Venus în Gemeni! Camelia Pătrășcanu anunță succes total pentru 5 zodii!

Venus e în Gemeni de mâine, 24 mai 2024, iar Camelia Pătrășcanu face cele mai importante previziuni astrologice, în exclusivitate pentru FANATIK.

Venus în Gemeni din 24 mai 2024. Previziunile făcute de Camelia Pătrășcanu

Va fi o perioadă foarte frumoasă până pe 17 iunie, o perioadă pentru tot ce înseamnă comunicare și relaționare, o revenire juvenila. E ceva proaspăt în felul nostru de a fi, înviorat. Cumva, atenția, curiozitatea ni se trezesc. Și Jupiter, cât stă în Gemeni, aduce energie tinerească.

ADVERTISEMENT

Simțim nevoia de a sta de vorbă despre lucrurile care ne frământă, ideile care ne trec prin minte. Căutăm oamenii cu păreri interesante, argumente deștepte. Dorința de cunoaștere, de investigare este subliniată.

Berbecii au un Venus în Gemeni minunat. Pot face deplasări, vizite pentru a întâlni oameni sau participă la diverse acțiuni colective. Venus poate să provoace și reîntâlnirea cu niște persoane din tinerețea lor. Poate fi vorba de revederea chiar cu foștii colegi de școală, de liceu.

ADVERTISEMENT

Taurii au pricepere, o pricepere din care pot scoate bani. Își dau seama că sunt buni la ceva și dacă se experimentează în acel ceva pot deveni cei mai buni. În tot cazul, reușesc să finalizeze, să creeze lucruri de valoare, atât intelectual cât și prin creativitatea muncii lor.

Leii, deschiși la ideile celorlalți

Gemenii au și ei o perioadă minunată căci Venus e chiar în semnul lor. Simt nevoia să fie mai afabili, să se comporte mai frumos cu cei din jur. Ei au un farmec aparte la care ceilalți sunt sensibili. Sunt blânzi și cu ei, sunt atenți la ei înșiși.

ADVERTISEMENT

Racii au un Venus în Gemeni care poate aduce împăcare, ameliorare în relațiile pe care le au, mai ales cele de colaborare. Venus aduce îngăduință și iertare, punerea în locul celorlalți, empatie. Sunt foarte empatici, unii chiar vor să salveze pe cineva, vor să fie mai implicați. Se pot împăca cu oricine.

Leii au curiozitate față de ideile și succesele celorlalți. Și ei sunt în centrul atenției, dar în același timp sunt receptivi la oameni pentru a ști cum să se poarte, cum să îi fascineze. Oricum vor personaliza tot ce iau din jurul lor.

ADVERTISEMENT

Fecioarele au un Venus care netezește calea spre succes. Pot fi protejați de anumite persoane din ierarhie, care le pot da niște informații care le prind bine în acest moment. Pot avea întâlniri cu superiorii unde fac impresie bună. Sunt puși pe liste, au o perioadă grozavă.

Săgetătorii sunt apreciați pentru calitățile lor

au un Venus în Gemeni plin de plăcere. Vorbim de plăcerea de a comunica idei. Au o perioadă bună pentru a îndruma sau educa pe cineva. Alte Balanțe pot călători pentru a afla lucruri, dar și schimbă multe informații, poate la expoziții, la congrese.

cu o persoană de care au nevoie. Știu s-o antreneze, s-o stimuleze, s-o împuternicească, s-o îndrume într-un fel sau altul. Simt și știu că în funcție de persoanele cu care se ajută depinde și succesul lor.

și sunt agreați pentru calitățile lor. Sunt aplaudați și asta îi stimulează. Pe relațiile personale stau absolut minunat. Pot trece în etapa următoare cu jumătatea lor. Fac lucruri importante împreună.

Capricornii au relații bune cu cei tineri, mai ales în domenii pe care nu le stăpânesc. Sunt interesați de tot ce e modern, de tot ce vine nou la ușa lor. Își consolidează relațiile în echipă.

Vărsătorii au chef de îndrăgosteală. Sunt creativi, le merge imaginația. Alții își doresc doar libertate, mai mult optimism. Cât despre Pești, este un Venus în Gemeni care poate aduce agitație în casă, pentru că vor să renoveze mereu. Unii chiar își doresc o altă casă. Au spor în tot ce fac în căminul lor.