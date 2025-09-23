Vedetele lui Gigi Becali vor neapărat victoria în Go Ahead Eagles – FCSB: „Un sentiment nebun, abia aștept / În Europa am făcut rezultate”

FCSB va debuta joi seara în noul sezon de Europa League. Jucătorii campioanei României speră să plece din Olanda cu 3 puncte, pentru a spăla rușinea din ultimele etape de campionat. Vali Crețu, Thiam și Lixandru au vorbit despre șansele roș-albaștrilor în partida cu batavii de la Go Ahead Eagles.

Adversar complicat pentru FCSB la debutul în noul sezon de Europa League

Campioana României nu mai bate pe nimeni în campionat, iar așteptările înainte de debutul în faza principală a Europa League nu sunt prea mari, deși Go Ahead Eagles este o echipă venită din urna a 4-a valorică.

iar roș-albaștrii sunt oarecum familiarizați cu condițiile de joc. Totuși, campioana României nu a mai jucat în cupele europene împotriva unor adversari din Țările de Jos de câteva sezoane bune, iar duelul se anunță extrem de interesant.

Elevii lui Elias Charalambous, gata de duelul cu Go Ahead Eagles din Europa League

Vali Crețu, Mihai Lixandru și Thiam au prefațat duelul cu Go Ahead Eagles din Europa League. Jucătorii echipei din capitală își doresc un debut cu dreptul în cupele europene. Aceștia au vorbit și despre startul ezitant de sezon.

„Am înțeles că e aproape de locul unde am făcut cantonamentul. Tot am făcut amicaluri cu echipe din Olanda, pe Utrecht chiar i-am bătut când am jucat cu ei. Va fi un meci destul de dificil. Sunt echipe care joacă box to box, nu e ușor să joci. Dar noi, în Europa, când ne-am apărat bine, am făcut rezultate.

Așa e în fotbal. Defensiva trebuie să fie foarte bună. Eu cred că e nevoie să aducem multe victorii și în Europa, și în campionat, doar așa ne putem reveni. În sezonul trecut am avut 27 de meciuri fără înfrângere. Victoriile aduc victorii, bucuria aduce bucurie. Totul se leagă, meciurile bune. Dacă vom face un meci bun acolo, vom câștiga”, a explicat Vali Crețu

.„Am făcut în Olanda pregătirea, suntem familiarizați cu vremea”

„Un sentiment nebun. Ca jucător profesionist, îți dorești să joci astfel de meciuri. Acum ești aproape de acest meci și este ceva grozav. Abia aștept să începem Europa League. E un pas foarte mare. Când am fost în Kuweit am jucat în Cupa Asiei, dar în competițiile europene niciodată.

Este cel mai mare pas al carierei de până acum. Mă voi bucura de acest moment. Avem multe meciuri minunate de jucat, meciuri dificile. Vom munci pentru a scoate cel mai bun rezultat posibil și să ne simțim bine. (n.r. dacă vrea să dea gol) Cu siguranță. Și în Europa League, și în campionat, pentru că încă nu am apucat să marchez pentru echipa asta”, a declarat Thiam, atacantul de la FCSB.

„Am făcut în Olanda pregătirea, suntem familiarizați cu vremea, dar o echipă pe care nu am întâlnit-o niciodată. Vom vedea. Trebuie să îi analizăm. Sunt sigur că sunt o echipă care are o posesie bună, tipic olandeză. Trebuie să ne ridicăm la un nivel bun și să începem cu dreptul grupa”, a declarat Mihai Lixandru, conform EAD.