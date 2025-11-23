Venus Williams, apariție spectaculoasă în calendarul Pirelli 2026! Fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo a pozat și ea pentru noua ediție. Foto

ADVERTISEMENT

Recent revenită în competiții, jucătoarea americană de tenis în vârstă de 45 de ani este una dintre protagonistele ediției din 2026 a calendarului Pirelli. Alături de Venus Williams mai apar femei celebre din lumea filmului, modei și muzicii.

Fotograful norvegian Solve Sundsbo a fost ales pentru a realiza cea de-a 52-a ediție a calendarului Pirelli. Acțiunea se petrece în Londra și New York, dar sunt și imagini surprinse în aer liber în peisajul rural englezesc din Norfolk și Essex.

Distribuția este internațională și formată din femei cu vârste cuprinse între 30 și 70 de ani, cu participarea unor vedete din diverse domenii. Printre numele grele care au fost ales să pozeze în acest an se numără și .

Calendarul Pirelli 2026 celebrează puterea și frumusețea elementelor naturale. Pământul, apa, focul, vântul, eterul, florile și natura devin protagoniștii unei narațiuni vizuale care explorează legătura profundă dintre lumea naturală, emoție și identitate.

Venus Williams, care , va reprezenta focul în ideea artistului. Multiplă câștigătoare de Grand Slam, americanca îi calcă pe urme surorii sale mai mici, Serena Williams, care a pozat pentru calendar în 2016.

Fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, apariție senzuală

Printre vedetele care au acceptat invitația de a poza pentru calendarul Pirelli 2026 se află și fotomodelul rus Irina Shayk, cea care a avut o poveste de dragoste cu superstarul portughez Cristiano Ronaldo între 2010 și 2015.

Din distribuție mai fac parte Tilda Swinton, câștigătoare a premiului Oscar, cântăreața și compozitoarea FKA Twigs, nominalizată la premiile Grammy, sau actrița și modelul Isabella Rossellini, nominalizată la premiile Oscar.

Printre celebritățile alese să pozeze în ediția din acest an le mai regăsim pe creatoare de modă Susie Cave, pe actrița italiană Luisa Ranieri, pe Gwendoline Christie, vedeta filmului ”Game of Thrones”, pe modelul și actrița chineză Du Juan, pe supermodelul ceh Eva Herzigova și pe actrița portoricană Adria Arjona.

Ce și-a dorit fotograful să aducă în prim-plan

Solve Sundsbo, fotograf norvegian de modă, este cunoscut pentru imaginile sale fantastice, parcă de pe altă lume, și pentru utilizarea atât a tehnicilor moderne, cât și a celor analogice, oscilând de la scanarea 3D la retușarea picturii manuale.

”Pentru calendarul din 2026 vreau să surprind emoțiile, instinctele și stările de spirit care sunt esențiale pentru viața umană: dorința de libertate, curiozitatea, setea de cunoaștere. Un fel de mister, imaginație, pasiuni, dorința de emancipare, legătura cu natura și relația noastră cu timpul și spațiul. Este o modalitate de a ne conecta la ceva din care provenim.

Esențial este că toate sunt femei, nu modele tinere. Sunt oameni experimentați, adulți, pe care îi respect profund pentru ceea ce fac. Pe unii am vrut să-i întâlnesc și să-i fotografiez pentru prima dată. Cu alții am mai lucrat înainte și am vrut să-i fotografiez din nou. A fost cam de genul: ‘Pe cine ați dori să invitați la cină?’”, a declarat artistul, pentru .

Când va apărea oficial calendarul Pirelli 2026

Pe lângă renumitul fotograf norvegian, Pirelli a adunat și o echipă de vedete care să-l ajute. Printre aceștia îi regăsim pe stiliștii Jerry Stafford, Syd Hayes, Ali Pirzadeh și Bob Recine sau pe make-up artiștii Val Garland și James Kaliardos.

Deși imaginile finalizate vor fi dezvăluite abia la sfârșitul acestui an, fotografiile din culise evidențiază dramatismul și dinamismul așteptate: scene subacvatice și pastorale cu păduri, fundaluri în flăcări sau țesături purtate de vânt.