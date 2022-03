Vedetele se plâng de explozia prețurilor la alimente, benzină și facturi: “Războiul și scumpirile astea chiar mă termină psihic”

Vedetele autohtone sunt revoltate de valul de scumpiri în lanț care îi afectează pe toți românii. Prețurile au crescut atât la alimente, cât și la benzină și la utilități, iar românul de rând se descurcă din ce în ce mai greu. Nici vedetele nu o duc pe roze, după doi ani de pandemie, în care activitatea lor profesională a fost serios afectată.

Vedetele se plâng de valul de scumpiri în lanț

Mihai Trăistariu recunoaște că a devenit din ce în ce mai chibzuit în ultima perioadă. la benzină și la utilități l-au determinat să își schimbe stilul de viață. Interpretul a primit în cutia poștală facturi uriașe la gaze și la curentul electric, mai ales la imobilul în care a deschis Școala de muzică din Constanța.

ADVERTISEMENT

Totuși, spre deosebire de alți colegi, Mihai spune că a fost norocos. A avut apartamentele de la mare, pe care le-a închiriat și care l-au ajutat să supraviețuiască în cei doi ani de pandemie, cât timp artiștii nu și-au putut desfășura activitatea în condiții normale.

”Pe mine mă afectează foarte mult creșterea prețurilor, pentru că noi, artiștii, am stat pe tușă doi ani de zile și am avut puține concerte sau deloc. Și atunci a trebuit să ne găsim alte surse de finanțare.

ADVERTISEMENT

Eu am avut noroc cu apartamentele, pe care le-am închiriat vara turiștilor, și o școală de muzică pe care o am în Constanța, care, când s-a închis, când s-a deschis, în funcție de incidență. Și atunci mi-a fost extrem de greu… pentru că am rate la bancă în valoare de 7.00 de lei pe lună.

Și trebuia, pe lângă acești bani de plătit la bancă, să mai și trăiesc. Și să mai merg și la București… Eu stau în Constanța, mai am niște emisiuni, mai am benzina de plătit, pentru a mă deplasa. Acum s-a scumpit și benzina, nu doar gazul.”, a declarat Mihai Trăistariu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Mihai Trăistariu face economie la benzină

Mihai Trăistariu s-a mai plâns și că, în aceste vremuri, a ajuns să facă economie inclusiv la benzină și nu mai vine în București atât de des. a decis ca toate filmările și aparițiile TV să le organizeze în așa fel încât să nu mai facă naveta în capitală.

”Eu am ajuns să fac economie și la drumurile la București. Aveam lunar, câte patru-cinci plecări la București, în jur de șapte-opt emisiuni. Și atunci a trebuit să cuplez mai multe apariții, la o deplasare.

ADVERTISEMENT

Pe 5 aprilie merg la Răzvan și Dani, la Acces direct, pentru filmarea de Paște, apoi la A 7 TV, apoi la Antena Stars mai am un interviu, și ,seara, am emisiune la Capatos. Și uite așa le-am pus pe toate în aceeași zi, tocmai ca să fac un singur drum la București, să nu mă duc de cinci ori.

ADVERTISEMENT

În alte condiții mă duceam de patru-cinci ori, dacă era nevoie, la fiecare emisiune. E foarte aiurea cum s-a ajuns. Mă economisesc cum pot. Mi se pare crunt!”, susține cântărețul.

A plătit 2.400 lei la gaze în ianuarie și 4.000 lei în februarie

Mihai Trăistariu spune că prețurile au crescut atât de mult, încât abia face față să achite facturile. Gazul, pe luna ianuarie, la imobilul în care își desfășoară activitatea la Școala de muzică, i-a venit nu mai puțin de 2.400 lei, iar pentru luna februarie a plătit suma de 4.000 de lei. Acum așteaptă îngrozit facturile pentru luna martie.

”La școala de muzică, în ianuarie, mi-a venit gazul 2.400 de lei, în februarie a venit 4000 de lei și acum, în martie, nu știu. Cu tot cu compensări.

E groaznic. Dacă se tot măresc facturile, afacerile mici chiar se închid, căci Școala mea de muzică din Constanța este o afacere mică. Produceam 1500-2000 de euro pe lună.

De când a venit pandemia, dacă scoteam 1.000 de euro profit, dar acum mi-a venit gazul și curentul și nu mai scot nici banii aceia, după ce-mi plătesc taxe, impozite, cărți de muncă și așa mai departe. Deci, e destul de greu și pe partea asta cu căldura și cu energia…”, mai spune el.

”Pandemia asta m-a băgat în pământ”

Totuși, Mihai spune că e bine că, după ridicarea restricțiilor impuse de autorități împotriva COVID-19, au început să sune telefoanele și au revenit și invitațiile la concerte, ceea ce îl face să respire mai ușurat.

”Partea bună este că au început să sune concertele. Deja am vreo patru în iunie-iulie. Am și acum, la Galați, iar pe 21 mai mai am la Brașov.

Au început să sune telefoanele, ceea ce nu s-a întâmplat anul trecut și eram chiar îngrozit. Și uite așa, poate o să-mi revin financiar, că a fost totul blocat.

