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Venus Williams – Irina Begu se joacă acum, LIVE în primul tur al turneului de la Bad Homburg

Irina Begu a obținut calificarea pe tabloul principal al turneului de la Bad Homburg (Germania), iar românca o înfruntă în primul tur pe Venus Williams.
Bogdan Mariș
22.06.2026 | 17:47
Venus Williams Irina Begu se joaca acum LIVE in primul tur al turneului de la Bad Homburg
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Irina Begu (35 de ani) o înfruntă pe Venus Williams (46 de ani) la turneul de la Bad Homburg. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Irina Begu (35 de ani, 211 WTA) a produs două surprize în calificările turneului de la Bad Homburg și a obținut accesul pe tabloul principal, iar în primul tur o va înfrunta pe Venus Williams (46 de ani, 471 WTA). Fostul lider mondial, care are în palmares 7 turnee de Grand Slam, a primit un wild-card pentru competiția din Germania.

LIVE UPDATE: Venus Williams – Irina Begu 0-0

  • Venus Williams – Irina Begu 0-0: Start de meci!

Venus Williams – Irina Begu, LIVE în primul tur al turneului de la Bad Homburg

Irina Begu a reușit să învingă două jucătoare din top 100 în calificările de la Bad Homburg, fără să piardă vreun set. Românca a trecut mai întâi de Tamara Korpatsch (79 WTA), scor 6-1, 6-4, iar apoi a produs surpriza și în disputa cu Diane Parry (47 WTA), 6-4, 7-6. Calificată pe tabloul principal, românca o va întâlni în primul tur pe Venus Williams, învingătoarea din acest duel urmând să joace în optimi cu Karolina Muchova (11 WTA).

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Sportiva de 46 de ani, care activează în circuitul WTA de peste trei decenii, a participat la 7 turnee în 2026, însă nu a reușit să obțină nicio victorie. Ultimul succes al sportivei din SUA a fost în urmă cu aproape un an, în iulie 2025, 6-3, 6-4 contra conaționalei Peyton Stearns, la turneul de la Washington. Fostul lider mondial WTA are în palmares 7 trofee la turneele de Grand Slam, însă ultimul dintre ele a fost în urmă cu 18 ani, la Wimbledon.

Cine a câștigat singurul meci direct dintre Irina Begu și Venus Williams

Irina Begu și Venus Williams s-au întâlnit o singură dată în circuitul WTA, în august 2017, la Toronto. Sportiva din SUA, care avea la acel moment 37 de ani, a reușit să se impună, scor 6-1, 3-6, 6-3. Românca a înfruntat-o de două ori pe sora lui Venus, Serena Williams, fiind învinsă în ambele dueluri: 4-6, 1-6 în 2016 la Roma și 6-7, 2-6 în 2021 la Roland Garros.

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Spre deosebire de Venus Williams, care nu s-a retras niciodată, Serena a renunțat la tenis în 2022, însă a revenit pe teren în acest an, evoluând pe tabloul de dublu al turneului de la Queen’s. Sportiva din SUA va juca din nou și la simplu, chiar la turneul de la Wimbledon, organizatorii anunțând recent că aceasta a primit un wild card.

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