Vedete, victime ale violenței domestice. Drama femeilor abuzate și fenomenul pe care statul român nu e capabil să-l oprească

Cazul cântăreței Mihaela Cernea, fosta componentă a trupei Class, care împotriva aduce iar în prim-plan fenomenul înfiorător pe care România nu are capacitatea de a-l opri: violența domestică.

Conform legii, violență domestică înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima.

În România, campaniile de creştere a conştientizării şi de combatere a violenţei domestice par insuficiente, iar sprijinul real pe care îl primesc victimele este departe de a stârpi problema agresivității domestice.

Violența este întâlnită în toate păturile sociale și, de-a lungul timpului, nu puține au fost persoanele publice care au tras un semnal de alarmă, după ce au fost agresate fizic, verbal sau psihic în familie.

Psiholog: ” ‘Prințul’ poate veni călare pe o matură dacă nu suntem atente la semnalele care ne atrag atenția!”

Psihologul Cristina Zaharia a analizat amploarea pe care au luat-o cazurile de violență domestică în ultimii doi ani.

“Cazurile de violență domestică în România au crescut alarmant în ultimii 2 ani. Cu siguranță că perioadele de izolare socială și isteria în masă a pericolului iminent care ne pândește după fiecare colț au dus la alterarea normelor și a valorilor după care ne ghidăm în nucleul familial. Conceptul de ‘familie’ presupune abordarea unor idealuri care de cele mai multe ori se dovedesc a fi iluzii deșarte. Fetițele visează de când sunt mici că vor deveni prințese și îl vor cunoaște pe prințul care vine călare pe calul alb și vor trăi fericiți până la adânci bătrâneți. Realitatea este că ‘prințul’ poate veni călare pe o matură dacă nu suntem atente la semnalele care ne atrag atenția că suntem pe punctul de a intra într-o relație cu un agresor.”, a spus pentru FANATIK.

Cum îți dai seama că te afli într-o relație abuzivă?

Conform specialistului, primul semn că te afli într-o relație abuzivă îl reprezintă “jignirile ușoare” și obiecțiile în privința modului în care să te îmbraci sau te îngrijești. Dacă ai acceptat tacit aceste etape, urmările sunt dintre cele mai variate. Victima ajunge în situația în care agresorul îi interzice să își desfășoare activitățile care îi fac plăcere, îi verifica telefonul constant, are acces nelimitat la conturile de pe social media și la cel bancar, iar conexiunea și întâlnirile cu prietenii devin inexistente.

Treptat, victima începe să creadă că agresorul îi vrea binele și el este centrul Universului ei. Dorințele și prioritățile lui sunt mai presus decât dorințele ei, spune psihologul, iar situația escaladeaza dramatic atunci când există și copii în relația abuzivă. În aceste cazuri, femeia, de cele mai multe ori, este nevoită să rămână în continuare în relația toxică pentru că nu are unde să se ducă sau nu își dorește ca propriii copii să crească fără tatăl biologic.

“Particularitatea victimelor abuzului domestic este certitudinea că ‘agresorul’ se poate schimba”

“Victimele abuzului domestic nu aparțin unei anumite categorii sociale. Am cunoscut persoane cu studii superioare, care au un venit constant, femei care au avut o copilărie fericită și un climat optim de dezvoltare socio-afectivă.

Particularitatea celor care devin victime ale abuzului domestic este certitudinea că ‘agresorul’ se poate schimba și că, în ciuda violențelor la care sunt supuse, acestea spun că, și acum citez din cazurile întâlnite, ‘totuși, el are și calități când nu bea sau când nu mă lovește’.

Mediatizată sau nu, violență domestică se regăsește în familiile educate, în cele cu educație precară și în cele care se lupta cu lipsurile materiale ca și în cele cu statut financiar bun. Indulgența cu care mare parte a societății privește abuzul fizic, rușinea pe care o resimt victimele abuzului reprezintă o realitate tristă la care asistăm pasivi.

