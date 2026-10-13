Răzvan Lucescu, resemnat după Al-Sadd – Al-Hilal 0-2 în Liga Campionilor Asiei: „Un adversar formidabil”

ADVERTISEMENT

(57 de ani), a jucat marți seară pe teren propriu cu Al-Hilal Riyadh în etapa a doua a fazei principale din Liga Campionilor Asiei, seria de Vest. Iar vedetele gigantului din Arabia Saudită s-au dovedit a fi prea puternice pentru formația pregătită de fostul tehnician de la PAOK Salonic, printre altele, și fostul selecționer al naționalei României. Ce a declarat Răzvan Lucescu la final.

Antrenorul român a recunoscut superioritatea adversarilor, dar în egală măsură a punctat și că echipa lui nu traversează chiar cea mai bună formă în această perioadă. „Am înfruntat un adversar formidabil… Iar echipa mea nu este în cea mai bună formă. Unii jucători vin după accidentări, iar alții nu au atins încă nivelul maxim. În meciul împotriva lui Al-Hilal, am încercat să găsim soluții și să-i motivăm pe jucători după ce am primit un gol și am încercat să revenim, apoi am primit un alt gol dintr-o lovitură de pedeapsă”, a declarat Răzvan Lucescu la finalul meciului, citat de

ADVERTISEMENT

Al-Sadd, echipa lui Răzvan Lucescu, învinsă și de Al-Hilal în Liga Campionilor Asiei

De asemenea, să nu uităm că fiul regretatului Mircea Lucescu a antrenat în trecut chiar și la Al-Hilal Riyadh, în perioada iulie 2019 – februarie 2021. Și nu doar că a fost acolo, ci chiar a reușit și o performanță uriașă alături de saudiți, reprezentată de câștigarea Ligii Campionilor Asiei în sezonul 2018-2019.

Acum, Răzvan Lucescu tinde spre atingerea unui astfel de obiectiv înalt și la Al-Sadd. Din nefericire pentru el însă, antrenorul român a început destul de slab această campanie, cu două înfrângeri în primele două meciuri. În prima etapă, , formație din Iran, scor 0-3.

ADVERTISEMENT

Vedetele gigantului din Arabia Saudită, prea bune pentru formația din Qatar

Iar acum gruparea din Qatar a fost învinsă și de Al-Hilal Riyadh, de data aceasta pe teren propriu, cu scorul de 0-2. Golurile au fost marcate de Ollie Watkins, internațional englez, transferat de la Aston Villa, în minutul 40, respectiv Ruben Neves, internațional portughez, în minutul 65, din penalty. Pentru saudiți au mai evoluat în această partidă și alți jucători cu nume, precum Kalidou Koulibaly, fost la Napoli, Sergej Milinkovic-Savic, fost la Lazio, Gabriel Martinelli, fost la Arsenal, sau Theo Hernandez, fost la AC Milan.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, cele mai sonore nume pe care Răzvan Lucescu s-a bazat la această partidă au fost cele ale lui Roberto Firmino, fostul star de la Liverpool, și fundașul central Alessio Romagnoli, fost la AS Roma, AC Milan și Lazio. Așadar, după această a doua înfrângere suferită în primele două etape, Al-Sadd, echipa lui Răzvan Lucescu, se află în prezent pe ultimul loc în această grupă, fără punct bineînțeles, la egalitate cu Al Gharafa, formația lui Florinel Coman, Al Wasl și Al Quwa Al Jawiya, dar cu golaveraj inferior față de acestea.