo unde se simte mereu în largul ei. Vedeta a publicat și un mesaj pe rețelele de socializare pentru fanii săi. “La mulți ani! Să avem un Nou An plin de bucurii și vești bune! Să vină experiențe frumoase, prietenii și succese! Vă îmbrățișez! #2022 #happynewyear”, a scris Andra.

Dorian Popa a petrecut acasă de Revelion. Cântărețul s-a pozat alături de cățelul său la ora 12 noaptea.

Vacanță în destinații din România, de Revelion

Anda Călin și au trecut în 2022 în Maramureș. Cei doi, alături de copii, au preferat să se bucure de zăpadă în aceste zile.

Mellina este o altă vedetă din România care a preferat să meargă la munte în România, pentru a petrece Revelionul. “Termin anul 2021 cu aceiași oameni cu care l-am început”, și-a anunțat fanii Mellina.

Elena Ionescu a muncit de Revelion. Cântăreața a anunțat că a avut patru concerte la trecerea în anul 2022. “Am terminat și am început anul în cel mai frumos mod posibil, pe scenă, cântând și trăind prin publicul meu! La mulți ani, dragii mei! Acest an să fie și mai bun și mai prosper!”, a transmis Elena Ionescu.

De asemenea, Andreea Bălan a trecut în anul 2022 pe scenă, acolo unde face show de fiecare dată. În ultimii ani, cunoscuta cântăreață a preferat să își încânte fanii în noaptea de Revelion, având câteva concerte într-o noapte.

“Așa îmi place să intru în noul an! Cu Super show, cu voi alături de mine, cu dragoste, cu aplauze și făcând ce îmi place împreună cu echipa mea! Așa să fie tot anul 2022! 💫 Un an bestial! La mulți ani!”, le-a transmit Andreea Bălan fanilor săi.

Vlăduța Lupău a cântat de Revelion. Artista a avut mai multe evenimente la care a mers pe rând. A publicat și o fotografie alături de soțul ei, Adi Rus.

Antonia se confruntă cu probleme de sănătate, motiv pentru care a fost nevoită să își anuleze concertul pe care îl avea în noaptea de Revelion. Cu două zile înainte artista și-a anunțat fanii că nu va mai fi prezentă în restaurantul unde urma să cânte. “Nu știm exact dacă este vorba despre COVID. Trebuie să facă teste”, a spus Alex Velea pentru FANATIK.