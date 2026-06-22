Venus Williams – Irina Begu se joacă acum, LIVE în primul tur al turneului de la Bad Homburg

Irina Begu (35 de ani) o înfruntă pe Venus Williams (46 de ani) la turneul de la Bad Homburg. FOTO: Hepta / colaj Fanatik

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Irina Begu (35 de ani, 211 WTA) a produs două surprize în calificările turneului de la Bad Homburg și a obținut accesul pe tabloul principal, iar în primul tur o va înfrunta pe Venus Williams (46 de ani, 471 WTA). Fostul lider mondial, care are în palmares 7 turnee de Grand Slam, a primit un wild-card pentru competiția din Germania.

Venus Williams – Irina Begu 0-0: Start de meci!

Venus Williams – Irina Begu, LIVE în primul tur al turneului de la Bad Homburg

Irina Begu a reușit să învingă două jucătoare din top 100 în calificările de la Bad Homburg, fără să piardă vreun set. Românca a trecut mai întâi de Tamara Korpatsch (79 WTA), scor 6-1, 6-4, iar apoi a produs surpriza și în disputa cu Diane Parry (47 WTA), 6-4, 7-6. Calificată pe tabloul principal, românca o va întâlni în primul tur pe Venus Williams, învingătoarea din acest duel urmând să joace în optimi cu Karolina Muchova (11 WTA).

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Sportiva de 46 de ani, care activează în circuitul WTA de peste trei decenii, a participat la 7 turnee în 2026, însă nu a reușit să obțină nicio victorie. Ultimul succes al sportivei din SUA a fost în urmă cu aproape un an, în iulie 2025, 6-3, 6-4 contra conaționalei Peyton Stearns, la turneul de la Washington. Fostul lider mondial WTA are în palmares 7 trofee la turneele de Grand Slam, însă ultimul dintre ele a fost în urmă cu 18 ani, la Wimbledon.

Cine a câștigat singurul meci direct dintre Irina Begu și Venus Williams

Irina Begu și Venus Williams s-au întâlnit o singură dată în circuitul WTA, în august 2017, la Toronto. Sportiva din SUA, care avea la acel moment 37 de ani, a reușit să se impună, scor 6-1, 3-6, 6-3. Românca a înfruntat-o de două ori pe sora lui Venus, Serena Williams, fiind învinsă în ambele dueluri: 4-6, 1-6 în 2016 la Roma și 6-7, 2-6 în 2021 la Roland Garros.

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Spre deosebire de Venus Williams, care nu s-a retras niciodată, . Sportiva din SUA va juca din nou și la simplu, chiar la , organizatorii anunțând recent că aceasta a primit un wild card.