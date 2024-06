Vedetele au dat verdictul înainte de debutul României la Euro 2024! „Visăm la o nouă Generație de Aur”

FANATIK a stat de vorbă cu fotbaliști importanți din istoria naționalei României și cu vedete care sunt împătimite ale fotbalului. Și cu toții sunt convinși că

Vedetele au dat pronosticuri înainte de debutul României la Euro 2024! Miodrag Belodedici: „Primează să trecem de grupe”

Mai mult chiar, unii dintre cei intervievați debordează de optimism și speră ca această generație de tineri fotbaliști să îi întreacă pe cei din Generația de Aur când vine vorba de rezultatele pe care le vor obține pe teren. Mai cumpătați, marii fotbaliști anunță că, dacă avem puțin noroc, „tricolorii” vor reuși să obțină rezultatele la care speră toată România în

„În primul rând, naționala României trebuie să o ia pas cu pas, meci cu meci. Sunt optimist, eu sper să trecem de grupe. Pronosticuri exacte nu pot face, dar știu un lucru: trebuie să dăm mai multe goluri decât adversarii noștri. Asta e cel mai important, să jucăm cât mai bine, pentru că am avut și meciuri bune, și meciuri mai puțin bune.

Dar toată România dorește să trecem de grupe. Băieții trebuie să încerce să câștige meciurile, putem să câștigăm, zic eu. Totul depinde de ei. Vedem mai departe ce va fi, doar să trecem de grupe, asta primează acum”, este părerea lui Miodrag Belodedici, fostul mare fundaș al „Generației de Aur”.

„Cobra” Ilie calculează 4 puncte, Viorel Moldovan ajunge la 5!

„Facem egal cu Ucraina, pierdem cu Belgia și batem Slovacia. Trecem de grupe cu cele patru puncte. Nu pot să spun unde ne oprim, depinde pe cine întâlnim după grupe. Dacă ne întâlnim cu vreo echipă puternică cum ar fi Germania… E cam greu să trecem. Depindem de tragerea la sorți și de noroc. Important este însă să trecem de grupe. Să mai facem un pas înainte. Cred că se va face remarcat Dennis Man”, spune Adrian Ilie.

Viorel Moldovan vrea să fie cât se poate de optimist. E convins că trecem de grupe, în ciuda faptului că, pe hârtie, calculele nu sunt la fel de bune precum cele ale dorințelor noastre.

„Văd un egal la România – Ucraina. Cu Belgia facem iar un egal. Cu Slovacia, poate batem. Să trecem de grupe e important. Dar e un scenariu foarte optimist. Dar, să nu uităm, în fotbal totul este posibil. Avem o grupă, să zicem, accesibilă, dar nici noi nu mai suntem ce am fost.

Pe hârtie, poate că Ucraina este peste România. Belgia, la fel, Slovacia și ea are fotbaliști care joacă la echipe mai puternice decât jucătorii noștri. Dar în fotbal întotdeauna există surprize. Solidaritatea grupului, cu organizare, cu noroc, mobilizare… și la un campionat european orice este posibil. Eu vreau să fiu un optimist, dar nu vreau să îmi fac iluzii. Să fiu echilibrat, totuși.

Dar vreau să am energie pozitivă, să nu degaj energie negativă, vreau să pozitivez în jurul echipei Naționale. Și o susțin, e important că suntem la un turneu final. Ei trebuie să joace fără presiune, să fie la capacitate maximă, să demonstreze că au nivel, calitate, valoare. Se vor remarca Drăguș, Drăgușin, Stanciu și Niță”. Așa sună analiza lui „Moldo-gol” pentru FANATIK.

Dănuț Lupu: „Atuul României este grupul pe care l-a format Edi”

Dănuț Lupu, cel care declara încă de la începutul calificărilor că naționala condusă de Edi Iordănescu va ajunge în Germania, este optimist cu privire la viitorul echipei. Mizând pe patru puncte și pe puțin noroc, el vede România trecând de grupele de la Euro 2024.

„Facem patru puncte. Acum nu știu dacă ieșim din grupe cu astea patru puncte… Batem Slovacia, un egal cu Ucraina… Belgia… Mi-e greu să cred că vom face un rezultat pozitiv cu ei. Dar asta este ce îmi doresc eu acum. Dar știți care este atuul echipei naționale acum? Edi a format un grup și s-a bazat pe acel grup. Și Mitriță era în acel grup, dar s-a exclus singur. Mă uit la Coman, de exemplu, cât aleargă… Și stai să vezi că s-ar putea să nici nu joace… Sunt mulți pe postul lui.

E meritul lui Edi că a făcut un grup foarte bun, sudat în ultimii doi ani. Nu avem un joc spectaculos, dar uite că ne-am calificat deși nimeni nu ne dădea șanse. Așa că putem spera să ne calificăm, dar nu cred că vom avea noroc cu Belgia. Fotbalul românesc are nevoie de rezultate pozitive, la fel și fotbaliștii români. Să prindă încredere în ei”, crede Lupu.

Camelia Bălțoi, prezentatoarea Știrilor sportive de la Antena 1, merge la meciurile naționalei!

