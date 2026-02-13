Vedetele de sute de milioane de euro care vin la Bucureşti în Liga Naţiunilor! România, misiune imposibilă?!

ADVERTISEMENT

România și-a aflat cele trei adversare din următoarea ediție de UEFA Nations League, iar veștile nu sunt tocmai bune. „Tricolorii” vor întâlni din nou Bosnia & Herțegovina în dublă manșă, iar din prima urnă vor da piept cu Polonia. Ghinionul uriaș vine din urna a patra, de unde România a extras Suedia, o echipă plină de vedete și cotată la jumătate de miliard de euro.

România, grupă dificilă în Nations League. Cu cine au picat „tricolorii”

România nu a avut foarte mult noroc la tragerea la sorți pentru grupa de UEFA Nations League. Deși din prima urnă putea să aibă șansa să joace contra lui Israel, iar din ultima contra Irlandei de Nord, România va juca în cele din urmă cu Polonia și Suedia, în timp ce din urna a doua va întâlni vechea adversară din preliminariile Cupei Mondiale, Bosnia & Herțegovina.



Lewandowski, Gyokeres și Isak vin la București! Ce alte vedete vor întâlni tricolorii în UEFA Nations League

Polonia, Bosnia & Herțegovina și Suedia vin la București pentru a înfrunta România, iar Arena Națională va fi gazda unor vedete de sute de milioane de euro. Polonia, echipa din prima urnă, are un lot cotat la 164 de milioane de euro, însă are în componență jucători cu o experiență uriașă. Robert Lewandowski, unul dintre cei mai mari atacanți din lume, valorează în acest moment doar 9 milioane de euro, din cauza vârstei sale înaintate. De asemenea, Piotr Zielinski, jucător important pentru Chivu la Inter, va fi unul dintre jucătorii la care România trebuie să aibă grijă.

Dacă pe jucătorii bosniaci deja îi cunoaștem, Suedia vine cu câteva surprize. Naționala nordică s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă și va veni în România cu jucători care evoluează la cel mai înalt nivel. Naționala lui Graham Potter țintește promovarea în Liga A cu fotbaliști precum Alexander Isak (Liverpool), Victor Gyokeres (Arsenal), Roony Bardghji (Barcelona) sau Anthony Elanga (Newcastle United).

Top 5 jucători ai naționalelor pe care România le va întâlni în UEFA Nations League

Din cele patru echipe din Grupa D, Bosnia & Herțegovina este naționala cu cea mai mică cotă de piață, în timp ce Suedia este de departe cea mai valoroasă. Fiecare dintre echipele angrenate are jucători care evoluează la un nivel de top:

Polonia: Robert Lewandowski (Barcelona, 9 milioane de euro), Jakub Kiwior (FC Porto, 27 de milioane de euro), Matty Cash (Aston Villa, 22 de milioane de euro), Piotr Zielinski (Inter Milano, 10 milioane de euro), Nicola Zalewski (Atalanta, 15 milioane de euro)

Robert Lewandowski (Barcelona, 9 milioane de euro), Jakub Kiwior (FC Porto, 27 de milioane de euro), Matty Cash (Aston Villa, 22 de milioane de euro), Piotr Zielinski (Inter Milano, 10 milioane de euro), Nicola Zalewski (Atalanta, 15 milioane de euro) Bosnia & Herțegovina: Edin Dzeko (Schalke, 1.5 milioane de euro), Haris Tabakovic (B. Monchengladbach, 3 milioane de euro), Esmir Bajraktarevic (PSV, 5 milioane de euro), Amar Dedic (Benfica, 15 milioane de euro), Tarik Muharemovic (Sassuolo, 14 milioane de euro)

Edin Dzeko (Schalke, 1.5 milioane de euro), Haris Tabakovic (B. Monchengladbach, 3 milioane de euro), Esmir Bajraktarevic (PSV, 5 milioane de euro), Amar Dedic (Benfica, 15 milioane de euro), Tarik Muharemovic (Sassuolo, 14 milioane de euro) Suedia: Alexander Isak (Liverpool, 120 de milioane de euro), Viktor Gyokeres (Arsenal, 70 de milioane de euro), Anthony Elanga (Newcastle United, 50 de milioane de euro), Lucas Bergvall (Tottenham, 40 de milioane de euro), Hugo Larsson (Frankfurt, 40 de milioane de euro)

Care este valoarea lotului României și cine sunt cei mai scumpi jucători ai noștri

La ultima acțiune a naționalei lui Mircea Lucescu, România valora 95 de milioane de euro, însă, în mod normal, „tricolorii” au o cotă mult mai bună, deoarece Radu Drăgușin valorează nu mai puțin de 22 de milioane de euro, ceea ce ar duce valoarea naționalei noastre la aproximativ 115 milioane de euro. Stoperul s-a recuperat complet după accidentare și este gata să revină la echipa națională.

Printre vedetele „tricolorilor”, ținând cont și de cota de piață oferită de Transfermarkt, se numără Radu Drăgușin, de la Tottenham (22 milioane de euro), Andrei Rațiu, jucător la Rayo Vallecano (18 milioane de euro), Dennis Man, jucător la PSV Eindhoven (13 milioane de euro) și Ionuț Radu, portar la Celta Vigo (5 milioane de euro). În cazul în care România va face o figură frumoasă la barajul din luna martie și se va califica la Campionatul Mondial, cotele jucătorilor vor crește substanțial.