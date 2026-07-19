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Vedetele Angliei nu au dubii după ce au luat bronzul la Mondiale: ”Nimeni nu ne poate lua asta”

Anglia a câștigat finala mică în fața Franței, scor 6-4, și a pus mâna pe medaliile de bronz la CM 2026. Vedetele din lotul lui Thomas Tuchel s-au arătat încântate de performanța realizată.
Traian Terzian
19.07.2026 | 08:06
Vedetele Angliei nu au dubii dupa ce au luat bronzul la Mondiale Nimeni nu ne poate lua asta
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Cum au reacționat vedetele Angliei după ce au câștigat bronzul Mondial. Sursă foto: soyfutbol.com
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După o victorie spectaculoasă în fața Franței, scor 6-4, Anglia a luat bronzul la CM 2026. Este cea mai bună performanță a insularilor de la titlul mondial cucerit în 1966, dar actualele vedete ale naționalei visează la mai mult.

Cum au reacționat vedetele Angliei după bronzul câștigat la CM 2026

Imediat după încheierea meciului de la Miami, mijlocașul Declan Rice s-a arătat convins că performanța de a câștiga un trofeu la turneele majore este aproape. Însă, el nu și-a putut ascunde, încă odată, dezamăgirea înfrângerii suferite în fața Argentinei, în semifinale.

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”Aceasta este cea mai bună performanță a Angliei din ultima vreme. Este un fapt. Nimeni nu ne poate lua asta. Cred că putem fi mândri ca grup, deși suntem pur și simplu devastați că am pierdut în acea semifinală.

Ne-am săturat să spunem că suntem mândri că am ajuns în semifinale și sferturi de finală – vrem să câștigăm cu Anglia în cele din urmă. Dar să ajungem pe locul trei în acest turneu este o adevărată realizare.

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Am fost atât de aproape, sincer. S-a vorbit atât de mult despre eșecurile de la turneele anterioare. Au fost înfrângeri în semifinale, sferturi de finală, finale. Cred că trebuie să continuăm. Cred că întotdeauna au fost meciuri strânse. Meciuri cu diferențe mici”, a declarat Rice, conform BBC.

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Harry Kane, mesaj emoționant pentru colegi

Rămas pe banca de rezerve la partida halucinantă cu Franța, căpitanul Harry Kane a mărturisit că actualul lot al Angliei este cel mai bun din care a făcut parte vreodată și i-a luat partea selecționerului Thomas Tuchel.

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”Este unul dintre cele mai bune grupuri ale Angliei din care am făcut parte vreodată. Când îi vezi pe băieți prin hotel, când ne vezi antrenându-ne pe teren, când ne vezi în vestiar, este un grup unic. Am avut această legătură și am avut atât de multă încredere unul în celălalt.

Pentru Tuchel este primul turneu major. Cred că a învățat multe despre lot, despre campanie, despre călătorii, despre meciuri și despre ce este nevoie – presiunea”, a spus Kane.

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Bukayo Saka, înțepături pentru selecționer

Eroul Angliei în finala mică împotriva Franței a fost fără doar și poate Bukayo Saka, autor al unui hattrick. Atacantul nu a ratat ocazia de a trimite săgeți către selecționerul Thomas Tuchel pentru că l-a folosit destul de puțin la acest Mondial.

”Amândouă echipele suntem încă destul de dezamăgite că nu am ajuns în finală, dar miza a fost să încheiem în forță și să oferim țării cel mai bun rezultat la Cupa Mondială din ultimii 60 de ani, așa că suntem mulțumiți de rezultatul final.

Cred că prima repriză ne-a aparținut. Noi am câștigat prima repriză, ei au câștigat-o pe a doua, iar la final noi am marcat cele două goluri care ne-au adus victoria, așa că aș spune că asta a fost dinamica meciului.

Desigur că mi-aș fi dorit să joc mai mult, dar este prea târziu să mai vorbim despre asta. Eu încerc să vorbesc prin jocul meu de pe teren și acum totul s-a terminat, mergem mai departe. Dar sunt apt”, a afirmat Saka.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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