Legi pentru protejarea victimelor există, dar cumva scopul acestora se pierde pe drum. Legea nr.217/2003 prevede că încălcarea unui ordin de protecție emis se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Problema unui astfel de act legislativ este că, în absența monitorizării permanente a agresorului, o victima reușește de prea puține ori să aducă dovada că agresorul ei a încălcat ordinul de protecție.”, spune psihologul Cristina Zaharia.

Vedete victime ale violenței domestice

Andreea Marin (47 ani): “Da, mi s-a întâmplat în trecut”

Andreea Marin este cunoscută pentru acțiunile și campaniile în care s-a implicat, de-a lungul anilor, pentru combaterea violenței domestice. Prin intermediul Fundației “Prețuiește viața”, fosta prezentatoare TV a inițiat mai multe proiecte, printre care și campania “Violenţa nu are scuză”, prin care a sprijinit femeile victime ale violenței în familie să trăiască o viaţă demnă și să îndrăznească să îşi cunoască drepturile.

“Da, mi s-a întâmplat în trecut să existe încercarea de impunere prin agresivitate, uneori un bărbat consideră că acesta poate fi modul în care să îşi dovedească superioritatea. Violenţa verbală sau fizică nu sunt scuzabile în cuplu”, spunea Andreea Marin, pentru , în 2012.

În 2013, fosta prezentatoare a emisiunii “Surprize, Surprize” anunța, împreună cu Ștefan Bănică Jr, că mariajul lor a ajuns la final și au decis să divorțeze. În cadrul mai multor interviuri, Andreea Marin nu s-a sfiit să răspundă întrebărilor privind violența domestică și, deși nu a spus vreodată, cu subiect și predicat, dacă a fost lovită de partener, vedeta a menționat că a fost victima violenței verbale.

“Nu sunt de acord că trebuie să stai cu un om bun, rău, care te umileşte, care te loveşte… Nu cred în aşa ceva. De asta violenta ajunge prea departe. Dacă ajung în punctul în care nu mă mai simt protejată, dacă relaţia nu mă mai face să mă simt bine, respectată, atunci relaţia nu îşi mai îndeplineşte rolul. Nu poţi să clădeşti ceva dacă lipseşte încrederea”, declara Andreea Marin, în cadrul unui interviu oferit celor de la Canal33, în 2021.

Dana Războiu (45 ani), bătută și de tată, și de soț

Fosta prezentatoare de știri a avut o copilărie marcată de corecții fizice. Ajunsă la maturitate, Dana Războiu a ajuns să fie victima violenței domestice și în timpul căsniciei.

“Părinții se certau, bătaia era ceva uzual… Mama îi spunea tatălui meu să nu mă mai lovească în cap ca să nu mă tâmpească. Genul de familie din care vrei să fugi. Într-un fel m-a ajutat asta pentru că am așteptat să fac 18 ani ca să plec de acasă.

Nu e plăcut pentru că asta lasă traume. După aceea am făcut multe ore de terapie ca să scap de aceste traume. Cred că de asta am și dat la psihologie.”, mărturisea Dana Războiu, în urmă cu câțiva ani, pentru life.ro.

Traumele și rănile copilăriei aveau să fie retrăite și la maturitate de Dana Războiu care și-a acuzat soțul, pe fostul ministru al Sănătății în guvernul Năstase, Branzan Ovidiu, de care a divorțat în anul 2005, de violență domestică.

„Subsemnata Razboiu Dana sustin ca in seara zilei de luni, 25.07.2005, am fost agresata fizic de sotul meu, Branzan Ovidiu. Mentionez ca acesta m-a lovit de mai multe ori cu pumnii si picioarele”, scria fosta prezentatoare TV în plângerea făcută la Poliție, în 2005, conform hotnews.ro.

