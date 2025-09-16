Vedetele Rapidului, distracție la ziua lui Gigi Corsicanu: “Au fost și Dobre și Borza! Petrecere senzațională, cu berbecuț, 300-400 de inși”

Gheorghe Răducanu, cunoscut în lumea fotbalului ca Gigi Corsicanu, a împlinit 50 de ani și a organizat o petrecere fastuoasă la care au participat nume mari din istoria clubului Rapid, dar și câteva vedete din actuala echipă a giuleștenilor.

Ce vedete de la Rapid au fost prezente la petrecerea lui Gigi Corsicanu

În cea mai recentă ediție a , Marius Șumudică a vorbit despre petrecerea dată luni seară, 16 septembrie, de fostul lider de galerie din Giulești, dar nu a dorit să dea numele jucătorilor de la Rapid care au fost invitaţi.

”N-am mai fost în avion, am fost la ziua lui Corsicanu, a făcut 50 de ani și a făcut petrecere. Au fost vreo 6-7 jucători de la Rapid, dar nu vreau să le dau numele ca să nu le fac probleme. Au stat puțin, la ora 10 seara au plecat.

Au fost Săpunaru, Pancu, Dani Coman, Miță Iosif, Dan Alexa, ăștia din lumea fotbalului. A venit și Bozovic. Petrecerea a fost senzațională, frumos, cu grătare, berbecuț, peste 300-400 de inși. Stă bine pe ‘cașcaval’ Corsicanu”, a declarat Șumudică.

Cine sunt jucătorii de la Rapid care au fost prezenți la petrecere

După ce Marius Șumudică nu a dorit să ofere numele jucătorilor de la Rapid prezenți la petrecere, iar Dănuț Lupu a amintit doar de 3 dintre ei, Horia Ivanovici a aflat întreaga listă și a dat-o în direct la FANATIK SUPERLIGA.

”Hai că între timp am aflat toată lista de jucători care au fost la petrecere, că nu mă las. Au fost Borza, Dobre, Ciobotariu, Braun, Onea și Pașcanu. Ăștia nu mai au voie să joace titulari meciul următor, trebuie pedepsiți că s-au dat cu rebelii, cu suporterii”, a glumit Horia Ivanovici.

Și tot moderatorul FANATIK SUPERLIGA a atras atenția că Rapid este , fiind privată de mai multe penalty-uri. ”În primele 9 etape, zici că Vassaras râde de Șucu. N-are săracul Angelescu nicio forță, cum e el simpatic, drăgălaș așa. Zero, nicio forță”, a spus Horia Ivanovici.