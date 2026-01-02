Sport

Venus Williams va juca la Australian Open la 45 de ani. A primit un wildcard

Venus Williams urmează să participe la Australian Open, în ciuda faptului că a împlinit 45 de ani. Tenismena este recunoscătoare pentru această oportunitate.
Alexa Serdan
02.01.2026 | 15:28
Venus Williams va juca la Australian Open la 45 de ani A primit un wildcard
Venus Williams va participa la Australian Open. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Jucătoarea profesionistă de tenis, Venus Williams, are toate motivele să se bucure. Sportiva de origine americană va fi prezentă la Australian Open. Aceasta a primit în urmă cu puțin timp un wildcard, deși are 45 de ani.

Wildcard pentru Venus Williams, la Australian Open

Venus Williams este consecventă și muncește enorm pentru pasiunea sa, tenisul. Se antrenează constant și nu este de mirare că de-a lungul timpului a atins performanțe uriașe singură, dar și împreună cu sora sa, Serena.

ADVERTISEMENT

De această dată este pregătită să stabilească un record istoric, imediat ce s-a căsătorit cu alesul inimii sale. A primit o șansă specială la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem din 2026. Sportiva revine în această competiție după o pauză de cinci ani.

E în culmea bucuriei pentru că beneficiază din partea organizatorilor de un wildcard pentru proba de simplu. Informația a fost confirmată chiar de jucătoarea profesionistă de tenis, direct pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT
„Donald Trump dorește ca Rusia să câștige războiul”. Părerea europenilor despre conflictul din...
Digi24.ro
„Donald Trump dorește ca Rusia să câștige războiul”. Părerea europenilor despre conflictul din Ucraina

Potrivit Marca, Venus Williams are parte de acest wildcard pentru Australian Open în semn de recunoaștere a unei cariere impresionante. Sora mai mare a Serenei Williams are în palmares 7 titluri individuale de „Grand Slam”.

ADVERTISEMENT
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin...
Digisport.ro
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin 40 de oameni

Cum au primit internauții vestea despre Venus Williams

„Venus Williams a primit un wildcard pentru Australian Open 2026. O legendă în vârstă de 45 de ani. Faceți loc pentru campioana cu 7 titluri de Grand Slam… Regina Vee s-a întors”, este anunțul făcut de The Tennis Letter, pe X.

Internauții au reacționat în număr foarte mare legat de această veste uimitoare. Mulți se așteaptă ca sportiva care a bifat o apariție inedită în calendarul Pirelli 2026 să aibă rezultate extraordinare în competiția care se va desfășura în perioada 18 ianuarie – 1 februarie.

ADVERTISEMENT

Celebra jucătoare de tenis va deveni astfel cea mai longevivă jucătoare din tablou. Prin urmare, în perioada imediat următoare va depăși recordul japonezei Kimiko Date, care a jucat până la vârsta de 44 de ani.

În schimb, sunt și persoane care consideră că Venus Williams a ocupat locul unui sportiv tânăr. Deși are talent, unii urmăritori din social media cred că tenismena de 45 de ani riscă să piardă chiar din primul tur al competiției.

„Cum se face că primește mereu wildcarduri? Din moment ce l-a obținut, sper să aibă un parcurs decent, deși aș fi preferat ca un jucător promițător, cu potențial, să primească wildcardul”.

„Sunt de acord că este «bine» pentru sport, dar ea a terminat. Nu mai dați cecuri pentru un meci «strâns». Respect pentru ea că a continuat la vârsta ei”, sunt doar două reacții, de pe rețeaua X.

Un sportiv de 16 ani a murit în incendiul de la Crans-Montana!
Fanatik
Un sportiv de 16 ani a murit în incendiul de la Crans-Montana!
Universitatea Craiova a plecat în Turcia fără Filipe Coelho și alți nouă jucători!...
Fanatik
Universitatea Craiova a plecat în Turcia fără Filipe Coelho și alți nouă jucători! Decizia luată de olteni
“Tricolorul” care şi-a mobilizat toată familia pentru barajul Turcia – România: “I-am spus...
Fanatik
“Tricolorul” care şi-a mobilizat toată familia pentru barajul Turcia – România: “I-am spus soţiei să vină cu fetele! Mergem pe stadion şi dacă nu sunt convocat”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Trei fundași din Liga 1 care îl bagă în sperieți pe Ștefan Baiaram:...
iamsport.ro
Trei fundași din Liga 1 care îl bagă în sperieți pe Ștefan Baiaram: ”Am avut mereu dificultăți cu ei”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!