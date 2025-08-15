News

Vehiculul cu țepi uriașe dezvoltat de soldații ucraineni. Arată precum o cușcă și blochează atacurile inamicului

Soldații ucraineni au dezvoltat un vehicul inedit cu țepi uriașe. Arată precum o cușcă și îi poate apăra de dronele rusești.
Valentina Vladoi
15.08.2025 | 13:30
Vehiculul cu tepi uriase dezvoltat de soldatii ucraineni Arata precum o cusca si blocheaza atacurile inamicului
Cum arată vehiculul cu țepi uriașe dezvoltat de soldații ucraineni. Sursă foto: The Sun, Freepik / colaj Fanatik

Soldații ucraineni ingenioși au dezvoltat un vehicul echipat cu țepi uriași pentru a se apăra împotriva dronelor rusești. Cum arată acesta și cât de eficient ar putea fi pe front?

Cum arată vehiculul cu țepi uriașe construit de soldații ucraineni

Camionul în stil Mad Max a fost echipat cu un dispozitiv de tip cușcă pentru a bloca dispozitivele mortale ale inamicului.
Această blindaj improvizat este montat pe ceea ce pare a fi un Humvee fabricat în SUA.

Vehiculul cu țepi uriașe a fost deja observat la nord de orașul Donetsk, situat pe linia frontului. De altfel aici continuă luptele aprige între armata ucraineană a președintelui Zelenski și trupele ruse invadatoare.

Orașul este acum aproape complet pustiu, majoritatea locuitorilor fugind de atacurile lui Vladimir Putin. Între timp, o fabrică gigantică de vopsea din Yaroslavl, Rusia, care produce acoperiri speciale pentru protecția echipamentelor militare,  a fost fotografiată ieri cuprinsă de flăcări în urma unui atac al Ucrainei.

Vehiculul cu țepi uriașe construit de soldații din Ucraina. Sursă foto: The Sun
Vehiculul cu țepi uriașe construit de soldații din Ucraina. Sursă foto: The Sun

Rusia a întărit și ea protecția în război

Rusia și-a întărit și ea vehiculele cu accesorii de protecție, în unele cazuri atât de mult încât este imposibil să se distingă despre ce vehicul este vorba. Și se pare că nici soldații ucraineni nu s-a lăsat mai prejos, arată The Sun.

Luna trecută, imagini de luptă au arătat ceea ce observatorii au identificat ca fiind un tanc protejat de o cușcă mare, cantități semnificative de plasă și alte materiale. Se pare, deci, că Ucraina răspunde cu aceeași metodă.

Între timp, discuțiile despre pace continuă. Președintele Donald Trump a lansat ideea unui schimb teritorial ca parte a unui potențial acord. Volodimir Zelenski în schimb a respins ferm această propunere.

„Nu este nimic de discutat. Acest lucru încalcă Constituția noastră. Acesta este teritoriul nostru, teritoriul poporului ucrainean”, a fost răspunsul venit din partea președintelui ucrainean

Avertismentul venit de la Parlamentul European

La rândul său, Parlamentul European a lansat un avertisment. Mai exact, conform sursei citate, nicio pace în Ucraina nu poate fi negociată fără participarea deplină a conducerii acestei țări.

A fost publicată și o declarație comună în acest sens care a fost semnată de mai mulţi membri ai Parlamentului European. Documentul a fost postat pe pagina oficială a legislativului european.

„Luând notă de întâlnirea planificată între preşedintele SUA Donald Trump şi preşedintele Rusiei Vladimir Putin pentru 15 august, salutăm toate eforturile pentru realizarea unei păci juste şi durabile în Ucraina care să se bazeze solid pe dreptul internaţional, pe principiile Cartei ONU şi să asigure condamnarea celor responsabili pentru crime de război.

În acest context, subliniem că nicio pace în Ucraina nu poate fi negociată fără participarea deplină a conducerii alese democratic a Ucrainei şi susţinerea poporului său. Accentuăm că orice soluţionare ce neglijează dorinţa Ucrainei sau subminează aspiraţiile sale legitime nu va fi nici justă, nici viabilă”, se arată în declaraţie.

Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
