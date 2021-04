Vedetele acuză sistemul medical românesc de neglijență și lipsă de bunăvoință. Dezvăluiri scandaloase în plină pandemie

Hibele sistemului medical românesc sunt semnalate de tot mai multe vedete de la noi care acuză medicii de lipsă de bunăvoință și de lipsă de responsabilitate, în pandemie!

După mai bine de un an în care statul român a demonstrat, încă o dată, că nu poate gestiona eficient o criză sanitară, iar cadrele medicale sunt fie epuizate, insuficiente sau, pur și simplu, dezumanizate, mai multe persoane publice au ales să vorbească despre experiența traumatizantă avută în sistemul medical românesc.

Laura Cosoi, Elena Ploieșteanu, soția regretatului Nelu Ploieșteanu, Aurel Pădureanu, soțul Cornelei Catanga și fosta știristă Magda Vasiliu sunt doar câțiva din cei care au ales să dezvăluie la ce tratament inuman au fost supuși ei sau apropiații în momentul în care au ajuns în spitalele de stat din țară.

Laura Cosoi: “Tata mi-a spus că nu poate să respire și nu vine nimeni la el”

La cinci luni de la moartea tatălui său, Laura Cosoi face dezvăluiri scandaloase. În cadrul unui interviu oferit recent, vedeta a dezvăluit că părintele ei i-a spus că o să moară de Covid-19, încă de când a izbucnit pandemia. Marius Cosoi avea 70 de ani, era diabetic, însă avea un stil de viață extrem de sănătos. Fost sportiv, tatăl Laurei Cosoi era profesor de sport şi antrenor de handbal şi baschet în Iaşi, dar, în momentul în care a fost diagnosticat pozitiv, starea lui de sănătate s-a degradat galopant. Laura Cosoi spune că, în timpul unei discuții telefonice avute cu el, i-a mărturisit că simte că nu poate să respire și niciun medic nu vine ca să-l vadă.

„La început a zis că-l doare capul, că l-a prins răceala, era luni. Miercuri i-au dispărut gustul și mirosul, joi a făcut test și a ieșit pozitiv. Părea asimptomatic, părea că putea să ducă boala pe picioare. A început să și tușească, avea saturația 93-92. Luni seara l-am internat în spital. Marți l-au dus să facă raze la plămâni și l-au pus să urce vreo câteva etaje, că nu era lift. M-a sunat de la spital să-mi spună că el nu poate să respire și că nu vine nimeni la el.

Nu se putea da jos din pat, că avea masca și a făcut o decompensare foarte urâtă. I-a scăzut saturația la 75 și a făcut atac de panică. Am sunat la medici și mi-au zis ca așa e protocolul, nu intrau decât de două ori pe zi la el! Tata suna și îmi spunea: „ajută-mă că mor, nu pot să respir!” Atunci m-a sunat doctora și mi-a zis să caut un pat la ATI în țară, pentru că ei nu mai aveau. Nu am găsit pat la ATI, am găsit un pat pe secție la Matei Balș. Aici a stat o săptămână și nu i-au mai dat voie să vorbească la telefon. Era pe două surse de oxigen. El ducea o luptă să trăiască. Într-un final a suferit un stop cardio respirator. S-a întâmplat foarte repede. Mă gândesc că e bine că nu a suferit, totuși”, a mărturisit Laura Cosoi.

Soția lui Nelu Ploieșteanu vrea să dea Spitalul Floreasca în judecată

Nelu Ploieșteanu a murit la data de 2 aprilie, la vârsta de 70 de ani. A fost internat la Spitalul Floreasca din Capitală, acolo unde a ajuns în stare gravă, după ce, inițial, a refuzat spitalizarea. Fusese diagnosticat cu Covid-19, iar ultimele zile de viață și le-a petrecut intubat, la Terapie Intensivă. La câteva zile de la înmormântarea cântărețului de muzică lăutărească, Elena Ploieșteanu, soția sa, a făcut acuzații grave la adresa personalului medical și a anunțat că urmează să acționeze în judecată Spitalul Floreasca.

“O infirmieră țipa la el: ‘Nu ai primit pachet de dimineață? Nu mai bei ceai de acasă! Că mi-a zis doamna doctor să-ți dau ceai de mentă!’. De fiecare dată am dat bani la infirmiere. Toate țipau la el. L-am văzut cu oxigenul la gură, cum se apleca să-și ia ceaiul, că era deranjat al stomac și a început infirmiera să țipe a la el. Am văzut pe camera de la telefon. Șefa secției i-a spus fetei mele că un pacient poate să stea 12 ore fără tratament. Farmacia e închisă sâmbăta și duminica. Erau multe medicamente pe care trebuia să i le facă și nu i le-au făcut. Nu i-au pus branulă! Era deshidratat! L-am dus pe picioare și l-am am scos mort! Apoi l-au mutat la ATI și i-au luat telefonul! El a făcut atacuri de panică, stop cardiorespirator, el nu a murit de Covid! A fost lăsat ca un câine acolo, era o singură asistentă care doar îi regla oxigenul! De ce l-au umilit în halul ăsta? De ce și-au bătut joc de el?

