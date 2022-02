Cele mai răsfățate vedete de Valentine’s Day. Ce cadouri și-au făcut cuplurile celebre din România

Pe 14 februarie, vedetele au luat cu asalt rețelele sociale. Unele dintre cele mai îndrăgite cupluri celebre din România au publicat imagini cu darurile primite sau oferite, după caz. De altfel, mulți au transmis, în mediul online, mesaje emoționante pentru partenerii de viață.

Cum au sărbătorit vedetele din România de Valentine’s Day

Cătălin Măruță i-a oferit Andrei un inel

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai solide cupluri din România. cântăreața spunea că ea și moderatorul se completează reciproc și că se iubesc nespus de mult.

În ziua de 14 februarie, , care a străbătut aproape 5000 de kilometri înainte să ajungă în posesia Andrei. Moderatorul a filmat totul și a publicat videoclipul pe Instagram, alături de o descriere sugestivă.

„Drumul unui cadou de Ziua Îndrăgostiților începe din suflet, continuă cu un gând, o vizită la magazin și apoi urmează o călătorie scurtă sau lungă, după caz, până la persoana iubită. Inelul ales de mine a traversat aproape 5000 de km până la Andra!”, a dezvăluit Cătălin Măruță.

La rândul său, Andra a publicat o imagine cu soțul său și i-a făcut o declarație de dragoste pe care urmăritorii săi s-au grăbit să o aprecieze.

„Toate poveștile sunt frumoase, dar a noastră e preferata mea.”, a spus Andra.

Anca Serea și Adi Sînă au plecat la munte alături de copiii lor

Anul acesra, de Valentine’s Day, au decis să petreacă alături de copiii lor, într-o scurtă vacanță la munte.

Prezentatoarea de televiziune a dezvăluit că cel mai de preț cadou sunt clipele petrecute alături de cei dragi și i-a îndemnat pe care o urmăresc să nu uite să iubească.

„La mulți ani tuturor îndrăgostiților! În numele iubirii se fac si se spun multe. As vrea, totuși, ca în numele iubirii să se facă fapte bune și să se gândească lucruri frumoase. Să se petreacă timp de calitate in cuplu sau in familie și să se uite de răutăți și invidii.

Noi am ales anul acesta să petrecem un Valentine’s Day mai atipic, la munte, în familie, și nu singuri. Pe mine si pe Adi familia ne împlinește, iar prezenta copiilor nu este un deranj. Ne bucuram tare că suntem în formula completă și vă transmitem pupici si îmbrățișări. Vă dorim să aveți parte de o zi pe sufletul vostru, desigur, presărata cu multă iubire.”, a scris Anca Serea pe Instagram.

Alex Velea i-a oferit Antoniei un buchet de flori

Alex Velea îi face des declarații de dragoste Antoniei în fața publicului. Astăzi, de Ziua Îndrăgostiților, artistul a publicat o fotografie și, fiind adeptul gesturilor clasice, i-a oferit un buchet de flori.

„Te iubesc, frumoaso!”, i-a transmis cântărețul Antoniei.

Cornel Păsat și soția lui au sărbătorit Valentine’s Day cu o zi înainte

Invitați în emisiunea Vorbește lumea, Bianca și Cornel Păsat au dezvăluit că au sărbătorit Valentine’s Day cu o zi înainte. Ei au luat cina împreună cu băiețelul lor, Dryas, și s-au bucurat de momentele în familie.

„Noi am sărbătorit în avans. Împreună cu Dryas am făcut o masă acasă. Am pregătit sushi.”, au dezvăluit Bianca și Cornel Păsat, luni, la Pro TV.

Când vine vorba despre cel mai neconvențional mod în care au petrecut ziua de 14 februarie, Cornel Păsat a povestit surpriza inedită pe care i-a pregătit-o soția sa în urmă cu câțiva ani.

„Îmi aduc aminte un moment în care mai aveam puțin și făceam infarct. Era lumină stinsă în toată casa, au apărut niște lumânărele timide pe ici pe colo și petale de trandafir. La un moment dat, apare Gigel Frone.”, și-a amintit Cornel Păsat.

Ilinca Vandici: „Eu nu am nici un Valentin”

a publicat pe contul său de Instagram o declarație de dragoste pentru bărbatul care i-a devenit soț în anul 2017. Ilinca Vandici i-a amintit lui Andrei Neacșu că nu are nevoie de o zi specială, pentru a-și demonstra iubirea și că pentru ea toate clipele împreună sunt speciale.

„Eu nu am nici un Valentin. Pe soțul meu îl cheamă Andrei! Și da, nu avem nevoie de o anumită data din calendar pentru a ne iubi, respecta, aprecia, accepta unul pe celălalt… Noi facem asta in fiecare zi! Recunosc, cadoul a fost foarte bine primit! Dar îl primeam oricum, nu? Te iubesc pana la sfârșit!”, a spus Ilinca Vandici.

Cristina și Denis Ștefan au sărbătorit iubirea în izolare

Cristina Ștefan, soția actorului care i-a dat viață lui Codruț în telenovela fenomen Inimă de țigan, a mărturisit că au avut un Valentine’s Day atipic, în izolare pentru Covid-19.

„Iubirea suntem noi, împreuna, mereu. Valentine’s Day la sfârșit de izolare. Am avut o săptămâna grea, cu emoții pentru fete si cu puține ore de somn. Am trecut si peste asta!”, a scris Cristina Ștefan în dreptul fotografiei cu familia.

Radu Vâlcan i-a gătit Adelei Popescu

După ce în ediția de luni a emisiunii Vorbește lumea și să-i cumpere lalele, Radu Vâlcan s-a conformat.

Nu doar că i-a cumpărat vedetei Pro TV florile sale favorite, dar i-a și gătit. Cu toate acestea, Adela Popescu nu a fost încântată de preparat. Prezentatorul emisiunii Insula Iubirii a pregătit felul lui preferat de mâncare, supa Tom Yum.

„De ce mâncăm Tom Yum de Valentine’s Day? Pentru că noi sărbătorim ziua iubirii în fiecare zi. În aproape fiecare zi.”, spus Adela Popescu pe InstaStory.