Raluca Pastramă, fosta soție a lui Pepe, a cerut ordin de restricție

La sfârșitul anului 2022, cântărețul Pepe se afla în centrul unui scandal de violență domestică, după ce soția sa de la vremea aceea, Raluca Pastramă, a cerut ordin de protecție și l-a acuzat pe artist că a lovit-o. Episodul de violență ar fi avut loc în parcarea stadionului Dinamo, acolo unde fiicele lui Pepe fac ore de tenis.

„La data de 19.11.2020, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București – Secția 7 Poliție a fost sesizată de către o femeie cu privire la faptul că în cursul zilei a fost agresată fizic de către soțul său. A fost emis ordin de protecție provizoriu. Cercetările sunt continuate de Secția 7 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.”, se arăta în comunicatul Poliției, la momentul respectiv. Tot atunci, Pepe a contestat ordinul de restricție, conform și a negat existența vreunei agresiuni. Între timp, divorțul celor doi a fost finalizat și atât vedeta Antenei 1, cât și fosta soție și-au refăcut viața și au decis să păstreze o relație civilizată de dragul celor două fiice pe care le au împreună.

Alexandra Stan (32 ani) , desfigurată de impresarul-iubit

În 2013, Alexandra Stan apărea desfigurată și povestea că a fost lovită cu bestialitate de Marcel Prodan, cel care îi era manager și iubit. Artista spunea că impresarul s-a înfuriat când i-a cerut banii, partea ei de pe urma mai multor concerte, și a început să o lovească fără milă. Cântăreața a ajuns în stare gravă în spitalul de Medgidia și, trei ani mai târziu, impresarul Marcel Prodan a fost condamnat definitiv la şapte luni de închisoare cu suspendare, pentru săvârşirea infracţiunii de loviri sau alte violenţe, şi a fost obligat la plata a 25.000 de euro, daune morale.

“Vineri seară m-am dus să îi arăt costumația pentru concertul de promovare de marți, din Spania. L-am întrebat de bani, dacă se poate să primesc banii pe ultimele concerte. Nu mi-a mai dat bani de anul trecut. Tot timpul mi-a dat cu târâita. A început să fie agresiv verbal. (…)

M-a smucit, tot încerca să mă dea afară din casă… M-a prins de gât și mi-a rupt lanțul, care a rămas acolo. De asemenea, au mai rămas acolo hainele si laptopul. Am plecat, m-am calmat. Sâmbătă m-am dus să fac repetii pentru piesă nouă. De față cu angajații de la studio, el a început să mă jignească, să îmi spună că nu fac canto, că am voce nașpa. Am încercat să îl calmez, el a continuat să mă jignească, a devenit agresiv fizic. M-a lovit și am leșinat. M-am trezit după două ore în studio, învelită cu o pătură. (…)

M-a scos din mașină, mi-a dat picioare în spate, mi-a dat în rinichi și eu am un singur rinichi. Eu tot încercam să fug, nu mai puteam să stau să mă bată, a trecut o mașină de poliție înspre Constanța, polițiștii ne-au văzut, au venit să ne legitimeze, m-au luat și m-au dus la spital.”, a povestit Alexandra Stan, la Pro TV, la scurt timp de la incident.

Adriana Bahmuțeanu (47 ani), agresată de primul soț

Bahmu a fost căsătorită, prima dată, la 18 ani și a povestit despre episoadele de violență domestică pe care le-a trăit alături de Cosmin Bahmutan, bărbat al cărui nume l-a și păstrat după divorț.

“Eu am avut de-a face cu un asemenea tiran. Am fugit de acasă şi nu m-am mai întors. Primul meu soţ nu era foarte ok din nici un punct de vedere. Povestea îmi face rău. Ajungi să crezi că eşti o sclavă şi că nu poţi face nimic fără acel om. Eu am divorţat la 23 de ani, mi-am luat inima-n dinţi. Te simţi umilită! Am mâncat bătaie, asta e situaţia.”, spunea Adriana Bahmuțeanu, în urmă cu câțiva ani.