Pe mine, pandemia asta m-a băgat în pământ. Și războiul ăsta și scumpirile astea chiar mă termină psihic. Așa că am închis televizorul și nu mă mai uit la nicio știre, ca să pot să-mi văd de viață.”, susține artistul.

Scumpirile în lanț o deranjează și pe Saveta Bogdan

Cântăreața de muzică populară Saveta Bogdan se plânge că a stat toată iarna în frig, dar a plătit facturi foarte mari la utilități. Pentru a nu simți frigul din casă așa de mult, artista spune că a folosit și un calorifer electric. Așa se face că a plătit facturi uriașe și la gaze, dar și la curentul electric.

”Tocmai am venit de la doctor și de la biserică. Mi-am luat niște picături de ochi și o cremă și am dat foarte mult, pe ele. Au crescut foarte mult prețurile. Am înțeles că azi sunt pensionarii în grevă, pentru că nu ne ajung pensiile.

Nici eu nu am o pensie mare. Sunt foarte necăjită, că toată iarna am stat în frig, dar facturile la utilități au venit foarte mari. Și iarna asta am folosit un calorifer electric, de fugea contoarul. Am reușit să plătesc facturile mari, dar greu”, a declarat Saveta Bogdan, în exclusivitate, pentru FANATIK.

”Și prețul la pâine a crescut foarte mult”

Saveta Bogdan a fost la piață, iar prețurile au îngrozit-o. Cântăreața de muzică populară s-a plâns și de prețul pâinii, care a crescut enorm, în condițiile în care ea consmă banala franzelă, nu un alt tip de produs de panificație care costa și înainte mai mult.

”Am fost la piață și o legătură de ridichii s-a făcut 2 lei, chiar 2,5 lei și 3 lei, de la 1,5 lei. Și prețul la pâine a crescut foarte mult, aproape că s-a dublat, iar eu vorbesc de franzelă, că mie asta îmi place. Altfel, pâine găsești și la 7 sau 8 lei.”, spune interpreta.

Fata ei o cheamă în America

Ar vrea să zugrăvească, dar nu crede că are cu ce să plătească muncitorii. Spune că se descurcă greu și că fata ei, Cătălina, o cheamă să stea în America, măcar pe timp de iarnă, să nu mai plătească facturi așa de mari.

”Fata mea, Cătălina,mă tot cheamă în America, ea nu a mai venit în țară de mult timp. Profesional sunt mulțumită, dar bani nu sunt mulți. Nimeni nu mai are bani mulți. Mă descurc, dar foarte greu. Și dacă nu aveam ceva în plus la banca din anii trecuți, îmi era si mai greu. La prețurile care sunt acum, nu mai au banii valoare.

Vreau să zugrăvesc, dar cu ce bani? Mai am un botez și nu mai știu ce, iar înainte lumea își punea nunțile după programul meu. Acum, oamenii nu mai au așa mulți bani. În rest, sunt o fire optimistă, veselă și când mă cauți, eu ies pe ușă la televiziune. Oamenii mă iubesc și mă cheamă.”, susține cântăreața de muzică populară.

Mihai Alexandru: “Cred că o să renunț și la somon, peștele meu preferat”

Nici compozitorul Acesta spune că face economie la motorină și nu iese cu mașina, decât atunci când este necesar. În plus, se vede nevoit să renunțe la peștele său preferat, somonul, al cărui preț s-a dublat.

”Noroc că nu prea ies din casă și nu folosesc mașina, decât când plec în deplasare, la jurizări și duminica la biserică, că altfel mă termina motorina.

Cred că o să renunț și la somon, peștele meu preferat. Aproape că s-a dublat prețul. Mă întreb ce urmează după această plandemie și apoi războiul din Ucraina. Găsesc ei ceva.”, a declarat compozitorul Mihai Alexandru, în exclusivitate pentru FANATIK.

Monica Anghel spune că panica nu ajută pe nimeni

de război, dar și de pandemie nu ajută pe nimeni.

”Cred că toți suntem într-o stare de agitație din cauza pandemiei, a războiului a prețurilor… să fim sănătoși și să nu intrăm în panică, pentru că panica nu duce la nimic bun. Trebuie să găsim lucrurile bune din viețile noastre și să mergem cu încredere în noi înșine pe mai departe… .”, a declarat, pentru FANATIK, Monica Anghel.

Monica Tatoiu: “Peste tot sunt scumpiri”

și susține că cei mai supărați sunt americanii, care, în opinia sa, nu s-au mai confruntat cu astfel de probleme.

”Peste tot sunt scumpiri. Energia s-a scumpit din cauza nebuniei cu Greta (Greta Thunberg, o activistă de mediu-n.r.). Inflația mănâncă peste tot din puterea de cumpărare, americanii sunt cei mai supărați. Nu au avut astfel de probleme. Da, Greta Thunberg este o papușă manipulată de finanțatorii sistemului piramidal al certificatelor verzi”, a declarat, pentru FANATIK, Monica Tatoiu.