Verdict dur, după eliminarea din preliminariile Conference League: Ultima șansă a FCSB: Sfârșit de Becaliadă, început de realism!

Norii groși, de nepătruns, ai decăderii și ai decadenței FCSB, dată afară din preliminariile Conference League , pot fi risipiți doar printr-o analiză „în pauza de hidratare” a caniculei care se oglindește în strategia finanțatorului Gigi Becali. Echipa războinicului solar câștigase meciul tur cu scorul de 1-0, prin golul marcat de Andrei Cordea, în prima repriză. Totuși, viciul apetisant al calificării s-a umbrit, pentru că, pe această planetă mai există și personaje (slab cotate în ierarhiile internaționale) care își respectă meseria, în ciuda vânturilor care le bat prin portofele.

Teoretic, pe teren neutru, roș-albaștrii n-aveau motive să-și facă griji, în fața unei echipe care, în campionatul intern, unul tip „Jungle Book”, bate la porțile retrogradării. Practic, însă, întregul plan de acțiune a fost dat peste cap de incompetența unei echipe, care seamănă, trup și suflet, cu oglinda care reflectă kitch-uri de milioane de euro, din „sofrageria” patronului. Dacă, anul trecut, cu Topola, FCSB-iștilor le-a trecut glonțul pe lângă urechi, acum s-a făcut dreptate. Jucătorii de mâna a doua, aduși drept plombe pentru carii nevindecate și conduși de antrenorul „Țăndărică”, Dinu Todoran, s-au făcut de râs, pentru că roata s-a întors, iar spiritul „Becaliadei” a sucombat.

Doar că, dincolo de „loteria” (o marotă stupidă, pentru că la penalty-uri TU îți alegi norocul, nu el te alege pe tine, totul e să știi să „ochești” letal) loviturilor de la 11 metri, FCSBecaliuța, vorba maestrului Cornel Dinu, se auto-eliminase singură, dinaintea partidei. Modul în care Gigi Becali argăsește moral, emoțional, profesional și chiar material oaia moartă din hangar a dat măsura acestei contra-performanțe, una de invidiat chiar și de tinerii „Emo” sau de filosofii dezastrelor, de genul Nietzsche sau Albert Camus.

„Becaliada”, ultima dictatură care șterge personalități, creează marionete și sfidează fotbalul modern

Dacă pe lumea asta n-ar fi existat telefoane mobile, la care un Mache, Pache, Tache sau Lache n-ar putea fi legat ombilical pentru a transmite tot felul de bazaconii pe băncile tehnice, cu siguranță că fotbalul ar respira fără mască, în plină epocă infecțioasă. Dacă, de asemenea, grangurii de după 1990 s-ar dezbăra de mentalitatea de tip „aici, io sunt Ceaușescu! Sunt banii mei, fac ce vreau cu ei!”, poate că, de asemenea, am face și noi cunoștință cu civilizația.

Aura de pesimism cu care am privit, încă din primul minut, partida dintre FCSB și Shakhter s-a datorat faptului că, deși roș-albaștrii au avut norocul să joace returul pe teren neutru, pe stadionul „Vazgen Sargsyan”, din Erevan, la „timona” concepției tehnico-tactice a echipei s-a aflat telefonul fără fir. Să ne înțelegem, dincolo de vreun artificiu tehnic, acest „telefon fără fir” are sensul de „îndoctrinare”, iar la școala de cadre din Aleea Alexandru materia a fost predată conștiincios, timp de decenii.

„Nea” Gigi, privit pe vremuri drept un Mecena al fotbalului românesc, a inventat „Becaliada”, o competiție sinucigașă cu el însuși și cu echipa pe care o păstorește, iar mai nou, o maltratează. Ultimul dictator, de numele căruia se târăște reculul unuia dintre cele mai puternice cluburi din țară, este total anacronic în fotbalul european, exceptând, poate, anumite situații din guberniile ex-sovietice.

Încăpățânatul patron, mânat în luptă de orgolii infantile, a devenit artizanul transferurilor slabe și al cauzelor pierdute. Probabil că, la ora asta, Rotaru de la Craiova râde până la delir, după ce a dat o mobilă și un mamut, pe o… Vână. Și asta nu e totul.

La FCSB nu există un lider, nu se găsește nici măcar o mioară brează, în fiecare departament. Până și Vlad, îngerul păzitor al echipei în meciul tur, astăzi a părut debusolat, de-a dreptul „becalizat” (ca să cităm o expresie mai veche a patronului), iar primul gol primit – când i-a scăpat mingea din pântecul cangurifer – stă mărturie. Și asta n-a fost o întâmplare, pentru că există o „fizică a înâmplării” și toate pocinoagele sunt legate, energetic, între ele…

Dinule, îți place statutul de păpușă trasă de sfori?

Sigur, antrenorul Dinu Todoran n-a putut conta pe jucători precum Miron, Șut, Olaru și Niță, iar Andrei Cordea, autorul golului din tur a fost incert până cu puțin timp înaintea partidei. Și totuși, când joci cu Karagandy și te lauzi că ai cea mai bună echipă din țară, se presupune că știi pe ce te bazezi. Însă, dacă dincolo de surâsul blănos, – pasând, cu lașitate, responsabilitatea pe umerii altora – deși tu ești principalul vinovat, atunci e cazul să-ți agăți „diploma” fictivă de „antrenor” în cui și să te apuci de o meserie civilizată, alta decât aceea de colecționar de fantome.

