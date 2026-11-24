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Contra Venezuelei, România a avut mai mult control decât în meciul cu Mexicul, dar a jucat mai slab ca interpretare. Problema n-a mai fost mingea a doua, ci felul în care am ocupat și am folosit spațiul. Meciul a început mai așezat, cu un tempo mai scăzut. Am dus mai bine atacurile și am intrat mai ușor în treimea adversă. Am adus însă prea mulți jucători în zona centrală, am scos rar mingea în lateral și n-am avut claritate.

Paradoxul meciului: am jucat mai bine după ce am rămas în zece. A trebuit să pierdem un om ca să valorificăm mai bine spațiul

Construcția: Precup, sărit de propria echipă

. Fundașii laterali au urcat sus pentru amplitudine, iar planul de construcție era 3+1: cei trei centrali plus Precup. În practică, la repunerile de la poartă construcția a devenit 2+1. Corduneanu și Paul au rămas jos, iar Corlat a urcat la mijloc și a preluat rolul lui Precup. Faza de construcție îl sărea pe Corlat și nu a oferit claritatea de care aveam nevoie. Precup a ajuns între linii, aproape de atacanți, ieșit din zona lui de confort.

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A rămas o distanță mare între Precup și interii care trebuiau să primească în half-space, Goncear și Niculcea. Interii au avut poziții prea avansate, atât în zona 2, cât și în ultima treime, și au aglomerat zona din fața careului. Când deschideam pe fundașii laterali, nu-i ajutau. Purtătorul mingii, fie el fundaș lateral, fundaș central sau Precup, nu avea suficiente opțiuni de pasare. Precup și-a arătat nemulțumirea atât în construcție, cât și în faza defensivă, unde nu recuperam rapid mingea. Pare un jucător cu calitate mare, dar nepusă în valoare de acest sistem tactic.

Faza defensivă: flancurile, lăsate nimănui

Fără minge, cei doi atacanți, Bota și Silitra, au stat la marginea careului advers ca să dea direcție presingului. În spatele lor, cei trei mijlocași trebuiau să facă mișcarea de translație, dar au făcut-o greu și au ajuns târziu.

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De la început, problema a fost acoperirea flancurilor. Interii și fundașii laterali nu s-au coordonat și nu au interpretat bine cine trebuie să facă presiune acolo. Fundașii laterali au stat prea jos, interii au ieșit târziu, iar Venezuela ne scoștea ușor din poziție când ducea mingea în lateral. A intrat relativ ușor în jumătatea noastră și ne-a împins linia jos. Într-un sistem cu cinci în apărare, fundașul lateral trebuie să iasă sus pe omul din margine. Zona lăsată liberă de el o acoperă centralul din partea lui, iar restul liniei culisează spre minge.

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Adâncimea care tot lipsește și paradoxul roșului

Meciul a fost mai așezat decât cel cu Mexicul și s-a jucat mai puțin pe mingea a doua. Nici de data asta însă nu am atacat spațiul. Am cerut mingea la picior în majoritatea situațiilor, iar pasele în profunzime sau în spatele apărării adverse au fost foarte rare.

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Roșul primit de Silitra a fost doar expresia frustrării unor jucători care nu găseau soluții. Corlat a jucat, în plus, 85 de minute cu galben. Paradoxal, pe fondul retragerii Venezuelei, am jucat mai bine după eliminare. Am reușit să deschidem mingea în lateral și să venim cu centrări. De acolo au venit cornerele, iar dintr-unul dintre ele a apărut cea mai mare ocazie a noastră, în minutul 88.

Explicația ține tot de spațiu. Cu un om mai puțin, distanțele dintre jucători au crescut, iar asta ne-a ajutat față de prima parte, când ne aglomeram la marginea careului. Pe scurt, a trebuit să pierdem un om ca să valorificăm mai bine spațiul.

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România în raport cu turneul: sistem modern, înțelegere în urmă

În fotbalul mondial, la seniori, dar și în majoritatea meciurilor de la acest campionat, trendul e clar. Echipele vor să atace cât mai mult, să ajungă rapid în treimea adversă, să creeze ocazii și să genereze mult xG (expected goals, adică valoarea ocaziilor create).

România are un stil de joc modern ca sistem de bază. Ca înțelegere a rolurilor și a spațiilor însă, suntem la nivelul la care am fost și în ultima perioadă, sub ce se joacă și se dezvoltă la nivel macro. Indiferent ce jucători au intrat pe teren, problema a fost aceeași: înțelegerea spațiului și a rolurilor.

Fotbalul de azi ține de unghiuri, superiorități și timing, lucruri care ar trebui să pună în valoare calitatea individuală. La noi, în general, pare că ne bazăm prea mult pe decizia unui singur jucător ca să creeze o soluție. Ar trebui, în schimb, să-i creăm noi soluții, ca jucătorul să se poată exprima mai bine.

Individual:

Corduneanu și Paul: dacă ar fi să remarc pe cineva prin calitate individuală, tot pe fundașii centrali i-aș remarca. Arată că pot urca la seniori în decurs de un an și jumătate.

Pădure: mi-a plăcut de când a intrat. E născut în 2010 și arată calități interesante: tehnică și viziune asupra jocului, plus un fizic foarte bun pentru vârsta lui.

Precup: calitate mare, dar sistemul nu l-a pus în valoare, nici în construcție, nici în recuperarea mingii.

Per total, a fost un meci slab din partea noastră, sub cel cu Mexicul ca interpretare.