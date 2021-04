Vedetele, îndurerate de moartea lui Nelu Ploieșteanu. Mesaje tulburătoare de condoleanțe: „Ne plânge sufletul”

Vedetele sunt îndurerate de moartea lui Nelu Ploieșteanu. Mai multe personaje celebre din lumea artistică românească au transmis mesaje tulburătoare de condoleanțe, explicând că le plânge sufletul.

Vestea morții marelui artist a întristat showbizul. Cântăreți, prezentatori sau jurnaliști, cu toții au transmis un gând bun către cel ce a pierdut lupta cu boala cauzată de Covid-19.

Oamenii și-au amintit momentele petrecute împreună, l-au descris pe Nelu Ploieșteanu folosind cuvinte mărețe și au rememorat discuții purtate cu el sau povești impresionante spuse de acesta. Cu toții sunt de părere că maestrul a trecut de la stelele de pe pământ la cele din cer.

Dan Negru și-a amintit de povestea dramatică a vieții artistului, dar nu a uitat nici de vremurile bune petrecute împreună: „S-a dus Ploieșteanu. Povestea dramatică a lui Nea Nelu a fost legată de Mihăiță. O spunea mereu…”

„Mihăiță, băiatul lui, a rămas paralizat la pat în copilărie și un medic i-a spus atunci: “Dacă vrei să scapi, fă-i un duş fierbinte și deschide geamurile. O să-l tragă curentul şi o să moară”. Nea Nelu, tatăl, spunea îngrozit povestea. Și-a îngrijit copilul toată viața, până la 32 de ani când i s-a prăpădit”, a povestit prezentatorul într-o postare pe Facebook.

„Azi, nea Nelu l-a reîntâlnit pe Mihăiță. Am făcut cu nea Nelu audiențe de televziune istorice, d’alea uriașe, din golden-age-ul televiziunii, imposibil de egalat vreodată”, a adăugat acesta.

Și Horia Brenciu plânge pierderea marelui artist: „nea Nelu a fost un om bun, deschis și mereu la cravată roșie. Era acel gentleman printre lăutari. A avut un suflet onest și o inimă mai zburdalnică. Și-a făcut un nume cântând numai muzică românească și lăsa zâmbete oriunde mergea să performeze. O să-mi fie dor de el, de momentele noastre, de repetițiile în care m-a introdus în tainele melodiilor de inimă albastră. Dumnezeu să-l odihnească”.

Marcel Pavel și-a exprimat regretele și a transmis condoleanțe familei îndurerate: „of, Doamne, cât de rău îmi pare…! Omul minunat, lăutarul boem, lăutarul de legendă Nelu Ploieșteanu s-a dus printre stele! “Drum bun”, Nea Nelu! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei!”

Un mesaj împresionant a fost transmis de Cezar Ouatu: „ultimul mare Maestru al muzicii de pahar și de petrecere, Nelu Ploiesteanu, din păcate, ne-a părăsit! Maestre, am avut bucuria și onoarea să cânt alături de și cu dvs. acum 2 ani (…)”

„M-am bucurat mult să împărtășim aceeași bucurie artistică ca de la prahovean la prahovean, ca de la interpret la interpret, ca de la om la om !!!Drum lin către împărăția artiștilor de seamă ai României si Dumnezeu să vă odihnească in pace !!!” a adăugat el.

„Drum lin către stele, maestre!Dumnezeu să te aibă în paza Sa!,” a postat și Florin Vasilică.

Unul dintre cele mai emoționante mesaje a fost cel distribuit de Cristian Brancu. Realizatorul TV a trăit multe momente frumoase alături de Nelu Ploieșteanu și și-a amintit multe dintre ele.

„Artistul care mi-a cântat cele mai frumoase momente ale vieții mele a plecat! Atunci când am împlinit 30 de ani, când am făcut 40, Nelu Ploieșteanu a fost trezirea spiritului de bucurie. În ziua în care am cunoscut-o pe Oana în direct, la emisiune, celălalt invitat al serii era nenea Nelu. Văd momentele de la Premiile VIP, când cânta La Chilia-n port între Ștefan Iordache și Gheorghe Dinică. Ne plânge sufletul…”, a scris el pe Facebook.

„Singura seară de petrecere a familiei noastre în pandemie a fost în vara, la Grădina Vlahiia, unde Dumnezeu a vrut să cânte nenea Nelu. Ne-am adus aminte de toate poveștile trecutului. Odată cu Nelu Ploieșteanu, pleacă spre cer momentele superbe de petrecere ale tinereții mele. Nenea Nelu, te iubim!”, a adăugat acesta.

Florin Călinescu și-a adus aminte și de protestele de pe străzile din marile orașe din țară, amintind că virusul nu se va speria de ele: „cu proteste sau fără, covidul își vede de treabă…Șarpele Roșu l-a luat și pe Neluțu Ploieșteanul! Lautarul e lângă Ștefan Iordache și Gigi Dinică. „Sunt vagabondul vietii mele…” Arta boemă de geniu închide discret poarta…” a scris acesta pe Facebook.