Îl aminteam pe Dinu Todoran. Săracu’ de el, e complet paralel cu situația. Este, însă, vinovat pentru că, în schimbul unui onorariu baban, a acceptat statutul de marionetă. Niciun antrenor serios nu mai acceptă ofertele lui Becali, niciun individ cu personalitate nu-i mai calcă pragul și îl refuză elegant, pentru că pâinea este un colind și o bucurie, nu miza unei cerșetorii.

Clovnul este o instituție, dar nu poți să faci casă cu el dacă, în particular, se comportă exact ca în arena circului, ba chiar folosește viața drept sursă de antrenament. Mai devreme sau mai târziu, eternii sforari cad pradă propriilor cacialmale. Durerea stă în inconștiența victimelor colaterale.

Nicio personalitate, cum spuneam, nu mai acceptă „becalizarea”, pentru că Gigi depersonalizează oameni. Și tot așa, a depersonalizat și echipa… Priviți-l pe Florinel Coman! Din puștiul rebel și talentat, a ajuns un blazat, ai cărui ochi triști numără, cu plecăciune, firele de iarbă… Becali a năucit spirite, a minimalizat antrenori și a tarat tineri, aflați în cea mai prolifică perioadă a vieții lor. Acest ins, care se ridică mare și strigător către cer, a dat coșmarurilor un echilibru.

O echipă dezumanizată, oglinda patronului și a antrenorului

Înaintea returului, Shakhter Karagandy trezise spaima în rândurile FCSB-iștilor, antrenorul Dinu Todoran declarând (de data asta a izbutit să nu sfideze definitiv gramatica, precum în alte ocazii!) în acest sens: „Ne e frică de întreaga echipă, pentru că la ultimul joc și-au menajat jucătorii și vor fi mai proaspeți decât noi. Noi am jucat în urmă cu trei zile și am depus un efort foarte mare. Per total, ca echipă, ei sunt buni”. Fiecare traficant de cruci știe că e mai bine să anticipezi, ca să nu-l râdă „concurența” că nu-și cunoaște meseria…

Referindu-se la faptul că meciul urma să se dispute fără spectatori în tribune, tehnicianul roș-albaștrilor afirmase: „Este un dezavantaj. Fotbalul se joacă cu spectatori, indiferent unde joci”. Păi, ce să vadă spectatorii aceia, ipotetici, măi… maestre? Pe Moruțanul cvasi-absent, pe Tănase „zero pase”, pe Vlad, care a „comis-o” cum a izbutit, pe vremuri, inclusiv cu Rapid Viena, pe jucătorul – fantomă care trebuia să vină în spate și să-l marcheze pe autorul golului kazah de 1-0, pe cine să vadă?…

Noroc că am mai pierdut noi o zi din viață și am „văzut” o echipă lipsită de orizont, fără personalitate, eliptică de lideri, pentru care răposata Cupă Intertoto ar fi fost un adevărat rai, dacă s-ar mai fi disputat. Adevărații „lideri” ai FCSB sunt în tribună, cu celularul la urechi, dau verdicte pamfletare la TV sau își lasă bărbi înțelepte, de parcă ar fi evadat din Scoala filosofică din Atena.

FCSB rămâne o entitate paradoxală. Deși Gigi Becali a anunțat că va renunța la Zdenek Ondrasek (deși atacantul jucase, până în acel moment, doar 68 de minute la formația pregătită de Dinu Todoran!), cehul supranumit „Kobra” s-a aflat în formula de start din meciul de la Erevan. N-a jucat nimic. Dar care dintre „greucenii” transferați, recent, de Becali, rupe gura târgului? Niciunul. Important este ce rămâne pe tabelă. Din păcate pentru Gigi Becali, tabela de marcaj are personalitate, spre deosebire de fotbaliștii pe care îi adună de la second-hand. Pe ea, pe tabelă, n-o poți „becaliza”.

Tabela de marcaj nu minte, eternule copil!

Tabela de marcaj este „mai” umană decât hibrizii lui Gigi, care și-au imaginat că poți lua viața la mișto…

Eternul nostru copil simpatic nu pricepe că în Europa fotbalistică (din care, na, comedie, face parte și Kazahstanul!) nu te poți năclăi la televizor, retractând mâine ce ai spus ieri. Lucrurile nu mai funcționează nici sub regimul șaradelor și nici sub cel al amenințărilor. Dacă nu ești atent, Europa te… depersonalizează. Peste noapte, apar competiții, menite să ofere și mărunțeilor o porțioară din festinul giganților. Așa s-a născut un alt hibrid, Conference League. La fel, însă, dispar competiții, precum Intertoto sau… „Becaliada”.

Este un semn că istoria se repetă și că justețea încă guvernează această planetă, unde, risipiți de reputate fărădelegi, fariseii au intrat în ofsaid.

Dacă Gigi Becali mai are vreun interes cu FCSB, în primul rând ar trebui să-l dea afară pe antrenorul Gigi Becali. Și apoi, să-și ducă politica de cadre la remaniat și „steagul” orgoliului la remaiat…