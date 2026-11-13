Vedetele Poloniei care dau piept cu România, marcate de episoade șocante. Prin ce au trecut Lewandowski, Cash și Zalewski

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Vedetele Poloniei au dat de pământ pur și simplu cu România la Varșovia în turul dublei din Liga Națiunilor, iar acum , în care „tricolorii” lui Gică Hagi speră să își poată lua revanșa, mai ales că este vorba despre o partidă în fața propriilor suporteri. Data trecută, starul absolut al polonezilor, (38 de ani), a pus în scenă un adevărat show fotbalistic.

Vedetele Poloniei care sperie România, marcate de episoade șocante. Robert Lewandowski a rămas fără tată la 16 ani

Atacantul de la Chicago Fire, fost la Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern Munchen și FC Barcelona, după cum se știe deja foarte bine de altfel, a marcat atunci trei goluri, unul din penalty, și, în plus, a generat și eliminarea lui Radu Drăgușin, produsă în minutul 22. Despre Lewandowski se știe însă ceva mai puțin faptul că are o poveste de viață emoționantă și impresionantă deopotrivă.

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Pe când avea doar 16 ani, el a rămas fără tată, iar în urmă cu ceva timp a povestit cât de mult l-a afectat acest lucru, în mod firesc de altfel, în primul rând pe plan personal, dar bineînțeles și din perspectivă profesională: „Mi-am pierdut tatăl când aveam 16 ani. Știu că tatăl meu mă vede de acolo, de sus, dar nu am putut să-l întreb anumite lucruri. A fost foarte greu, trebuie să recunosc. Nu eram pregătit să devin bărbat. A trebuit să fiu bărbatul din familia mea și din propria mea viață. Sunt anumite subiecte despre care vrei să vorbești cu un bărbat, cu tatăl tău.

Știi, nimeni nu îți spune cum să devii bărbat. Și este întotdeauna diferit. Când am ajuns la prima echipă a lui Lech Poznań, apoi la echipa națională, după aceea la Borussia Dortmund, au fost multe momente în care mi-aș fi dorit să fie alături de mine. Aveam atât de multe întrebări în minte. Uneori ai nevoie de cineva cu care să vorbești. Știu că tatăl meu ar fi fost mândru de mine. Dar nu am avut acea persoană lângă mine. Mama m-a susținut foarte mult. Dar când vine vorba despre viață, despre cum funcționează lucrurile, a fost foarte greu. Nu eram pregătit să devin bărbat”.

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Bunicul lui Matthew Cash, deportat în Siberia

Un alt titular incontestabil din naționala Poloniei este Matthew Cash (29 de ani). Fundașul dreapta de la Aston Villa este englez la origini, dar în urmă cu ceva timp și-a luat și cetățenia poloneză și a optat să reprezinte această țară la nivel internațional, după ce a realizat că nu are practic aproape deloc șanse să joace pentru naționala Albionului.

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El a „profitat” de faptul că a avut un bunic cu origini poloneze, cel din partea mamei, pe numele său Ryszard Tomaszewski, care din nefericire nu a mai apucat să trăiască pentru a-și vedea nepotul jucând pentru Polonia. După cum au relatat în urmă cu mai mult timp jurnaliștii englezi de la , în 1940 bunicul lui Cash a fost deportat de sovietici, alături de mama sa și două surori, într-o „tabără de muncă” din Siberia, stând acolo timp de aproximativ doi ani.

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Nicola Zalewski, menționat în scandalul pariurilor din Italia

Nu în ultimul rând, un alt jucător important în prezent al naționalei Poloniei este Nicola Zalewski (24 de ani). Fundaș și mijlocaș stânga, el deține și cetățenia italiană, fiind născut la Tivoli, în apropiere de Roma. A jucat în trecut la AS Roma, fiind chiar crescut de altfel de către capitolini, și Inter Milano, iar în prezent evoluează pentru Atalanta.

În urmă cu ceva timp, numele lui a fost menționat în acea deja celebră anchetă care a zguduit fotbalul italian, vizavi de implicarea mai multor jucători importanți în jocuri de noroc, inclusiv pariuri sportive. Doar că în perioada respectivă cei de la AS Roma, gruparea la care Zalewski încă se afla la acel moment, au susținut ferm că internaționalul polonez nu ar fi avut de fapt nimic de a face cu acea chestiune. În plus, până în prezent nu s-a dovedit în mod oficial că Zalewski într-adevăr s-ar fi aflat în vreo culpă din această perspectivă.