Vedetele și body positivity. Celebritățile promovează frumusețea naturală: „Coșurile sunt sexy”

În ultima perioadă, auzim tot mai des în jurul nostru despre body positivity, o mișcare socială axată pe ideea că fiecare persoană trebuie să se iubească exact așa cum este, fără să țină cont de kilograme, nuanță a pielii, gen sau standarde sociale de frumusețe. Susținut de oameni din toată lumea, fenomenul nu le este străin nici vedetelor, fie că vorbim de cele internaționale sau de la noi din țară. Astfel, multe dintre acestea au început să publice imagini cu ele în care apar cât mai naturale, arătându-le fanilor că imperfecțiunile nu te fac mai puțin frumos.

De-a lungul anilor, mulți tineri au suferit pentru că au fost judecați în funcție de felul în care arată, s-au folosit de metode nesănătoase pentru a scăpa de kilogramele în plus și au apelat la tot felul de trucuri de înfrumusețare.

Vedetele au început să preia inițiativa în acest sens și tot mai des apar în mediul online fără pic de machiaj și fără să încerce să-și retușeze imperfecțiunile, pentru a-și încuraja fanii să facă același lucru și pentru a demonstra că frumusețea nu are tipare.

Într-o lume în care toate fetele își doresc un abdomen plat și ten perfect, Selena Gomez, care a mai vorbit în trecut despre iubirea de sine, a ales să se filmeze fără strop de machiaj, îmbrăcată într-un costum de baie care nu-i ascundea deloc colăceii. Ceea ce, de altfel, a și vrut să evidențieze.

Folosind un sunet foarte sugestiv, artista de talie internațională a spus că nu are de gând să se rușineze și că este momentul în care „burtica” a revenit în trend.

În urmă cu câteva luni, Selena Gomez a transmis în mediul online că nu o interesează ce spun ceilalți despre corpul său, pentru că oricum întotdeauna se vor găsi oameni care să judece.

„Sunt perfectă așa cum sunt. Morala poveștii? La revedere!”, și-a încheiat Selena Gomez mesajul.

Indiferent de momentul zilei în care se află, nu se ferește deloc să apară nemachiată în fața camerei. Pe contul său de TikTok, modelul a publicat zeci de videoclipuri în care s-a afișat naturală.

Mai mult, într-unul dintre acestea, ea a mărturisit că are o zi dificilă. Scopul cu care a făcut asta a fost ca toți cei care-i urmăresc activitatea să înțeleagă faptul că în viața tuturor există astfel de momente.

La fel se întâmplă și în cazul lui Billie Eilish. Ea a mai vorbit în trecut despre faptul că vrea să-i facă pe tineri să se simtă confortabil în corpul lor. Iar când vine vorba de social media, aceasta evită să publice imagini în care folosește artificii de înfrumusețare.

Și Bella Hadid a ținut să amintească publicului său faptul că imperfecțiunile nu te fac mai puțin atrăgător. A renunțat la filtre și le-a arătat acestora cum arată tenul său în realitate, iar descrierea imaginilor a fost una cât se poate de clară: „Coșurile sunt sexy”.

Demi Lovato, pe de altă parte, a pus mâna pe telefon imediat ce s-a trezit din somn, pentru a le spune urmăritorilor săi că își cere scuze pentru postările sale lipsite de substanță și pentru faptul că i-a obișnuit să afișeze o imagine perfectă.

„Am vrut să mă arăt când abia m-am dat jos din pat. Asta este autentic cu adevărat. Acesta este părul meu răvășit”, a spus fosta vedetă Disney.

Și Ashley Tisdale, devenită cunoscută tot prin intermediul filmelor pentru adolescenți, s-a filmat mai întâi folosind un filtru, apoi nemachiată, în ambele ipostaze fiind mândră de felul în care arată.

Plină de energie, simpatica Jessie J s-a filmat cu o mască pe față, în timp ce dansa și își făcea rutina de îngrijire, iar fanii au apreciat energia pozitivă transmisă.

