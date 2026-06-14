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Vedetele Turciei, puse la punct de recordmanul Australiei: „Cine a dat golurile?”. Eroul „cangurilor” s-a născut într-o tabără de refugiați

Nestory Irankunda, care a scris istorie cu golul marcat împotriva Turciei la Cupa Mondială, le-a oferit replica adversarilor după ce Australia a produs surpriza și s-a impus cu 2-0.
Bogdan Mariș
14.06.2026 | 11:29
Vedetele Turciei puse la punct de recordmanul Australiei Cine a dat golurile Eroul cangurilor sa nascut intro tabara de refugiati
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Nestory Irankunda (20 de ani) a reacționat după ce a scris istorie în partida Australia - Turcia 2-0 de la Cupa Mondială. FOTO: Profimedia
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Nestory Irankunda (20 de ani) a devenit cel mai tânăr marcator al Australiei la o Cupă Mondială cu golul reușit în partida contra Turciei (2-0), depășind recordul deținut de Brett Holman, care avea 26 de ani și 90 de zile când a marcat contra Ghanei în 2010. La finalul partidei, fostul jucător al lui Bayern a oferit replica adversarilor, care erau extrem de încrezători înainte de meci.

Marcatorul Australiei, replică pentru adversari după 2-0 cu Turcia

Irankunda a deschis scorul în minutul 27 al partidei cu Turcia, cu un șut din careu la capătul unei acțiuni individuale. Connor Metcalfe a dublat avantajul Australiei în repriza secundă, iar echipa pregătită de Tony Popovic a produs surpriza și a debutat cu un succes la Cupa Mondială. „E ireal, e un vis devenit realitate. Am câștigat. Am muncit foarte mult, am luptat până la final și e un moment frumos”, a spus Nestory Irankunda la final.

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Întrebat despre afirmațiile făcute înainte de meci de jucătorii Turciei, care spuneau că vor domina jocul, fotbalistul de bandă a oferit o replică adversarilor. „A fost o motivație în plus. Evident, nu ne place ca oamenii să vorbească astfel despre noi, pentru că suntem o echipă foarte bună. Oamenii ne subestimează foarte mult și le-am arătat astăzi că știm să jucăm.

Ei au ținut de minge, dar cine a dat golurile? Noi am dat golurile. Le-am arătat că știm să jucăm fotbal. Până la urmă, trebuie să-i lași pe oameni să vorbească, pot vorbi cât de mult vor, dar noi vom da totul pe teren, cum am făcut și astăzi. Trebuie să ne concentrăm pe următorul meci, vom sărbători, dar apoi ne vom regrupa”, a spus Irankunda, conform watoday.com.au, după victoria obținută de Australia contra Turciei. În a doua etapă a grupei D, „cangurii” vor întâlni țara gazdă SUA pe 19 iunie, de la ora 22:00.

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Cine este Nestory Irankunda

Nestory Irankunda s-a născut pe 9 februarie 2006 într-o tabără de refugiați din Tanzania, țară în care părinții săi au ajuns din cauza războiului civil din Burundi. Familia sa s-a mutat în Australia când Nestory avea doar trei luni și a locuit mai mulți ani în Perth înainte de a se stabili la Adelaide, unde acesta a și început fotbalul. A debutat la formația de seniori a prim-divizionarei Adelaide United în 2022, când avea doar 16 ani, iar prestațiile sale i-au convins pe cei de la Bayern Munchen, care l-au achiziționat în 2024 pentru 900.000 de euro.

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Irankunda a petrecut o jumătate de sezon în Bavaria, însă nu a debutat la prima echipă, evoluând doar pentru Bayern II. În ianuarie 2025, australianul a fost împrumutat în Elveția, la Grasshoppers, iar în vara anului trecut Bayern l-a vândut la Watford pentru 3 milioane de euro. Irankunda a marcat 4 goluri și a oferit 5 pase decisive în cele 42 de meciuri jucate în sezonul recent încheiat pentru formația engleză, care a terminat pe locul 16 în divizia secundă. Fotbalistul de bandă a debutat la naționala de seniori a Australiei în 2024, când avea doar 18 ani, și a strâns până acum 16 selecții, reușind să marcheze de 6 ori.

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