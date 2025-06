Vedetele de la FCSB vor să joace cu Real și Barcelona în Champions League. „Am învățat din greșeli”. Video

FCSB a câștigat la pas titlul în Superliga României, iar acum În stagiunea precedentă, echipa lui Elias Charalambous a fost eliminată în turul 3, dar acum pare să aibă mai multă experiență.

Jucătorii de la FCSB vor în grupele Ligii. „Consider că anul acesta, teoretic, am avea mai multe șanse”

, însă jucătorii campioanei României au mare încredere în forțele proprii. În primele două tururi, FCSB va fi 100% cap de serie, dar apoi vor urma dueluri de foc.

Florin Tănase a declarat că și-ar dori să joace cu „greii” Spaniei – Real Madrid și Barcelona – în UEFA Champions League. Și colegul său, Ștefan Târnovanu, e convins că acest obiectiv are șanse mari de realizare.

„Acolo ne gândim. Pentru asta ne pregătim. Ar fi minunat să jucăm în Champions League – pentru noi ca și club, dar și pentru întreaga țară. Am învățat din greșeli și, dacă vom ajunge acolo, ne vom bate cu șanse reale la grupele Champions League. E clar că vrei să joci cu echipe mari. Acolo nu prea sunt echipe mici. Și eu aș vrea să joc cu Barcelona și Real Madrid, dar mai întâi să ajungem acolo, și mai apoi ne vom spune dorințele”, a spus Florin Tănase.

„Ținând cont că și anul trecut am fost aproape… consider că anul acesta, teoretic, am avea mai multe șanse. Avem mai multă experiență. Vom vedea atunci. Cred și sper că vom fi acolo”, au fost cuvintele lui Târnovanu.

Mihai Pintilii: „E clar, alt nivel. Doar când îți cântă imnul ăla, s-a terminat”

Mihai Pintilii, antrenorul secund al celor de la FCSB, e și el extrem de optimist. Acesta știe că va fi extrem de dificil pentru campioana României în preliminarii, însă are încredere în elevii săi și în experiența pe care au dobândit-o.

„E foarte greu. Niciodată să nu spui niciodată. Nici în Europa League nu erau foarte mari așteptările. Nu te gândești niciodată. Am jucat cu campioane din Europa. E greu. Tegândești la început să nu iei multe, dar când vezi grupul, începi să ai speranțe. Poți să o dai cu oricine. E clar, alt nivel. Doar când îți cântă imnul ăla, s-a terminat. Nu vreau, totuși, să ne bată toată lumea”, a explicat Mihai Pintilii într-un interviu pentru sponsorul clubului.

