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România U17 revine pe teren la Doha, marți, la Campionatul Mondial U17 din Qatar. După Mexic U17, naționala antrenată de Mircea Diaconescu (49 de ani) dă piept cu o altă națională latină. Venezuela U17 va sta în fața micilor „tricolori” și a dorinței lor de a obține primul lor punct / primele lor puncte la acest turneu final.

Înaintea meciul cu Venezuela U17, al doilea din faza grupelor de la Campionatul Mondial, selecționerul Mircea Diaconescu speră ca jucătorii săi să fi scăpat de emoții.

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”După meciul cu Mexic rămânem cu lecția că a fost un ritm foarte intens pe care l-am putut duce până la final cu brio. I-am simțit pe băieți un pic emoționat la început. Am avut emoții pe începutul de meci și am și făcut greșeli din cauza acelor emoții, dar, odată cu trecerea timpului, băieții au intrat în ritm, au intrat în joc. Au fost bine motivați.

Supărați după meci, normal, dar sunt pregătiți pentru ceea ce urmează. E normal. Până la urmă, ei consideră că pot câștiga cu orice adversar. Era normal să fie supărați, dar ceea ce este cel mai important în acest moment este că au încredere unii în ceilalți și cu siguranță se vor ajuta și vor juca unii pentru ceilalți.

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Aș vrea să scot în evidență disciplina și unitatea pe care au avut-o. Le-am transmis după meciul cu Mexic să țină capul sus. O bătălie a fost pierdută, dar războiul continuă. Pentru meciul cu Venezuela aș vrea să scăpăm de emoții și cred că am scăpat de asta, să controlăm jocul, să fim la fel de intenși, să fim la fel de puternici, să fim la fel de uniți și la fel de disciplinați”, a declarat Diaconescu, pentru FRF TV.

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Venezuela U17 – România U17, live la Campionatul Mondial U17 din Qatar

Partida Venezuela U17 – România U17 se joacă marți, 24 noiembrie, de la ora României 14:30, pe Terenul 9 din complexul Aspire Zone situat în Doha. La prima participare din istoria ei la un Campionat Mondial U17, România a fost plasată în grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun.

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În meciul lor de debut, jucat sâmbătă, la Doha, elevii lui Mircea Diaconescu au pierdut în fața Mexicului U17, scor 0-1. Duelul din weekendul trecut a fost unul în care mexicanii au început mai bine, au avut mai mult posesia și au pus presiune pe apărarea României încă din primele minute. Din păcate, „tricolorii” au primit o lovitură încă din minutul 17. Atunci, Cosmin Matei, jucătorul lui CFR Cluj, a acuzat probleme musculare și nu a mai putut continua. La o zi după partidă, FRF a transmis pe pagina oficială de Facebook că .

Programul meciurilor pentru România U17 la Campionatul Mondial U17 din Qatar. Clasamentul grupei K

La debutul lor într-o astfel de competiție majoră, micii „tricolori” au avut parte de o grupă foarte grea. În primul meci, românii s-au duelat cu o națională care are două titluri mondiale U17 în palmares, cucerite în 2005 și 2011. Acum, jucătorii pregătiți de Mircea Diaconescu joacă cu Venezuela U17. Faza grupelor pentru români se încheie pe 27 noiembrie, odată cu meciul contra Camerunului. Iată programul celor două meciuri rămase:

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Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela U17 – România U17

Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): România U17 – Camerun U17

Iată clasamentul Grupei României înainte de etapa 2:

Venezuela U17 – 3 puncte (2:1) Mexic U17 – 3 puncte (1:0) Camerun U17 – 0 puncte (1:2) România U17 – 0 puncte (0:1)

Cum se califică România U17 mai departe din Grupa K

În ciuda eșecului cu Mexic U17, . Pentru asta, românii au nevoie de un rezultat pozitiv cu Venezuala U17. Sud-americanii au trecut în prima etapă de Camerun U17, scor 2-1. În faza următoare, cea a șaisprezecimilor de finală, se califică primele 2 echipe clasate în fiecare grupă. Mai ajuns aici și cele mai bune 8 echipe de pe locul al treilea. Asta înseamnă că golaverajul va conta enorm în efectuarea departajării.

Cine transmite în țara noastră meciul Venezuela U17 – România U17, de la Campionatul Mondial din Qatar

Duelul de marți, Venezuela U17 – România U17, se vede în România în exclusivitate de platforma de streaming Antena PLAY. Fanii fotbalului din România care vor să urmărească prestațiile juniorilor de la acest Mondial vor avea nevoie de un abonament la această platformă, nu doar de acces la un televizor obișnuit.

Cum arată lotul deplasat de România U17 la Campionatul Mondial U17 din Qatar

Portari : Tudor Coșa (Universitatea Cluj), Victor Kroes (Real Betis | Spania), Yanis Croitor (Standard Liege | Belgia)

: Tudor Coșa (Universitatea Cluj), Victor Kroes (Real Betis | Spania), Yanis Croitor (Standard Liege | Belgia) Fundași : Cosmin Matei (CFR Cluj) , Erik Mănăilă (FC Rapid), David Loghin (Universitatea Craiova), Robert Corduneanu (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo Corlat (Real Madrid CF | Spania), Claudiu Stancu (CSM Slatina), Lorand Bencze (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele Paul (AS Roma | Italia)

: , Erik Mănăilă (FC Rapid), David Loghin (Universitatea Craiova), Robert Corduneanu (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo Corlat (Real Madrid CF | Spania), Claudiu Stancu (CSM Slatina), Lorand Bencze (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele Paul (AS Roma | Italia) Mijlocași : Matei Pădure (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan Precup (Villarreal CF | Spania), Denys Muntean (Universitatea Craiova), Andrei Niculcea (FC Rapid), Darius Tripon (Farul Constanța), Alexandru Goncear (Farul Constanța), Denis Aevoaei (Venezia FC | Italia)

: Matei Pădure (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan Precup (Villarreal CF | Spania), Denys Muntean (Universitatea Craiova), Andrei Niculcea (FC Rapid), Darius Tripon (Farul Constanța), Alexandru Goncear (Farul Constanța), Denis Aevoaei (Venezia FC | Italia) Atacanți: Eduardo Bodnar (Universitatea Cluj), Rareș Silitră (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius Bota (AFK Csikszereda)

Live Blog: Urmărește în timp real Venezuela U17 – România U17 la Campionatul Mondial U17 din Qatar

FANATIK vă oferă cele mai calde informații de la Campionatul Mondial U17 din Qatar chiar de la fața locului. Corespondenții noștri de la Doha urmăresc tot ceea ce se întâmplă la turneul final în care joacă România U17. În acest LIVE BLOG primiți informații în timp real înainte, în timpul și după disputarea partidei cu Venezuela!