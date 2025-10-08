Vedetele braziliene din Premier League au tras spaima vieții! Ce s-a întâmplat cu zborul lor

Mijlocașii brazilieni Bruno Guimaraes și Joelinton, care evoluează pentru Newcastle United în Premier League, au întâmpinat probleme în timp ce zburau către Coreea de Sud pentru acțiunea echipei naționale. Care este situația celor doi jucători.

Starurile braziliene din Premier League au întâmpinat probleme în timpul zborului

Guimaraes și Joelinton urmau să călătorească spre Seoul, unde naționala Braziliei a început deja pregătirile pentru partida amicală contra Coreei de Sud. Din nefericire pentru fotbaliștii lui Newcastle, aceștia au zburat timp de aproximativ 12 ore, însă nici măcar nu s-au apropiat de destinație. Conform , piloții avionului au fost nevoiți să se întoarcă la Amsterdam din cauza unui geam spart.

Așadar, Guimaraes și Joelinton au ratat ședința de pregătire de marți a naționalei, cel mai pozitiv scenariu pentru cei doi fiind să ajungă pentru antrenamentul de miercuri. Guimaraes ar urma să ajungă primul, deoarece a ales un alt zbor, în timp ce Joelinton va călători de la Amsterdam.

Ce program are naționala Braziliei în octombrie

, iar Brazilia a obținut calificarea, deși a avut un parcurs mult sub așteptări, cu doar 28 de puncte acumulate în cele 18 meciuri. Așadar, în această lună, va disputa două meciuri amicale.

Mai întâi, vineri, 10 octombrie, de la ora 14:00, sudamericanii vor întâlni Coreea de Sud la Seoul, iar pe 14 octombrie, de la ora 13:30, „Selecao” va juca împotriva Japoniei la Tokyo. În noiembrie, Brazilia va juca două amicale în Europa: la Londra contra Senegalului şi la Paris împotriva Tunisiei.

Ce distanţă vor acoperi brazilienii lui Newcastle în următoarele săptămâni

După ce vor pleca din Coreea de Sud, Joelinton și Bruno Guimaraes vor călători alături de echipa națională până la Tokyo, o distanță de aproximativ 1.150 de kilometri. Apoi, după ce se va încheia acțiunea primei reprezentative, cei doi vor reveni la Newcastle: o călătorie de peste 9.300 de kilometri.

Cei doi nu vor avea foarte mult timp de odihnă după revenirea în Anglia, deoarece la mai puțin de 48 de ore după sosirea lor, formația pregătită de Eddie Howe se va deplasa la Brighton, o distanță de peste 500 km. Așadar, într-un interval de doar două săptămâni, sudamericanii vor parcurge peste 20.000 de kilometri.