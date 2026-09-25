Verdict brutal după ce Gică Hagi l-a lăsat acasă pe Ianis Stoica: „Are șansa porcului de Crăciun să ajungă la națională!”

ADVERTISEMENT

Răzvan Raț (45 de ani) a analizat lotul României pentru meciurile din Liga Națiunilor și a comentat absența lui Ianis Stoica (23 de ani). Fostul internațional a admis că atacantului de la Estrela Amadora i-ar fi fost aproape imposibil să prindă primul „11”, din cauza concurenței de pe postul său.

Răzvan Raț, verdict fără menajamente despre absența lui Ianis Stoica de la națională

Răzvan Raț a intervenit în subiectul absenței lui Ianis Stoica de la echipa națională a României. În primele 7 etape din Liga Portugal, atacantul crescut de FCSB a marcat 4 goluri și a dat 2 assist-uri. Deși a făcut parte din lotul lărgit al României, pe Ianis Stoica pentru meciurile din Liga Națiunilor, „dubla” cu Suedia și partidele cu Bosnia & Herțegovina și Polonia. Aproape tot fotbalul românesc

ADVERTISEMENT

„După părerea mea, așa la prima strigare, Ianis Stoica nu avea de ce să lipsească! Mihăilă, Man, Tănase e mai bun în centru… Mai poate să joace Hagi în bandă, dar eu cred că e mai bun în spatele vârfului.

Dacă ai doar Man, Mihăilă și, eventual, Tănase, iar Ianis Stoica e într-o formă bună în Portugalia, nu e în ultimul campionat, și are și meciuri bune, marchează, în șapte meciuri are patru goluri și… cât ai zis? (n.r. două pase de gol). Doamne Ferește! Măcar în lot, nu ziceam să îl bage titular, dar măcar în lot”, a declarat Răzvan Raț la VOYO SPORT LIVE, conform

ADVERTISEMENT

„Ianis Stoica poate să dea și 20 de goluri pe meci”

După ce Gică Hagi a declarat că și-ar fi dorit să îl aibă la dispoziție pe Florinel Coman, Răzvan Raț a tras concluzia că Ianis Stoica va avea șanse foarte mici să își facă loc la echipa națională în actualul mandat al „Regelui”, indiferent de forma pe care o va arăta la club fotbalistul de la Estrela Amadora. Fostul fundaș stânga este însă surprins de opțiunea selecționerului României.

ADVERTISEMENT

„Ianis Stoica are șansa porcului de Crăciun să ajungă la echipa națională, că nu are cum! Avem Mihăilă, avem și Coman, care ar fi următorul dacă este valid să joace. Ianis Stoica poate să dea și 80 de goluri, teoretic nu are cum să ajungă. Dacă selecționerul spune că îi pare rău că nu e Coman… Drăguș joacă cel mai bine în bandă stângă. Coman e bandă… Ianis Stoica poate să dea 20 de goluri pe meci.

ADVERTISEMENT

Poate Hagi se poate răzgândi și poate avea ochi și pentru Ianis Stoica. Dar ce se întâmplă cu Ianis Stoica dacă nu mai dă goluri, dacă doar joacă, dar nu mai are aceleași performanțe, dacă va mai da doar patru goluri până la finalul campionatului, ceea ce nu e atât de rău în Portugalia. Coman e un jucător bun, nimic de spus, dar băiatul ăla joacă undeva, are tot sensul să fie și el pe aici. Cu performanțele pe care le-a avut nu a prins nici lotul de 33, e minim curios”, a adăugat fostul fundaș stânga.