Vedetele care au devenit mame în 2022. Vlăduța Lupău, Raluca Pastramă și Magda Pălimariu, printre cele mai fericite femei

Anul 2022 a fost unul plin de bucurii pentru câteva dintre cele mai cunoscute vedete! A fost un an în care multe staruri de la noi și-au intrat în rolul de părinte, în timp ce altele și-au mărit familia!

Vedetele care au născut în 2022

Mălina Avasiloaie, Yasmine Ody, Magda Pălimariu și Vlăduța Lupău sunt doar câteva dintre celebritățile din România care au devenit mame anul acesta.

ADVERTISEMENT

Pe 16 februarie 2022, Celia avea să aducă pe lume o fetiță minunată, pe nume Sara Maria. Cântăreața în vârstă de 37 de ani mai are un copil, un băiat pe nume Angelo, despre care vedeta a spus că nu a fost deloc gelos pe sora sa, ba chiar s-a bucurat foarte tare când a aflat că mama lui va mai naște un copil!

Fosta și actuala parteneră ale lui Pepe au născut în aceeași perioadă

La câteva luni după ce a născut artista, femeile din viața lui Pepe deveneau mame în aceeași perioadă a anului. Actuala parteneră a muzicianului, pe 7 iunie, iar pr 14, fosta soție a cântărețului, Raluca Pastramă, a devenit mama celei de-a treia fetițe, concepută cu iubitul ei, Ibrahim.

ADVERTISEMENT

Pe 22 iunie, Luis Gabriel și Haziran au devenit părinți pentru întâia oară, după ce partenera manelistului pierduse un copil. Șatena trebuia să aducă pe lume gemeni, însă unul dintre micuții care se aflau în burtică s-a oprit din evoluție.

Pe 23 iunie, Laura Cosoi a devenit mamă de fată, pentru a treia oară! Blondina a născut la un spital privat din Capitală, iar numele ales pentru noua bebelușă a fost Lara.

ADVERTISEMENT

Luna august, luna mămicilor de băieți: Vlăduța Lupău, Magda Pălimariu și Mălina Avasiloaie au feciori

În luna august 2022, trei vedete extrem de cunoscute au devenit mame pentru întâia oară. Pe 2 august, , prin cezariană. Cu 5 luni înainte să devină mamă, Mălina și partenerul ei, medicul Alin Gabor, au făcut cununia civilă după ce s-a aflat că vor deveni părinți.

Patru zile mai târziu, o altă divă a muzicii de petrecere de la noi urma să își strângă în brațe feciorul. Mai exact, 6 august este cu siguranță una dintre cele mai memorabile zile pentru Vlăduța Lupău, mama lui Iair!

ADVERTISEMENT

Tot un băiețel a născut și prezentatoarea Magda Pălimariu de la PRO TV, pe 20 august. Vedeta de la PRO este într-o relație cu președintele Camerei de Comerț din Norvegia, Ionuț Eriksen. Acesta lucrează pentru un lanț medical care are clinici în mai multe orașe din Norvegia, dar și în Danemarca (Copenhaga) și Ungaria (Budapesta).

ADVERTISEMENT

În luna octombrie, Ana Pandeli, partenera lui Codin Maticiuc, l-a făcut pe regizor și actor tată pentru a treia oară.

„Câteva lucruri au fost chiar peste așteptări la Smaranda. Sa fiu primul care a văzut-o și mai ales primul care a ținut-o de mână. Când au dus-o în altă cameră în timp ce pe mamă o coseau, m-au lăsat sa stau cu ea. Doar noi doi. Și ne-am ținut de mână și am știut c-o s-o țin mereu”, a scris Maticiuc despre fata lui.