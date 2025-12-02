„Vei juca în FCSB – Dinamo?”. Alexandru Musi a făcut anunțul pe care îl așteptau toți „câinii”

Alexandru Musi a venit la Dinamo în vară, chiar de la FCSB. Mijlocașul s-a acomodat de minune în tricoul alb-roșu și a devenit unul dintre favoriții fanilor. Din păcate pentru “câini”, luna trecută a suferit o accidentare, iar prezența lui pe teren în partidele rămase din acest an calendaristic este pusă sub semnul întrebării. Invitat de Ștefan Știucă la “Dinamo la Raport”, internaționalul U21 a anunțat ce șanse sunt să evolueze contra campioanei României.
Musi susține că recuperarea decurge bine, dar că, pentru moment, nu poate spune cu exactitate dacă va juca împotriva fostei sale echipe. Cel mai probabil, o decizie finală va fi luată cu doar câteva ore înaintea derby-ului.
“Din ce am înțeles, piciorul a evoluat foarte repede și foarte bine, nu mai am absolut nicio durere. Dar să joc cu FCSB este foarte riscant și încă nu știu”, a spus tânărul mijlocaș al lui Dinamo pentru 48 TV.
În acest sezon, Dinamo pare o echipă mult mai puternică față de cea din campania anterioară, iar Alexandru Musi este optimist că roș-albii se pot lupta, cu șanse reale, atât la titlu, cât și la Cupa României.
“De ce nu? Am demonstrat că oricine intră poate să facă treabă. Uite, m-am accidentat eu, a intrat Kara (n.r. Mamoudou Karamoko), a intrat foarte bine. S-a accidentat Maxime Sivis, a intrat Jordan (n.r. Jordan Ikoko) la fel de bine. Adică avem jucători care pot intra și să facă diferența. Nu contează că nu joacă X sau Y, cine intră trebuie să dea totul pentru Dinamo și pentru victorie”, a concluzionat Musi.
Alexandru Musi a fost dorit de Dinamo și în iarna trecută, însă transferul s-a realizat mai târziu, în vară. În schimbul internaționalului de tineret, Dinamo l-a cedat pe Dennis Politic la FCSB, încasând, totodată, și un milion de euro de la Gigi Becali.
În partida tur cu FCSB, Musi a marcat un gol și a devenit, imediat, unul dintre favoriții fanilor dinamoviști.
“Eram în cantonament cu FCSB-ul și m-a sunat impresarul. În iarnă s-a întâmplat asta. Mi-a spus că mă dorește Dinamo. Am vorbit cu familia. Tata mi-a spus că e o idee bună. L-am sunat pe impresar a doua zi și i-am spus că vreau la Dinamo. Nu a fost să fie în iarnă, dar s-a rezolvat vara asta. Mă bucur să fiu aici și sunt cu gândul doar la Dinamo.
Chiar mi-au scris fanii. Mi-au zis să vin la Dinamo. Mi-au spus că mă vor susține și mă vor ajuta. A contat această reacție. Și după ce am venit, toată lumea m-a susținut. Îți dă încredere asta. E cariera mea în joc. Am ales cu inima”, a spus Musi.