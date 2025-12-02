Sport

„Vei juca în FCSB – Dinamo?". Alexandru Musi a făcut anunțul pe care îl așteptau toți „câinii"

Alexandru Musi a anunțat ce șanse sunt să evolueze în partida dintre FCSB și Dinamo, programată sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Cum se simte după accidentarea pe care a suferit-o în luna noiembrie.
Răzvan Scarlat
02.12.2025 | 23:45
Vei juca in FCSB Dinamo Alexandru Musi a facut anuntul pe care il asteptau toti cainii
Alexandru Musi (dreapta) se bucură alături de un coleg în timpul partidei tur dintre Dinamo și FCSB. Sursa foto: sportpictures.eu
Alexandru Musi a venit la Dinamo în vară, chiar de la FCSB. Mijlocașul s-a acomodat de minune în tricoul alb-roșu și a devenit unul dintre favoriții fanilor. Din păcate pentru “câini”, luna trecută a suferit o accidentare, iar prezența lui pe teren în partidele rămase din acest an calendaristic este pusă sub semnul întrebării. Invitat de Ștefan Știucă la “Dinamo la Raport”, internaționalul U21 a anunțat ce șanse sunt să evolueze contra campioanei României.

Alexandru Musi a anunțat ce șanse sunt să joace în FCSB – Dinamo

Musi susține că recuperarea decurge bine, dar că, pentru moment, nu poate spune cu exactitate dacă va juca împotriva fostei sale echipe. Cel mai probabil, o decizie finală va fi luată cu doar câteva ore înaintea derby-ului.

Din ce am înțeles, piciorul a evoluat foarte repede și foarte bine, nu mai am absolut nicio durere. Dar să joc cu FCSB este foarte riscant și încă nu știu”, a spus tânărul mijlocaș al lui Dinamo pentru 48 TV.

Ce spune Alexandru Musi de lupta pentru titlu și Cupa României

În acest sezon, Dinamo pare o echipă mult mai puternică față de cea din campania anterioară, iar Alexandru Musi este optimist că roș-albii se pot lupta, cu șanse reale, atât la titlu, cât și la Cupa României.

De ce nu? Am demonstrat că oricine intră poate să facă treabă. Uite, m-am accidentat eu, a intrat Kara (n.r. Mamoudou Karamoko), a intrat foarte bine. S-a accidentat Maxime Sivis, a intrat Jordan (n.r. Jordan Ikoko) la fel de bine. Adică avem jucători care pot intra și să facă diferența. Nu contează că nu joacă X sau Y, cine intră trebuie să dea totul pentru Dinamo și pentru victorie”, a concluzionat Musi.

Cum a ajuns Alexandru Musi de la FCSB la Dinamo

Alexandru Musi a fost dorit de Dinamo și în iarna trecută, însă transferul s-a realizat mai târziu, în vară. În schimbul internaționalului de tineret, Dinamo l-a cedat pe Dennis Politic la FCSB, încasând, totodată, și un milion de euro de la Gigi Becali.

În partida tur cu FCSB, Musi a marcat un gol și a devenit, imediat, unul dintre favoriții fanilor dinamoviști.

Eram în cantonament cu FCSB-ul și m-a sunat impresarul. În iarnă s-a întâmplat asta. Mi-a spus că mă dorește Dinamo. Am vorbit cu familia. Tata mi-a spus că e o idee bună. L-am sunat pe impresar a doua zi și i-am spus că vreau la Dinamo. Nu a fost să fie în iarnă, dar s-a rezolvat vara asta. Mă bucur să fiu aici și sunt cu gândul doar la Dinamo.

Chiar mi-au scris fanii. Mi-au zis să vin la Dinamo. Mi-au spus că mă vor susține și mă vor ajuta. A contat această reacție. Și după ce am venit, toată lumea m-a susținut. Îți dă încredere asta. E cariera mea în joc. Am ales cu inima”, a spus Musi.

