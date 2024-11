Vedetele din România care și-au săpat buncăre. O celebră milionară de la noi deține două adăposturi subterane

Situația încordată de la Kiev, unde SUA și-au închis ambasada din cauza unui ”potențial atac aerian semnificativ”, precum și amenințările lui Vladimir Putin cu un răspuns nuclear, naște îngrijorări și la București.

Romanița Iovan are adăpost antiatomic

România dispune de , dintre care aproape o treime se află în Capitală. O cunoscută femeie de afaceri, aflată în topul celor mai bogați români, deține două buncăre, iar unul dintre ele este proiectat să reziste inclusiv la atacuri nucleare.

Romanița Iovan este proprietara unei clădiri de birouri situat în zona Pieței Victoria, care a fost prevăzut cu un adăpost antiatomic. Vedeta a dezvăluit că mai are un astfel de adăpost și sub . Spre deosebire de primul, acesta nu apare în lista adăposturilor civile făcută publică de IGSU.

Întrebată dacă se teme de un posibil atac aerian sau, mai rău, nuclear, Romanița a respins, din start, un astfel de scenariu. ”Nici nu discut subiectul ăsta, nu vreau să mă gândesc la el. Clădirea are 25 de ani de viață, eu aveam 35 de ani când am terminat-o. Pe vreme aia, se impunea chestia asta, eu am așa ceva și la casa din Primăverii. E o obligativitate pentru cei care au construit în ultimii 27 de ani. Multe clădiri au astfel de adăposturi. Dar dacă vorbești despre asta, îți atragi energii negative, așa că prefer să nu discut”, a declarat Romanița Iovan pentru FANATIK.

Afacerista, obligată să-și primească vecinii în buncăr

Într-un interviu dat în urmă cu câțiva ani, Romanița a dezvăluit că este obligată prin lege să-i primească în adăpost pe toți cei care solicită acest lucru, în caz de război sau calamitate naturală.

„Am un imobil de birouri, eu mă ocup de el, îmi găsesc chiriași când pleacă alții. Plus că mă ocup și de partea de administrativ. Tot timpul trebuie să fiu acolo. Avem adăpost, un buncăr antiatomic. (…)



Așa am și acasă. Doar să mă prindă aici, să nu fiu pe străzi sau în altă pare. Legea prevede ca în caz de pericol să iei toți oamenii de pe stradă, să-i adăpostești. Așa voi face, dacă nu-s plecată.

Am totodată colaboratori cu firme pe toate sistemele, de control – acces, de detecție incendiu, de pază, de curățenie, de îngrijit ferestre”, a declarat Romanița Iovan, pentru , în urmă cu ceva vreme.

Liviu Vârciu se refugiază în subsol

O altă vedetă despre care s-a scris că deține un buncăr săpat sub vila în care locuiește, este Liviu Vârciu. Contactat de FANATIK, vedeta a mărturisit că nu este vorba despre un adăpost, în adevăratul sens al cuvântului, ci un subsol în care poate depozita provizii, în cazul în care situația devine tensionată.

”Eu nu am buncăr… ci doar un subsol. În caz de ceva, normal că ne adăpostim acolo și ne aprovizionăm cu provizii. Facem tot ce trebuie. Eu nu cred însă în războiul ăsta”, a declarat Liviu Vârciu pentru FANATIK.

Un youtuber din Timiș și-a construit singur un adăpost

Vloggerul Dani Vancu, cunoscut pe Youtube sub numele de CipiFlixTV și-a construit, anul acesta, un buncăr în apropierea casei în care locuiește, în județul Timiș.

Tânărul a folosit 14 tone de fier și 70 metri cubi de beton pentru o încăpere subterană de 7/5 metri, cu un tunel de acces de 4 metri lungime și 1 metru lățime.

Youtuberul susține că a chetuit 30.000 de euro pentru construcția adăpostului și și-a prezentat ”opera” într-un clip pe platforma socială.

Românii cu bani își cumpără apartamente antiatomice la 2.000.000 de euro/bucata

Românii cu posibilități financiare pot opta pentru un loc în cel mai mare și mai luxos adăpost antiatomic din Europa, Vivos Europa One. Proiectul a fost început în Germania și a luat amploare după începerea războiului din Ucraina, când solicitările au crescut cu 1000%.

”Avem oameni din toată Europa care au aplicat pentru un loc aici. Inclusiv din România”, a declarat Dante Vicio, unul dintre șefii Vivos, pentru FANATIK, în urmă cu doi ani.

Un loc în buncărul antiatomic din Rothestein costă între 35.000 și 2.000.000 de euro, iar beneficiarii își pot ”petrece apocalipsa” în cel mai exclusivist mod cu putință, inclusiv cu piscină, jacuzzi și săli de sport.