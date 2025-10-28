Verdict crunt pentru starul în ascensiune din SuperLiga! Cât lipsește de pe teren după accidentarea groaznică suferită

ADVERTISEMENT

Narcis Ilaș, fundașul celor de la FC Botoșani, titular în partida câștigată, 2-0, cu Hermannstadt, a suferit o accidentare care îl va ține departe de teren până în 2026.

Noul star de la FC Botoșani, OUT până în 2026! Anunțul făcut după ultima etapă de SuperLiga

Tânărul fotbalist de doar 18 ani s-a lovit după ce a avut o intervenție de excepție, prin care a oprit un contraatac extrem de periculos al celor de la Hermannstadt. Acesta a pus interesul echipei pe primul loc și s-a sacrificat așa cum puțini jucători o mai fac în ziua de azi, iar din păcate rezultatul a fost unul cum nimeni nu-și dorea. Fundașul va absenta pentru următoarele 3 luni și e așteptat înapoi pe gazon din luna ianuarie, când se va relua campionatul în urma pauzei competiționale.

„Multă putere, ‘Combi’! Titular în toate cele 14 jocuri disputate de FC Botoșani în acest sezon competițional, Narcis Ilaș a suferit o accidentare în minutul 14 al duelului câștigat ieri de ‘roș-alb-albaștri’ cu FC Hermannstadt, scor 2-0. Diagnosticul pus de medici în urma investigațiilor efectuate este ‘Ruptură de Ligament Colateral Intern (LCI)’, pentru care va fi supus unei intervenții chirurgicale ce îl va ține departe de gazon aproximativ trei luni. Familia FC Botoșani este alături de tine! Fii tare, ‘Combi’!”, a fost anunțul

Cine e Narcis Ilaș, jucătorul de doar 18 ani care a impresionat la FC Botoșani

Crescut la juniori la FC Botoșani, Narcis Ilaș a fost pentru o scurtă perioadă și în Italia, la Lazio, după care în 2024 s-a întors în România. El a fost împrumutat în sezonul trecut la Ceahlăul Piatra Neamț, în liga secundă, iar din această stagiune, Leo Grozavu s-a bazat pe serviciile sale și l-a folosit în toate cele . Ilaș chiar s-a remarcat prin maturitatea arătată în joc, mult peste ceea ce se așteaptă de la un adolescent în fotbalul profesionist.

El a mai atras atenția și printr-un alt aspect. Jucătorul lui FC Botoșani poartă ochelari de vedere pentru că suferă de miopie, iar el a fost comparat cu un fotbalist legendar, care s-a făcut cunoscut tocmai prin purtarea acestui accesoriu. Astfel, și putem spune că, păstrând limita, s-a ridicat la nivelul așteptărilor și chiar le-a depășit.