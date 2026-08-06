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Verdict din Finlanda înainte de KuPS – Universitatea Craiova: „Sunt peste orice echipă de acolo”

Un fost fotbalist important din Finlanda a analizat dubla KuPS - Kuopio - U Craiova din Europa League! De ce ar trebui să se teamă oltenii în acest duel
Gabriel-Alexandru Ioniță
06.08.2026 | 12:30
Verdict din Finlanda inainte de KuPS Universitatea Craiova Sunt peste orice echipa de acolo
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Fostul fotbalist din Finlanda le dă aripi oltenilor înainte de KuPS - U Craiova. Foto: Sport Pictures
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Tomi Petrescu (40 de ani) este un fost fotbalist important din Finlanda, fost internațional al acestei țări, cu origini în România, așa cum de altfel indică și numele său. Astfel, în mod evident, el este un bun cunoscător al acestui campionat, dar urmărește într-o anumită măsură și ce se întâmplă în țara noastră, fiind fost jucător și la Poli Iași.

Cum a prefațat fostul fotbalist din Finlanda dubla KuPS Kuopio – U Craiova din Europa League

Așadar, fostul mijlocaș ofensiv a analizat din aceste posturi dubla dintre KuPS Kuopio și Universitatea Craiova din turul trei preliminar al Europa League. În primul rând, înaintea meciului tur de joi seară din Finlanda, programat să înceapă la ora României 18:00, el a apreciat că oltenii sunt mai buni decât adversarii lor, cu mențiunea că terenul sintetic pe care joacă nordicii s-ar putea să îi pună anumite probleme echipei antrenate de Filipe Coelho la această partidă. 

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„Cred că Universitatea Craiova este mai puternică decât orice echipă din Finlanda și va profita cu siguranță de ocaziile pe care le va avea. Cred că avantajul terenului propriu va conta enorm în această dublă. La Kuopio se joacă pe un teren sintetic, foarte mare, în timp ce la Craiova este un gazon hibrid, natural. Diferența dintre cele două suprafețe de joc poate avea un rol decisiv în economia acestei duble.

KuPS a avut până acum un sezon foarte constant. Are un lot numeros și își permite să rotească jucătorii între meciurile europene și campionat. Are un antrenor tânăr, Miika Nuutinen, 34 de ani, care respiră fotbal, și sunt convins că a studiat foarte bine Universitatea Craiova. În plus, KuPS are o galerie numeroasă, care va crea o atmosferă puternică pe stadion”, a spus Tomi Petrescu, potrivit golazo.ro. 

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Tomi Petrescu alături de Florin Prunea, președintele clubului la acea vreme, la prezentarea sa la Poli Iași

De cine ar trebui să se teamă oltenii în această dublă

În continuare, fostul campion din Finlanda, câștigător și al Cupei Finlandei în două rânduri, dar și al Cupei Ligii, tot de două ori, a vorbit despre cei mai importanți jucători ai celor de la KuPS: „Unul dintre jucătorii-cheie este atacantul Piotr Parzyszek. Chiar dacă nu traversează aceeași formă ca în sezonul trecut, este un atacant puternic și incomod, care poate pune în dificultate orice defensivă.

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Cel mai bun jucător al lor este căpitanul Pennanen, din linia de mijloc. Are un șut foarte puternic cu piciorul drept și este extrem de periculos la fazele fixe. De asemenea, are o viziune excelentă a jocului și găsește pase către atacanți chiar și în spații înguste. Este motorul echipei și controlează ritmul jocului”. 

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Care sunt slăbiciunile celor de la KuPS Kuopio

Nu în ultimul rând, Tomi Petrescu a subliniat cu această ocazie și că finlandezii au bineînțeles și anumite slăbiciuni, de care gruparea din Bănie ar putea profita în această dublă manșă: „Slăbiciunea lor este că, uneori, nu joacă suficient de simplu și își creează singuri probleme atunci când încearcă să construiască jocul din apărare, indiferent dacă adversarul pune sau nu presiune sus.

Per total, cred că KuPS trebuie să câștige meciul de acasă dacă vrea să se califice. Deplasările în România sunt printre cele mai dificile din Europa, atât din cauza temperaturilor foarte ridicate din această perioadă a anului, cât și a atmosferei create de suporterii pasionați”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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