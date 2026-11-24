România U17 revine pe teren la Doha, marți, la Campionatul Mondial U17 din Qatar. După Mexic U17, naționala antrenată de Mircea Diaconescu (49 de ani) dă piept cu o altă națională latină. Venezuela U17 va sta în fața micilor „tricolori” și a dorinței lor de a obține primul lor punct / primele lor puncte la acest turneu final.
Înaintea meciul cu Venezuela U17, al doilea din faza grupelor de la Campionatul Mondial, selecționerul Mircea Diaconescu speră ca jucătorii săi să fi scăpat de emoții.
”După meciul cu Mexic rămânem cu lecția că a fost un ritm foarte intens pe care l-am putut duce până la final cu brio. I-am simțit pe băieți un pic emoționat la început. Am avut emoții pe începutul de meci și am și făcut greșeli din cauza acelor emoții, dar, odată cu trecerea timpului, băieții au intrat în ritm, au intrat în joc. Au fost bine motivați.
Supărați după meci, normal, dar sunt pregătiți pentru ceea ce urmează. E normal. Până la urmă, ei consideră că pot câștiga cu orice adversar. Era normal să fie supărați, dar ceea ce este cel mai important în acest moment este că au încredere unii în ceilalți și cu siguranță se vor ajuta și vor juca unii pentru ceilalți.
Aș vrea să scot în evidență disciplina și unitatea pe care au avut-o. Le-am transmis după meciul cu Mexic să țină capul sus. O bătălie a fost pierdută, dar războiul continuă. Pentru meciul cu Venezuela aș vrea să scăpăm de emoții și cred că am scăpat de asta, să controlăm jocul, să fim la fel de intenși, să fim la fel de puternici, să fim la fel de uniți și la fel de disciplinați”, a declarat Diaconescu, pentru FRF TV.
Partida Venezuela U17 – România U17 se joacă marți, 24 noiembrie, de la ora României 14:30, pe Terenul 9 din complexul Aspire Zone situat în Doha. La prima participare din istoria ei la un Campionat Mondial U17, România a fost plasată în grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun.
În meciul lor de debut, jucat sâmbătă, la Doha, elevii lui Mircea Diaconescu au pierdut în fața Mexicului U17, scor 0-1. Duelul din weekendul trecut a fost unul în care mexicanii au început mai bine, au avut mai mult posesia și au pus presiune pe apărarea României încă din primele minute. Din păcate, „tricolorii” au primit o lovitură încă din minutul 17. Atunci, Cosmin Matei, jucătorul lui CFR Cluj, a acuzat probleme musculare și nu a mai putut continua. La o zi după partidă, FRF a transmis pe pagina oficială de Facebook că selecționerul Mircea Diaconescu nu va mai putea conta pe Cosmin Matei la acest turneu final.
La debutul lor într-o astfel de competiție majoră, micii „tricolori” au avut parte de o grupă foarte grea. În primul meci, românii s-au duelat cu o națională care are două titluri mondiale U17 în palmares, cucerite în 2005 și 2011. Acum, jucătorii pregătiți de Mircea Diaconescu joacă cu Venezuela U17. Faza grupelor pentru români se încheie pe 27 noiembrie, odată cu meciul contra Camerunului. Iată programul celor două meciuri rămase:
Iată clasamentul Grupei României înainte de etapa 2:
În ciuda eșecului cu Mexic U17, România U17 încă mai are șanse teoretice de calificare. Pentru asta, românii au nevoie de un rezultat pozitiv cu Venezuala U17. Sud-americanii au trecut în prima etapă de Camerun U17, scor 2-1. În faza următoare, cea a șaisprezecimilor de finală, se califică primele 2 echipe clasate în fiecare grupă. Mai ajuns aici și cele mai bune 8 echipe de pe locul al treilea. Asta înseamnă că golaverajul va conta enorm în efectuarea departajării.
Duelul de marți, Venezuela U17 – România U17, se vede în România în exclusivitate de platforma de streaming Antena PLAY. Fanii fotbalului din România care vor să urmărească prestațiile juniorilor de la acest Mondial vor avea nevoie de un abonament la această platformă, nu doar de acces la un televizor obișnuit.
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