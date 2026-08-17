Verdict dur după întâlnirea dintre Bolojan și președinta CCR. „A fost împins să greșească”. Exclusiv

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Întâlnirea secretă dintre premierul interimar Ilie Bolojan şi şefa Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, a stârnit o furtună în spaţiul public, mai ales că ea a avut loc în contextul în care CCR este aşteptată să se pronunţe asupra sensibilei legi a integrităţii. Mitică Dragomir consideră că şeful guvernului a greşit grav solicitând o astfel de întrevedere.

Preşedinţii Curţilor de Apel cer clarificări legate de întâlnirea dintre Ilie Bolojan şi Simina Tănăsescu

Dezvăluirea că Bolojan s-a întâlnit cu şefa CCR i-a luat prin surprindere şi pe judecători, președinții tuturor Curților de Apel din România solicitând, printr-un comunicat de presă comun, clarificări imediate cu privire la scopul și temele discutate în cadrul acestei întrevederi. Mitică Dragomir a taxat şi el greşeala lui Bolojan şi consideră că premierul interimar ar fi fost de fapt împins să facă o astfel de greşeală.

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„La valoarea lui nu trebuia să se întâlnească. Cine îl împinge la greşeli îl împinge să-l cureţe definitiv. El are un sprijin din partea doamnei Kovesi, se vede cu ochiul liber treaba asta. Se bazează pe treaba asta. Dar lumea nu uită ce s-a întâmplat pe timpul doamnei, nu uită de foametea în care ne-a băgat el acum”, a spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Dragomir: „Cei care au încercat să cureţe justiţia, mai devreme sau mai târziu s-au curăţat singuri”

respectării principiului separaţiei puterilor în stat. „El nu trebuia să facă aşa ceva. În calitate de prim-ministru chemi la ordine, dar nu justiţia.

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Justiţia este una dintre puterile statului, dacă o subjugi nu mai este egalitate de forţe în ţară. Dacă vrei să vorbeşti o faci ierarhic, ministrul se duce şi discută”, a mai spus Mitică Dragomir.

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În acelaşi timp, : „Cei care au încercat să cureţe justiţia, mai devreme sau mai târziu s-au curăţat singuri”.

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Pe de altă parte, Dragomir nu exclude ca în spatele acestei întâlniri să se ascundă nişte interese. „A avut un interes. Ori el, ori cineva de afară. A vrut ori să-l bage pe vreunul rău… Nu puteau decât aşa”, a mai comentat el.