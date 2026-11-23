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Antrenorul lui Inter Milano, Cristi Chivu, a primit un avertisment dur în presa italiană chiar după ce echipa sa a făcut un nou pas greșit în cursa pentru titlu. La TMW Radio, Massimo Garbo s-a arătat convins că lupta pentru Scudetto are deja o mare favorită, susținând că AS Roma va câștiga campionatul, în timp ce Inter va fi trasă în jos de fragilitatea defensivei.

Massimo Garbo, convins de titlul Romei: „Cu 17 goluri primite, Inter are o problemă”

Analizând dinamica din vârful clasamentului din Serie A, Garbo a explicat de ce consideră că nu va reuși să cucerească titlul în actuala stagiune, punând accent pe numărul ridicat de goluri încasate de gruparea milaneză și pe impresia lăsată de echipa capitolină. „Ieri s-a înțeles că Roma va câștiga Scudetto. Inter, cu 17 goluri primite, are o problemă de apărare care cântărește greu într-o cursă de anduranță pentru titlu”, a transmis Massimo Garbo la TMW Radio, conturând un verdict categoric la adresa defensivei „nerazzurrilor”.

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Cifrele care explică îngrijorarea din jurul defensivei lui Inter

Datele din clasamentul Serie A confirmă vulnerabilitatea semnalată de analistul italian: după 12 etape, Inter ocupă locul 3, cu 29 de puncte, la 3 puncte în spatele liderului Lazio (32 de puncte), dar are o medie de aproape 1,5 goluri primite pe meci (17 goluri încasate). În plus, formația lui Chivu vine după remiza spectaculoasă de duminică, 22 noiembrie, un nou meci în care defensiva a cedat de patru ori. Prin comparație, AS Roma, echipa indicată de Garbo drept viitoarea campioană se află pe locul 2, cu 30 de puncte după 12 runde, însă punctul ei forte este tocmai organizarea defensivă, având doar 11 goluri primite până în acest moment al campionatului.

Ce meciuri urmează pentru Inter Milano și AS Roma

Inter Milano intră într-un program de foc pe trei fronturi până la finalul anului, începând chiar miercuri, 25 noiembrie, de la ora 22:00, pe teren propriu contra lui VfB Stuttgart, în etapa a 5-a din Champions League. Pentru trupa lui Cristi Chivu urmează apoi dubla cu Genoa, în campionat (sâmbătă, 28 noiembrie, ora 16:00) și în optimile Cupei Italiei (marți, 1 decembrie, ora 22:00), deplasarea la Frosinone (5 decembrie) și duelul european cu Borussia Dortmund (9 decembrie).

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De cealaltă parte, AS Roma are la rândul ei o serie intensă în Europa și campionat, urmând să joace miercuri, 26 noiembrie, de la ora 22:00, în deplasare cu PSG în Champions League, apoi pe teren propriu contra lui Monza în Serie A (duminică, 29 noiembrie, ora 19:00), în deplasare xu Bologna și acasă cu Sporting, în cea mai tare competiție europeană între cluburi.