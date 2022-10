Vedetele din România și criza vârstei mijlocii. Cum au trecut peste gândul că îmbătrânesc Iulia Ionescu, CRBL, Cornel Ilie sau Lili Sandu

Mai multe nume celebre din showbizul românesc au vorbit despre cum văd trecerea anilor și dacă au trecut prin criza vârstei mijlocii. Dacă Iulia Ionescu, prezentatoarea rubricii I like IT de la Pro TV, a recunoscut că a trecut prin schimbări odată ce a împlinit 30 de ani, CRBL susține că, la peste 40, se simte mai bine ca niciodată.

Cum au trecut vedetele din România peste criza vârstei mijlocii

Faptul că anii se duc și odată cu asta oamenii trec prin numeroase schimbări, poate fi greu de acceptat pentru unele persoane. Criza vârstei mijlocii nu ține cont de popularitate, astfel că și vedetele pot avea probleme cu gândul că îmbătrânesc.

Nu este cazul lui Cornel Ilie, însă. a mărturisit că nu ține cont nici de vârsta lui, dar nici de a celor din jur și că se bucură să vadă că cineva își trăiește viața așa cum vrea, fără să țină cont de reguli.

„Nu mă interesează nici măcar vârsta mea, dar vârsta altora. Atâta timp cât oamenii sunt copii pe dinăuntru, cât rămân curioși, rămân firești, au încredere în ei și în trupul lor, nu doar în inima lor…

Eu sunt fericit că pot să văd oameni care au încredere în ei și care sunt frumoși așa cum sunt, fără să încerce să pară altceva. Sunt fan orice vârstă, mai ales dacă trec toate prejudecățile astea, să fie mai în vârstă decât cere societatea acum și să creeze un statement prin asta”, a declarat Cornel Ilie pentru Pro TV.

Iulia Ionescu, prezentatoarea rubricii I like IT: „Am trecut prin criza vârstei de 30 de ani”

În schimb, Iulia Ionescu, prezentatoarea rubricii I like IT de la Pro TV, a mărturisit că a trecut prin criza vârstei mijlocii și că a implementat mai multe schimbări în ceea ce privește stilul său de viață.

„Mie chiar mi se pare că am trecut prin criza vârstei de 30 de ani. Pentru că, într-adevăr, mi s-a schimbat și organismul un pic. Adică, am devenit mai conștientă de tot ce mi se întâmplă, de toate etapele.

Am început să folosesc și mai multe creme pentru față, pentru ten, tot felul de trucuri din acestea care te ajută să treci peste perioadă. Cred că este bine și benefic ca fiecare dintre noi să avem mai multă grijă de felul în care arătăm de la un punct”, a spus Iulia Ionescu.

Ianna Novac: „Mi se pare fabulos să ajungi la 50 de ani”

Ianna Novac, în vârstă de aproape 39 de ani, susține că femeile care au trecut deja de 50 sunt extraordinare și că de abia de atunci începe adevărată viață.

„Mi se pare fabulos să ajungi la 50 de ani în vremurile noastre. Mi se pare fabulos ca femeie să ai 50 de ani. Cred că de abia de atunci ești suficient de matur să prețuiești fiecare moment, să-ți prețuiești familia la maxim, să-ți vezi și nepoții. S-ar pute la 50 de ani să ai și nepoței.

Mi se pare fabulos și mai ales dacă ai o genă foarte bună și arăți impecabil cum arată atâtea femei. Mi se pare o vârstă superbă”, a spus

CRBL: „Eu acum, la 44, mi se pare că trăiesc cele mai tari momente”

Ajuns la 44 de ani, CRBL a dezvăluit că nu are regrete și că se bucură de fiecare clipă de viața sa fără a-și face griji pentru viitor.

„Eu acum, la 44, mi se pare că trăiesc cele mai tari momente. Adică, mi se pare că asta e o vârstă incredibil de mișto. Nu știu cum o să fie după 50, dar acum este wow.

Mie-mi place să trăiesc în fiecare moment. Nu știu dacă aș mai vrea să am 20 acum sau 30, 50 o să am oricum. Am adunat atât de multe amintiri și povești încât eu nu prea am regrete”, a susținut CRBL.

Pentru chef Foa, criza vârstei mijlocii apare și se manifestă în funcție de modul în care un bărbat a crescut și a fost educat.

„Depinde de bărbat și de contextul în care a copilărit, crescut, în care a fost educat. Contextul ăsta formează un bărbat, un caracter, o personalitate și poate să-și arate urmele, dacă a fost mai greu traseul sau mai ușor. În funcție de pragurile astea, 30-40-50 de ani, omul se poate simți diferit”, a mărturisit celebrul bucătar.

Lili Sandu, a spus că cel mai important este ca oamenii să înțeleagă că vârsta este doar un număr.

„Secretul e să înțelegi că vârsta e doar un număr și să nu stai să te uiți în buletin să vezi ce scrie acolo. Important e cum te simți tu și ce emani. Am văzut oameni de 60 de ani și aveau un spirit atât de tânăr și atât de frumos, stăteai la discuții. Și am văzut oameni sau femei de 20 și ceva de ani și era ceva…”, a explicat Lili Sandu.