Christian Sabbagh, după ce nevasta a cerut ordin de protecție: ”Iulia, m-ai făcut de râsul lumii!”

Și Christian Sabbagh, vedeta tv de la Kanal D, a fost implicat într-un scandal de violență domestică, după ce soția sa, Iulia, a cerut ordin de protecție. Prezentatorul Știrilor de la Kanal D a recunoscut că a avut o discuție mai aprinsă cu partenera de viață, care a generat în urma unei crize de gelozie.

”Ea era nervoasă pentru că tot primesc tot felul de mesaje pe Facebook de la admiratori/admiratoare. Mi-a cerut telefonul, eu nu am vrut să îl dau. Mi-a zis că dacă nu i-l dau sună la Poliție, eu i-am zis să o facă. A venit Poliția, ne-am dus la secție. Ea nu a știut, e ca în filmele cu Stan și Bran. Revenind… Am ajuns la Poliție, ea într-o cameră, eu în cealaltă, caz de violență domestică.

M-a umflat râsul, întrebam pe acolo: ‘cum, dom`le, violență domestică?’ (…) Nu aveam ce să ascund în telefon, nici măcar nu are parole telefonul. Oricum a văzut mesajele. Dar asta nu e prima scenă, mi-a mai spart un Iphone, cred că trebuie să schimb marca, îmi poartă ghinion. A fost mai mult o ambiție… Și eu sunt gelos, și ea este geloasă…

Nu am lovit-o, nu am împins-o… Cearta e însă o formă de violență. Doamne ferește, eu nu sunt un om violent. Nu există așa ceva. Mă vedeți pe mine în postura să îmi lovesc soția? Să lovesc o femeie? Nu am făcut în viața mea așa ceva…”, vehement, Christian Sabbagh, pentru FANATIK, în octombrie 2021. pentru a soluționa problema ordinului de protecție emis de Poliție.

Printre persoanele publice implicate în episoade de violență domestică se află și Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu, Andreea Spătaru, Ioana Filimon, Roxen sau Brigitte Pastramă.

În 2021, numărul femeilor victime ale violenţei domestice a crescut cu 10%

Numărul femeilor victime ale violenţei domestice a crescut cu 10% în 2021, conform raportului Poliție Române, însă statisticile nu relevă întocmai realitatea. Situația este mult mai critică. Multe din cazurile de agresiune nu ajung să fie reclamate autorităților din cauza fricii, a rușinii și a lipsei unui sprijin real pe care victimele îl primesc.

În România, în 2012, a fost promulgată legea privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, la câteva zile după tragedia înregistrată pe 5 martie, în București, când agentul de poliție Gheorghe Vlădan a intrat înarmat în salonul Perla, unde lucra soția sa care îi intentase divorț. Orbit de furie, bărbatul – înarmat cu un pistol Glock- a tras 11 focuri de armă, ucigându-și soția și pe casiera care a sărit în ajutorul ei. Alte 6 persoane au fost atunci rănite, iar bărbatul a ajuns după gratii, condamnat la închisoare pe viață. Ulterior, Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa la doar 25 de ani, iar criminalul de la Perla ar putea scăpa din pușcărie după ce execută jumătate din pedeapsă.

Anii au trecut și, în afară de legea promulgată, nu s-au schimbat foarte multe pentru victimele violenței domestice. Nu o spunem noi, ci statisticile anuale, dar și viețile curmate în urma exceselor de furie în cuplu. (Reamintim cazul unei )

Conform datelor pentru 2021 ale Poliţiei Române, în jur de 65% dintre victimele violenţei domestice sunt femei şi 17% sunt minori.

Cifrele neoficiale sunt însă și mai mari, pentru că, din păcate, nu toate agresiunile ajung să fie reclamate. Conform Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, 32% dintre românce au fost victimele hărțuiri sexuale, iar 30% dintre românce au suferit violență fizică și/sau sexuală de la vârsta de 15 ani și doar 23% au raportat poliției cel mai grav incident, anunță