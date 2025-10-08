Sport

Vedetele braziliene din Premier League au tras spaima vieții! Ce s-a întâmplat cu zborul lor

Doi fotbaliști brazilieni din Premier League au întâmpinat probleme în timp ce zburau către Coreea de Sud, unde prima reprezentativă va disputa un meci amical.
Bogdan Mariș
08.10.2025 | 07:30
Vedetele braziliene din Premier League au tras spaima vietii Ce sa intamplat cu zborul lor
ULTIMA ORĂ
Vedetele braziliene din Premier League au avut probleme în timpul zborului. FOTO: Hepta

Mijlocașii brazilieni Bruno Guimaraes și Joelinton, care evoluează pentru Newcastle United în Premier League, au întâmpinat probleme în timp ce zburau către Coreea de Sud pentru acțiunea echipei naționale. Care este situația celor doi jucători.

ADVERTISEMENT

Starurile braziliene din Premier League au întâmpinat probleme în timpul zborului

Guimaraes și Joelinton urmau să călătorească spre Seoul, unde naționala Braziliei a început deja pregătirile pentru partida amicală contra Coreei de Sud. Din nefericire pentru fotbaliștii lui Newcastle, aceștia au zburat timp de aproximativ 12 ore, însă nici măcar nu s-au apropiat de destinație. Conform The Sun, piloții avionului au fost nevoiți să se întoarcă la Amsterdam din cauza unui geam spart.

Așadar, Guimaraes și Joelinton au ratat ședința de pregătire de marți a naționalei, cel mai pozitiv scenariu pentru cei doi fiind să ajungă pentru antrenamentul de miercuri. Guimaraes ar urma să ajungă primul, deoarece a ales un alt zbor, în timp ce Joelinton va călători de la Amsterdam.

ADVERTISEMENT

Ce program are naționala Braziliei în octombrie

Preliminariile sudamericane pentru Cupa Mondială din 2026 s-au încheiat în septembrie, iar Brazilia a obținut calificarea, deși a avut un parcurs mult sub așteptări, cu doar 28 de puncte acumulate în cele 18 meciuri. Așadar, în această lună, formația pregătită de Carlo Ancelotti va disputa două meciuri amicale.

Mai întâi, vineri, 10 octombrie, de la ora 14:00, sudamericanii vor întâlni Coreea de Sud la Seoul, iar pe 14 octombrie, de la ora 13:30, „Selecao” va juca împotriva Japoniei la Tokyo. În noiembrie, Brazilia va juca două amicale în Europa: la Londra contra Senegalului şi la Paris împotriva Tunisiei.

ADVERTISEMENT
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european....
Digi24.ro
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul

Ce distanţă vor acoperi brazilienii lui Newcastle în următoarele săptămâni

După ce vor pleca din Coreea de Sud, Joelinton și Bruno Guimaraes vor călători alături de echipa națională până la Tokyo, o distanță de aproximativ 1.150 de kilometri. Apoi, după ce se va încheia acțiunea primei reprezentative, cei doi vor reveni la Newcastle: o călătorie de peste 9.300 de kilometri.

ADVERTISEMENT
S-au încheiat negocierile! Gică Hagi a ajuns pe listă și turcii au făcut...
Digisport.ro
S-au încheiat negocierile! Gică Hagi a ajuns pe listă și turcii au făcut anunțul

Cei doi nu vor avea foarte mult timp de odihnă după revenirea în Anglia, deoarece la mai puțin de 48 de ore după sosirea lor, formația pregătită de Eddie Howe se va deplasa la Brighton, o distanță de peste 500 km. Așadar, într-un interval de doar două săptămâni, sudamericanii vor parcurge peste 20.000 de kilometri.

Marcel Răducanu, semnal de alarmă înainte de România – Austria: „Va fi foarte...
Fanatik
Marcel Răducanu, semnal de alarmă înainte de România – Austria: „Va fi foarte greu! Trebuie să joace peste posibilităţile lor”
Poziția celor de la Rapid după ce Alex Dobre a înjurat Dinamo: „Se...
Fanatik
Poziția celor de la Rapid după ce Alex Dobre a înjurat Dinamo: „Se face un caz prea mare”
MM Stoica nu s-a putut abține! Cum l-a ironizat pe Camavinga după apariția...
Fanatik
MM Stoica nu s-a putut abține! Cum l-a ironizat pe Camavinga după apariția sa inedită de la naționala Franței. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'Toată lumea știe'. Cea mai sexy hocheistă i-a lăsat mască pe fani cu...
iamsport.ro
'Toată lumea știe'. Cea mai sexy hocheistă i-a lăsat mască pe fani cu ultima postare
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!