Vedete trecute de 50 de ani care nu au copii. Corina Chiriac: „Am regretat”

Numele lor se numără printre cele mai cunoscute din România, oamenii le apreciază talentul și le consideră modele de urmat, însă, pentru unele dintre aceste vedete, succesul în carieră a venit la pachet cu alte lipsuri. Cu toate că au depășit vârsta de 50 de ani, nu au avut niciodată copii, fie pentru că nu și-au dorit sau pentru că nu au avut această șansă.

Cine sunt vedetele din România care nu au avut niciodată copii. Rodica Popescu Bitănescu și Corina Chiriac, printre numele celebre

Nu este o regulă de aur că trebuie să ai copii ca să fii fericit, iar mai multe vedete din România cunosc foarte bine acest lucru. Motivele sunt variate, unele dintre ele nu și-au dorit să devină mame sau poate că destinul era deja hotărât.

Felicia Filip nu a avut niciodată copii, dar i-a crescut pe cei ai familiei

Celebra soprană Felicia Filip are 63 de ani și t. Nu au avut niciodată copii, dar î , artista a mărturisit că nu au simțit lipsa, deoarece au avut ocazia să trăiască înconjurați de micuții celorlalți membri ai familiei.

În anul 2012, Felicia Filip a dat câteva declarații în care a explicat de ce ea și soțul nu au devenit niciodată părinți. Astfel, soprana are încredere deplină în Dumnezeu și este de părere că lucrurile s-au așezat exact așa cum a trebuit.

„Cred că de multe ori am discutat, eu și soțul meu. Și cred că bietul copil, dacă ar fi existat, ar fi fost un copil nefericit pentru că amândoi suntem persoane care dorim ‘foarte mult’. Și, până la urmă, am stat și ne-am gândit că, din moment ce nu există, înseamnă că a știut Dumnezeu ce face.

Pentru că, poate, ar fi fost un copil presat de niște nume deja cunoscute, dar mai ales de pretenția părinților. De la noi ne dorim întotdeauna mult și suntem critici cu noi înșine extrem de des. Bietul copil, spunem noi, ar fi fost chinuit. N-ar fi fost, cu siguranță, un copil fericit”, a declarat Felicia Filip în 2012,

Rodica Popescu Bitănescu nu regretă faptul că nu a devenit mamă

Rodica Popescu Bitănescu, în vârstă de 83 de ani, a trăit o viață de film. Este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țară și mai bine de 60 de ani și i-a petrecut pe scena teatrului românesc. La un moment dat în viață, după ce a vizionat un film rusesc, și-a dorit să aibă 11 copii, însă anumite lucruri au făcut-o să se răzgândească. Cu toate acestea, nu are niciun regret, după cum chiar ea a declarat

Eugen Cristea și Cristina Deleanu mulțumiți de viața lor, în ciuda faptului că nu au avut copii

și Cristina Deleanu sunt împreună de aproape patru decenii. Actorul a recunoscut că și-ar fi dorit să fie tată, dar, dacă viața nu i-a oferit această ocazie, s-a resemnat. Pe de altă parte, Cristina Deleanu a dezvăluit că faptul că ea și soțul său nu au avut copii reprezintă un regret parțial pentru ei.

„Nu s-a legat, nu s-a pus problema. E parțial un regret. Întâlnirea noastră a avut loc mai târziu. Eu nu am prea dorit sau nu s-a ivit. Eu de 58 de ani nu am concediu, am muncit foarte mult. M-am gândit de foarte multe ori.

Eu am foarte mulți prieteni tineri și am lăsat ceva acestor tineri. Ei își doresc să mă întrebe ce și cum sau să le propun eu niște gândiri, am încercat să las și am multiplicat astfel persoana noastră”,

Nuami Dinescu a învins moartea la 27 de ani, dar tot atunci a aflat și că niciodată nu va putea avea copii

Nuami Dinescu a fost față în față cu moartea la doar 27 de ani. A ajuns la ATI din cauza complicațiilor apărute în urma unei răceli netratate și a trăit clipe de coșmar. Viața i-a fost salvată, însă actrița a primit și o veste cruntă, aceea că niciodată nu va putea rămâne însărcinată.

„Era 1990, februarie, minerii bântuiau prin București, eu pe la ATI. Atunci am înțeles de la bunul meu doctor că o să fiu bine, dar n-o să mai pot avea copii. Și mi-a spus multe lucruri care m-au ajutat mult”,

Corina Chiriac: „Am regretat că nu am avut copii”

Ajunsă la 72 de ani, Corina Chiriac are în spate o carieră impresionantă, însă această poartă în suflet un mare regret, că nu a avut niciodată copii. Lucrul acesta și-a pus amprenta asupra sa odată cu trecerea timpului și, într-un fel, vedeta a recunoscut că a pus cariera pe primul loc, de teamă să nu repete greșelile mamei sale.

„Câteodată, am regretat că nu am avut copii, au fost multe momente. Mama, dacă nu se mărita, şi nu mă avea pe mine şi nu erau vremurile care erau în anii 50, ar fi fost o mare pianistă, cânta superb la pian. Dar s-a măritat şi a făcut un copil”, a spus Corina Chiriac,

Tania Budi, fericită și fără copii

Ajunsă la 54 de ani, . Nu a fost niciodată căsătorită și, în ciuda faptului că a avut momente în care și-a dorit să devină mamă, acest lucru nu s-a întâmplat. Totuși, frumoasa blondină se consideră împlinită.

„A fost o perioadă în care mi-am dorit copii, dar nu îmi fac planuri. Dacă vin de la sine, este bine. Oamenii ţin cont de gura lumii. Eu vreau să fiu fericită, nu să fac ce face lumea”,

Crina Matei, pe lista celebrităților din România care nu au copii

Are 50 de ani, și-a îndeplinit visele atunci când vine vorba de carieră, însă Crina Matei nu a ajuns niciodată să fie mamă. În 2016, vedeta spunea că nu exclude această posibilitate și preciza că mai are timp să facă un copil.