Verdict crunt pentru Simona Halep după accidentarea din meciul cu Kerber! „Am ruptură la gamba stângă”

Simona Halep a anunțat pe rețelele de socializare care a fost motivul exact al abandonului din partida cu Angelique Kerber, de la WTA Roma.

Românca a simțit o durere la gamba piciorului stâng, la 30-0 pentru Kerber, pe serviciul sportivei din Germania, ducând mâna în zona durerii, care s-a accentuat în timpul următoarelor două puncte jucate.

Din păcate, vestea este cu atât mai dureroasă, cu cât românca avea un program plin în viitor, cu participări la Roland Garros și Wimbledon, dar, cel mai important, o participare la Jocurile Olimpice de la Tokyo, acolo unde spera să obțină o medalie pentru România.

Simona Halep a anunțat pe conturile de socializare verdictul crunt pe care l-a primit în urma accidentării din duelul cu Angelique Kerber, dar a avut puterea să transmită și un mesaj pozitiv pentru fanii săi, la final:

„Din păcate, o ecografie a arătat că am o ruptură la gamba stângă. Mâine voi primi un RMN pentru a vedea leziunile mai detaliat, dar în acest moment nu suntem siguri de timpul de recuperare. Sunt atât de dezamăgită să-mi închei turneul la Roma așa…”

„Dar voi face tot ce pot ca să am grijă să mă fac bine și să mă întorc cât mai curând posibil. Mulțumesc mult pentru sprijin și vă voi ține la curent cu progresele mele”, a fost mesajul postat de Simona Halep pe Twitter.

Unfortunately an ultrasound has revealed that I have a tear in my left calf. I will get an MRI tomorrow to understand the injury in more detail, but at the moment we are unsure of recovery time. I’m so disappointed to end my tournament in Rome like this… pic.twitter.com/Fx58WWg796

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

— Simona Halep (@Simona_Halep) May 12, 2021