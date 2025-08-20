Sport

Vedetele de la FCSB se tem de Aberdeen! Ce au spus Adrian Șut și Florin Tănase

Adrian Șut și Florin Tănase au prefațat duelul de joi cu Aberdeen, din Europa League. Ce au spus fotbaliștii antrenați de Elias Charalambous.
Daniel Işvanca
20.08.2025 | 18:19
Vedetele de la FCSB se tem de Aberdeen Ce au spus Adrian Sut si Florin Tanase
Adrian Șut și Florin Tănase, impresii înaintea partidei cu Aberdeen, din Europa League FOTO: Colaj Fanatik

FCSB va avea un adevărat test în Scoția pe terenul celor de la Aberdeen, în manșa tur a play-off-ului UEFA Europa League. Adrian Șut și Florin Tănase au prefațat disputa de pe Pittodrie Stadium, acolo unde se anunță un stadion arhiplin. De ce se tem cel mai tare jucătorii lui Elias Charalambous.

Adrian Șut, în gardă înainte de Aberdeen – FCSB: „E un adversar agresiv”

Ultima vizită a celor de la FCSB în Scoția nu le trezește amintiri frumoase „elevilor” lui Elias Charalambous, care au pierdut cu 4-0 disputa contra celor de la Glasgow Rangers, din faza principală a UEFA Europa League, din sezonul trecut.

Acum, campioana din SuperLiga României se va deplasa pentru duelul cu Aberdeen, din manșa tur a play-off-ului Europa League, iar duelul se anunță unul dificil pentru formația din campionatul nostru.

Adrian Șut și Florin Tănase au vorbit despre meciul de joi și au explicat care sunt punctele forte ale adversarei. Mai mult decât atât, Florin Tănase a comentat și posibila revenire la FCSB a lui Florinel Coman, fotbalist dorit înapoi de Gigi Becali.

„(n. r. ce vă doriți să obțineți în Scoția?) Clar mergem la victorie, nu o să fie ușor. O să fie un meci dificil cu un adversar care este agresiv, care aleargă foarte bine. Noi tot timpul, la fiecare meci, mergem cu gândul la victorie și nu trebuie să ne fie frică de nimeni, pentru că putem să ne luptăm cu ei. 

Nu cred că am întâlnit sezonul acesta un adversar de genul lor, dar nu i-am urmărit foarte mult. Abia zilele acestea urmează să-i urmărim cât mai mult, să încercăm să-i blocăm și să facem un meci cât mai bun”, a explicat Adrian Șut.

Florin Tănase: „Trebuie să ne calificăm”

„Abia aștept când ai meciuri, e frumos când ai meciuri de jucat. Degeaba te antrenezi dacă nu joci un meci. I-am urmărit acum o săptămână sau două, au jucat ei cu Celtic, o echipă în stilul lor, bătăioși, puternici, cu siguranță trebuie să ne ridicăm la nivelul lor de agresivitate.

Noi trebuie să jucăm, să ținem de minge, să-i facem să alerge. Cu siguranță nu va fi un meci ușor, dar cu siguranță trebuie să ne calificăm. (n. r. dacă a vorbit cu Florinel Coman) Nu am apucat să vorbesc cu el, doar câteva mesaje pe WhatsApp, ar fi ceva foarte bun pentru noi, ne-ar ajuta foarte mult, mai ales în momentul acesta.

Nu știu situația lui de acolo, dar noi îl așteptăm, dacă va putea veni”, a fost declarația lui Florin Tănase, unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB.

Florin Tănase și Adrian Șut, despre meciul cu Aberdeen

