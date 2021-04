Vera de la Survivor România a rupt tăcerea. Pe ce băiat ar fi pus ochii Maria: „E geloasă și frustrată”

Vera Miron, penultima concurentă eliminată de la Survivor România, i-a criticat dur pe Maria și Albert de la Războinici, cei cu care nu a avut o relație bună până la finalul șederii ei în Republica Dominicană.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bruneta a povestit de ce s-a simțit dezamăgită de Albert, ba chiar trădată, dar și de la ce a pornit conflictul ei cu Maria Chițu.

Vera a povestit că Albert i-ar fi promis că nu o va nominaliza spre eliminare după ce a votat-o deja o dată, iar când și-a auzit numele în seara plecării ei s-a simțit extrem de tristă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vera de la Survivor România susține că Maria a fost geloasă pe relația ei cu Marius și Andrei

Fosta concurentă este și astăzi supărată că nu a putut continua în competiție și a spus că s-ar întoarce oricând, chiar și la ediția de anul viitor dacă va fi chemată de producători.

„Sunt supărată că am plecat. Nu m-a speriat absolut nimic. Mi-a plăcut din prima zi absolut tot. M-am dus acolo cu un scop, să îi demonstrez fiului meu. A plâns când am plecat.

ADVERTISEMENT

Eu trebuia să stau mai mult, dar am avut niște probleme cu mama. Am fost foarte bine primită în echipă și nu a avut nimeni nimic de reproșat la adresa mea. M-a dat afară un singur coleg. El a găsit un singur motiv, dar problema mea nu era atât de gravă să fiu dată afară. Am avut o întindere inghinală”, a declarat Vera la Teo Show despre eliminarea ei și visul care i s-a spulberat odată cu plecarea.

Nu îi poartă ranchiună lui Albert

Vera a mai spus că Maria a avut ceva împotriva ei pentru că ar fi pus ochii pe Marius Crăciun, cu care ea se înțelegea foarte bine. „E geloasă și frustrată. Nu voia să vorbească cu nimeni, să aibă de-a face cu nimeni. M-am dus până la eliminare cum am fost eu. Toată lumea era geloasă că era cu mine și cu ea nu”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chiar dacă a ieșit din cauza nominalizării lui Albert, Vera a spus că nu îi poartă ranchiună: „Am avut o conversație cu el după primul vot și mi-a zis că îi pare rău, dar a promis că dacă mai iese favorit nu o să mă mai voteze. A fost o lovitură pentru mine. Îmi place să ai cuvânt în fața cuiva. Nu e dușmanul meu, nu am ură față de el, pur și simplu m-a deranjat că m-a mințit”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT