Vedetele, blocate în casă de vacanța forțată a copiilor: ”Reînvățăm și noi să ne jucăm”

Impunerea sistemului de școală online și prelungirea vacanței decisă de autoritățile din România a fost comentată, pentru FANATIK, și de câteva dintre vedetele care sunt părinți și care, acum, trebuie să se împartă între activitățile profesionale și supravegherea micuților.

Christian Sabbagh profită la maximum de timpul petrecut cu copiii

Cu doi copii acasă, Christian Sabbagh recunoaște că, momentan, situația lui este una bună, micuții săi fiind la o grădiniță privată. Dar, dacă se vor închide și acestea, planurile sunt făcute după experiența de anul trecut, o experiență care, spune prezentatorul de la Kanal D, i-a oferit momente minunate.

”În caz că se închide grădinița vor sta acasă, nu avem ce să facem, chiar dacă ei își doresc să fie la grădiniță. M-am descurcat și anul trecut, când am fost în acel lockdown. Am redescoperit ce înseamnă să fii copil, stăteam mai tot timpul cu ei, ceea ce mi-a și plăcut. De mult timp nu am mai făcut pe căluțul, să mă joc cu mașinuțe cu fiul meu, să fac teme cu fiica mea.

Este o parte frumoasă, așa reînvățăm și noi să ne jucăm. Măcar noi, oamenii care sunt tot timpul în acțiune, ne regăsim plăcerea de a sta acasă, în liniște, alături de familie”, a spus, sincer, .

Simona Pătruleasa: “Noi ne-am obișnuit cu sistemul online”

, colega lui Christian Sabbagh de la Kanal D, spune că, deja, ea și Ingridm fiica ei, s-au adaptat situației. ”Noi ne-am obișnuit cu sistemul online, mai ales că anul trecut s-a tot făcut așa. Ea, normal, își dorește să meargă la școală, îi este dor de colegi, dar se descurcă. Normal că preferă la școală, dar înțelege situația și își vede de treabă și acasă. Își face temele, ne mai jucăm, dar ne descurcăm”, spune, pentru FANATIK, Simona Pătruleasa.

Daniela Gyorfi s-a resemnat: ”Oricum stau și eu tot acasă”

recunoaște, cu umor, că nu o încurcă prea mult faptul că vacanța școlară s-a prelungit și că fiica ei învață deja, de ceva vreme, în sistem online, precizând că artiștii nu au ocupație în această perioadă.

”Pot să zic că sunt un om norocos pentru că, fiind artist, în afară de emisiuni și show-uri, oricum stau și eu tot acasă, nu am evenimente. Măriuca, mulțumesc lui Dumnezeu, învățătoarei, ei, nu știu, chiar partidului (râde, n. red.) are doar FB. Până acum două săptămâni a învățat fizic la școală, dar au fost cazuri de COVID în clasa ei și au intrat în online, iar eu, ca un părinte responsabil – deși recunosc că vreau să învețe și să meargă la școală – în condițiile astea, cu copii la ATI, cu probleme, am decis că e mai bine așa.

Nu îmi place, nu îmi convine, e clar că nu învață la fel, și Maria îmi spune că nu e ca și când ar fi în clasă, față în față cu învățătoarea. Dar, sincer, Maria cum are deja 10 ani și jumătate, nu am probleme cu ea în online. Are ocupație, are și emisiunea de la Măruță, săptămâna asta are filmări zi de zi”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Daniela Gyorfi.

Elena Gheorghe: ”E mai simplu acum”

Cântăreața a mărturisit pentru FANATIK că situația de a petrece acasă, alături de copii, nu este chiar atât de dificilă, cu atât mai mult cu cât, momentan, nu are alte activități.

”Stăm cu ei acasă, îi ajutăm la teme… Facem ce putem. Acum nu ne încurcă nici în meserie? Care meserie, că noi de fapt nici nu mai cântăm. Dacă noi nu mai muncim, e mai simplu… Dacă am ceva de făcut, rămâne Cornel (soțul vedetei n. red.), dacă are el treabă, stau eu”, ne-a spus Elena Gheorghe.

Mai mult, recunoaște Elena Gheorghe, faptul că petrece mai mult timp cu copiii ei o face să se bucure pentru că, în acest fel, își retrăiește și ea copilăria. ”Avem tot felul de activități împreună, desenăm, construim, depinde de care mă solicită. Retrăim copilăria, ca să zic așa.

Oricum, încercăm să îi facem să simtă că nu e chiar așa rău. Le e și lor dor de colegi, dar totuși e bine că sunt și nepoțeii mei aproape, stăm pe același palier și se joacă toți patru, ceea ce ne facem viața mai simplă. Oricum, nu e ca și cum ar fi prima oară, a mai fost situația asta, așa că e mai simplu acum”, a mai spus Elena Gheorghe.

Dana Rogoz nu-și mai duce fetița la creșă

a decis ca, pe perioada în care ritmul infectărilor este atât de mare, să nu își mai ducă fetița la creșă, chiar dacă, pentru o perioadă, pe băiețelul mai mare îl va mai lăsa la școală.

”Am hotărât împreună cu Radu să nu o mai ducem pe Lia la creșă o perioada, până nu trece nebunia. Vom stă acasă cu rândul, vedem noi cum o scoatem la capăt. Sigur, nu înseamnă că gata, ne-am ferit de orice pericol, dar măcar să mai reducem din riscuri. Suntem vaccinați, dar în ultima perioadă am preferat să comandăm mâncare acasă, decât să ne oprim la câte un restaurant. Nu pot renunța la job-ul meu, la multe dintre activitățile deja începute, dar totuși încerc să reduc cât pot interacțiunile și deplasările care nu sunt fix în momentul asta necesare”, a spus Dana Rogoz pe conturile ei de socializare.

Contactat de FANATIK, Mihai Petre a explicat că se grăbește la sala de dansuri, motiv pentru care nu prea poate vorbi pe această temă. De altfel, , pare să fie cea în grija căreia au ajuns copiii, motiv pentru care și cere sfaturi pe conturile ei de socializare.

”Copiii au intrat în vacanță. Uneori mi-este greu să le organizez timpul, în special când lucrez. Aveți ceva idei de activități pentru perioada asta? Locuri de vizitat?”, a fost întrebarea pusă de Elwira Petre grupului de prieteni virtuali ai săi.