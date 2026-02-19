Verdict crunt pentru vedeta echipei din SuperLiga: OUT tot restul sezonului!

ADVERTISEMENT

Jayson Papeau, probabil cel mai important jucător de la Unirea Slobozia în acest moment, cel mai sonor nume din lot cu siguranță, a suferit o accidentare în cel mai recent meci disputat de ialomițeni în SuperLiga, înfrângerea cu scorul de 0-1 suferită pe Arena Națională în fața lui Dinamo.

Jayson Papeau s-a accidentat grav și este de așteptat să nu mai joace pentru Unirea Slobozia în acest sezon de SuperLiga

Ulterior, după ce a fost supus unor investigații amănunțite în acest sens, s-a stabilit că fostul fotbalist de la Rapid se confruntă cu o problemă destul de delicată, respectiv ruptură de ligament colateral medial la genunchi. Astfel, este de așteptat că el să fie indisponibil pentru următoarele trei sau chiar patru luni, caz în care în principiu Papeau ar urma să rateze toate meciurile până la finalul acestui campionat.

ADVERTISEMENT

Anunțul a fost făcut chiar de către jucător, prin intermediul unui mesaj postat de el pe Instagram. Jayson Papeau are contract cu Unirea până la finalul acestui sezon, astfel încât este posibil ca să fi fost chiar ultimul pentru el în România, cel puțin pentru moment, după cum chiar el a lăsat în mod destul de clar de înțeles:

„A fost probabil ultimul meci al sezonului meu. Într-adevăr, ligamentul meu colateral medial este rupt, printre altele, așa că voi avea nevoie de o operație. Ar trebui să lipsesc 3-4 luni. Bineînțeles că este o veste foarte proastă pentru mine, dar voi face posibilul să revin mai puternic ca niciodată. A fost o plăcere să fiu din nou în România, ne vedem”.

ADVERTISEMENT

Clubul ialomițean a confirmat situația medicală a lui Papeau

Prin intermediul unui comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook a clubului, cei de la Unirea Slobozia au confirmat problema gravă a lui Papeau:

ADVERTISEMENT

„Situația medicală a lui Jayson Papeau. Jucătorul echipei noastre a suferit o accidentare la nivelul genunchiului în cadrul meciului cu Dinamo București. După o serie de investigații medicale, s-a constatat că acesta necesită o intervenție chirurgicală și va fi indisponibil pentru următoarele 3-4 luni. Alături de tine, Jayson!”.