„Nu va fi ușor la Euro. Va conta foarte mult ce tactică va adopta Edi Iordănescu. Nu întâlnim cele mai periculoase adversare de la acest Campionat European, însă nu ne va fi ușor să le învingem. Avem de jucat, meci de meci, cel puțin 90 de minute la cel mai înalt nivel și suntem nevoiți să rezistăm fizic.

În condițiile astea, cred că tactica lui Iordănescu poate și trebuie să compenseze minusurile. Nu mă aștept la minuni, dar sunt româncă, țin cu țara mea și o să strig cu putere pe stadion, în Germania, „Hai, România! În fiecare zi!”, spune Camelia Bălțoi, frumoasa prezentatoare a Știrilor sportive de la Antena 1.

Andrei Ștefănescu visează la Cupă. „Să fim mândri”

„Ca orice român, mi-aş dori ca România să aibă un parcurs cât mai lung la Campionatul European, de ce nu, să câştige Campionatul European, dar asta sigur că e doar un vis al nostru. Îmi doresc ca naţionala noastră de fotbal să joace bine, să nu dezamăgim acolo, pentru că este o generaţie nouă, tânără, de fotbalişti, care au nevoie de încredere. Îmi doresc din tot sufletul să fim mândri atunci când ne uităm la echipa noastră naţională. S-a creat o echipă frumoasă! Doamne ajută! Hai, România!”, spune Andrei Ștefănescu, un cântăreț împătimit cu fotbalul.

Nea Mărin: „Mi-aș dori să-i văd pe băieți într-o semifinală”

„Eu visez să avem o nouă Generație de Aur, ei au reușit să mă impresioneze foarte mult. Sper că vom bate Ucraina și Slovacia. Cu Belgia nu pot da un pronostic, sper să facem o figură frumoasă. Dar simt că trecem de grupe. Ca să fiu sincer, cel mai mult mi-aș dori să îi văd pe băieți în semifinală sau, de ce nu, chiar în finală.

Îmi place foarte mult de Denis Alibec, el pe unde a fost a făcut treabă. Plus că Gică Hagi are mare încredere în el, deci am și eu, știe Hagi ceva, nu degeaba a fost cel mai bun. Repet, m-aș bucura enorm să îi văd în fazele superioare ale competiției și cred că au toate șansele să ajungă acolo”, spune Nea Mărin, îndrăgita vedetă de la Antena 1, pentru FANATIK.

Adda va striga alături de galerie în Germania!

„Noi o să și mergem la Euro (n.r. – Adda și soțul ei Cătălin Rizea), suntem înnebuniți după fotbal! Suntem leșinați după fotbal. Eu de obicei port noroc fotbaliștilor, știu treaba asta de la Rapid. Când merg la meciurile Rapidului, ei câștigă. O singură dată s-a întâmplat să nu câștige o echipă, și când a jucat România, și când am cântat imnul.

Sper că ai noștri vor avea un meci bun, cel cu Ucraina. Să zicem 2-1 pentru România sau măcar 1-0. Cred că s-ar putea să câștige Franța acest Euro! Sau poate Croația… Am mai multe favorite, sincer, și abia aștept să le văd cum joacă. Din echipa națională nu pot să zic că am pe cineva preferat. Sunt mulți jucători care îmi plac. Sper să se mobilizeze și să se înțeleagă bine pe teren”, spune Adda.

Kamara debordează de optimism: „Ne calificăm de pe primul loc”

„Eu zic că trecem sigur de grupe. Avem meciuri cu Slovacia, Belgia și Ucraina. Prevăd că vom avea o victorie cu Slovacia, posibil un egal sau o victorie cu Ucraina și un egal cu Belgia. Ne calificăm de pe primul loc, sau în cel mai rău caz, de pe 2. Din păcate nu mi-am luat bilete să văd naționala României la treabă. Dar, oricum, îmi place să stau acasă să văd meciurile, la televizor. Văd și reluările…

Revenind la parcursul echipei naționale, să știi că eu cred că putem să mergem destul de departe. Eu zic sferturi sau chiar semifinale. Nu îmi dau însă seama cine e favorită să câștige Euro, trebuie să văd meciurile întâi. Dar după ce văd primul meci de la fiecare, sunt convins că nimeresc cine va câștiga campionatul european de anul acesta”, ne-a spus Kamara.

Temișan e mai ponderat: „Mai bine să nu visez eu și să mă surprindă ei”

„Vine perioada în care toți vom vibra, la unison, cu naționala României, așa cum o făceam și pe timpuri. Cred în șansa noastră, cred în băieți, cred și în antrenor. Sunt și eu fost sportiv, știu ce înseamnă competiția, știu cât este de grea, dar poate să devină ușoară dacă crezi în forțele tale. Îmi doresc performanță, dar nu visez la ea, momentan.

E o echipă nouă, cu mulți tineri, dar mai bine să nu visez eu și totuși să vină, să mă surprindă. Voi fi în fața televizorului de fiecare dată când vor juca. Hai, România!”, e de părere vedeta Aurelian Temișan.