Vedetele de sute de milioane de euro care vin la Bucureşti în Liga Naţiunilor! România, misiune imposibilă?!

România și-a aflat cele trei adversare din următoarea ediție de UEFA Nations League, iar veștile nu sunt tocmai bune. „Tricolorii” vor întâlni din nou Bosnia & Herțegovina în dublă manșă, iar din prima urnă vor da piept cu Polonia. Ghinionul uriaș vine din urna a patra, de unde România a extras Suedia, o echipă plină de vedete și cotată la jumătate de miliard de euro.
România nu a avut foarte mult noroc la tragerea la sorți pentru grupa de UEFA Nations League. Deși din prima urnă putea să aibă șansa să joace contra lui Israel, iar din ultima contra Irlandei de Nord, România va juca în cele din urmă cu Polonia și Suedia, în timp ce din urna a doua va întâlni vechea adversară din preliminariile Cupei Mondiale, Bosnia & Herțegovina.
Astfel, România se va duela în dublă manșă cu toate cele trei formații și va avea șansa să-și ia revanșa de la Bosnia & Herțegovina, națională care ne-a învins de două ori în drumul spre Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.
Polonia, Bosnia & Herțegovina și Suedia vin la București pentru a înfrunta România, iar Arena Națională va fi gazda unor vedete de sute de milioane de euro. Polonia, echipa din prima urnă, are un lot cotat la 164 de milioane de euro, însă are în componență jucători cu o experiență uriașă. Robert Lewandowski, unul dintre cei mai mari atacanți din lume, valorează în acest moment doar 9 milioane de euro, din cauza vârstei sale înaintate. De asemenea, Piotr Zielinski, jucător important pentru Chivu la Inter, va fi unul dintre jucătorii la care România trebuie să aibă grijă.
Dacă pe jucătorii bosniaci deja îi cunoaștem, Suedia vine cu câteva surprize. Naționala nordică s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă și va veni în România cu jucători care evoluează la cel mai înalt nivel. Naționala lui Graham Potter țintește promovarea în Liga A cu fotbaliști precum Alexander Isak (Liverpool), Victor Gyokeres (Arsenal), Roony Bardghji (Barcelona) sau Anthony Elanga (Newcastle United).
Din cele patru echipe din Grupa D, Bosnia & Herțegovina este naționala cu cea mai mică cotă de piață, în timp ce Suedia este de departe cea mai valoroasă. Fiecare dintre echipele angrenate are jucători care evoluează la un nivel de top:
La ultima acțiune a naționalei lui Mircea Lucescu, România valora 95 de milioane de euro, însă, în mod normal, „tricolorii” au o cotă mult mai bună, deoarece Radu Drăgușin valorează nu mai puțin de 22 de milioane de euro, ceea ce ar duce valoarea naționalei noastre la aproximativ 115 milioane de euro. Stoperul s-a recuperat complet după accidentare și este gata să revină la echipa națională.
Printre vedetele „tricolorilor”, ținând cont și de cota de piață oferită de Transfermarkt, se numără Radu Drăgușin, de la Tottenham (22 milioane de euro), Andrei Rațiu, jucător la Rayo Vallecano (18 milioane de euro), Dennis Man, jucător la PSV Eindhoven (13 milioane de euro) și Ionuț Radu, portar la Celta Vigo (5 milioane de euro). În cazul în care România va face o figură frumoasă la barajul din luna martie și se va califica la Campionatul Mondial, cotele jucătorilor vor crește substanțial.