Venită în România, Emma Răducanu a făcut cel mai tare anunț despre Simona Halep. ”Nu era neapărat cea mai puternică, dar…”

ADVERTISEMENT

După câțiva ani de accidentări, Emma Răducanu este pregătită să dea totul pe teren. Venită în România, sportiva de 23 de ani a făcut cel mai tare anunț despre Simona Halep. Mărturia cu care a surprins pe mulți.

Ce părere are Emma Răducanu despre Simona Halep

Emma Răducanu este una dintre cele mai cunoscute jucătoare profesioniste de tenis. Tânăra cu origini în China și România a ajuns, din nou, pe meleagurile natale. A revenit în țara noastră la aproape 5 ani de la ultima vizită.

ADVERTISEMENT

În 2021 și-a făcut apariția pentru prima oară pe teritoriul nostru. De atunci a fost . În plus, cariera sa este una care a evoluat destul de mult în ultimii ani.

Tenismena în vârstă de 23 de ani a făcut o dezvăluire incredibilă despre Simona Halep. Imediat ce a aterizat la Cluj-Napoca, unde va participa pentru a doua oară la Transylvania Open, a spus ce părere are despre fosta tenismenă din Constanța.

ADVERTISEMENT

„Simona a fost idolul copilăriei mele. Nu era neapărat cea mai puternică sau cea mai înaltă, dar a reușit să domine tenisul mulți ani. Nu am vorbit niciodată cu ea, dar sper să o întâlnesc”, a declarat Emma Răducanu, pentru .

ADVERTISEMENT

Ce relație are Emma Răducanu cu România

Emma Răducanu este mândră de originile sale, cu toate că nu ajunge foarte des în România. Jucătoarea de tenis a recunoscut că îi place sinceritatea oamenilor, calitate pe care nu o întâlnește la cei care locuiesc în vest.

Mai mult decât atât, a precizat că adoră să vadă că persoanele cu care discută sunt directe și că nu o perie. De fiecare dată are parte de primiri călduroase, subliniind că i-a fost dor de țara noastră.

ADVERTISEMENT

„Când vin aici și aud cuvinte în limba română, îmi amintesc de umorul cu care am crescut. E frumos. Glumele românilor înseamnă a lua pe cineva peste picior, iar asta e văzut ca un act de iubire.

Asta am învățat de la tata. E foarte frumos aici. Bunica mea e de aici, dar nu am reușit să o vizitez de mult timp. Sper să pot să merg până la ea, în București, după turneu”, a completat Emma Răducanu, pentru aceeași sursă.

Într-un interviu pe care l-a acordat recent sportiva a spus care sunt planurile sale. În 2026 și-a propus să descopere care este stilul ce o caracterizează pe terenul de tenis. Vrea să se regăsească și să se bucure din plin de pasiunea sa.

E mândră de fiecare dată când pășește la un turneu sau competiție. Emma Răducanu are un obiectiv major, dorindu-și să aibă parte de un sezon bun. Astfel, .

Sportiva se pregătește acum pentru un an fabulos. Jucătoarea de tenis se antrenează corect pentru a reuși să ducă jocul la același nivel profesionist ca până acum.