Elena Ploieșteanu: “O să zgudui România cu ce o să spun. Trei săptămâni Nelu nu a fost schimbat în spital”

Să stea medicii de vorbă cu mine, că mă duc peste ei! S-a dus fiica mea, Aneta, și au lăsat capul în jos. S-a făcut un consiliu de medici. Fata a țipat și ei nu mai știau ce să spună, pentru că erau vinovați. Soțul meu m-a sunat cu cameră pe telefon, când i s-a făcut rău noaptea. Mi-a spus că l-a certat doamna doctor că fetele tot sunau să intrebe ce face și o deranjau pe doamna doctor. Zicea că ea nu intră mereu la el când au ele chef, că nu se echipează, că are copii acasă și îi infectează. Nici nu l-au schimbat, mi-au adus sacul cu hainele lui. Vă arăt lenjeria intimă să vedeți că trei săptămâni el nu a fost schimbat! De ce dacă OMS a dat ordin ca decedații de Covid să fie îmbrăcați, de ce nu au respectat legea? O să zgudui România cu ce o să spun! De ce nu l-au lăsat să-l îmbrace cum era el, elegant?”, a dezvăluit revoltată și îndurerată soția lui Nelu Ploieșteanu, în emisiunea Exclusiv VIP.

Aurel Pădureanu, acuzații halucinante la adresa medicilor după moartea Corneliei Catanga

“Regina” muzicii lăutărești a încetat din viață, la data de 26 martie, după ce a fost transportată în stare gravă la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. După câteva ore, medicii au anunțat decesul, survenit în urma unui stop cardio-respirator, pe fondul infectării cu Covid-19. Cornelia Catanga avea 63 de ani și atât ea, cât și familia sa nu credeau în existența virusului ucigaș. La scurt timp de la constatarea decesului de către medici, Aurel Pădureanu, soțul artistei, a făcut acuzații halucinante, spunând că artista nu era infectată cu coronavirus, lucru infirmat însă de rezultatul testului efectuat în spital. Acuzațiile muzicianului nu s-au oprit aici! Aurel Pădureanu a spus că, deși a dus haine la morga spitalului, soția sa nu a fost îmbrăcată cu ele și a fost sigilată complet dezbrăcată, într-un sac, apoi așezată în coșciug.

Magda Vasiliu s-a mutat în Italia, după ce fiul ei a fost diagnosticat cu cancer: “Nu mă simt în siguranță în România”

Fosta prezentatoarea a știrilor Focus de la Prima TV a plecat din România, la scurt timp după ce fiul ei a fost diagnosticat cu cancer. Magda Vasiliu a dezvăluit, recent, într-o intervenție televizată, că a fost sfătuită chiar de doctori din sistemul medical românesc să își trateze copilul într-un spital din afara țării, dacă are posibilitatea. După 4 ani de când a renunțat la tot ce o lega de țara natală, fosta vedetă TV spune că nu s-ar mai întoarce niciodată în România, pentru că nu se simte în siguranță.

“Toată experiența asta cu Vlad mi-a întărit ideea că nu mă pot întoarce în România. Ambulanța chemată imediat după căzătură a ajuns instant, la spitalul din Viterbo îl așteptau cu totul pregatiți au calmat durerile imediat, au chemat anestezist care l-a adormit pentru radiografie. I-au vorbit non-stop explicându-i ca e în regulă, că va fi bine. Doi infirmieri l-au întrebat cu ce echipă de fotbal ține și dacă are prietenă.



Nu mai spun de profesionalismul celor cu elicopterul. La aterizarea la Roma, pe lângă ambulanța care l-a preluat pe Vlad, era încă o autospecială a pompierilor, iar salvarea noastră a fost escortata de o mașină a carabinierilor până la Bambino Gesu, deși Roma, fiind zonă roșie, era oricum goală la orele la care am ajuns noi. De Bambino Gesu e inutil să mai spun ceva, pentru că despre profesionalismul, empatia și grija față de pacienți am mai scris. Medicii de aici au fost și sunt mereu salvatorii copilului meu. Așa că, chiar dacă am momente când mă gândesc să mă întorc în România, nu am cum… Pentru că nu știu când România va avea astfel de mecanisme care să funcționeze perfect în condiții de urgența maximă. Mai avem mult până departe…”, spunea Magda Vasiliu, pe Facebook, după ce fiul ei a ajuns din nou pe mâna medicilor italieni, în urma unui accident suferit în timp ce se plimba cu bicicleta.