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Verdict dur după întâlnirea dintre Bolojan și președinta CCR. „A fost împins să greșească”. Exclusiv

Dumitru Dragomir a comentat, la „Profeţiile lui Mitică", întâlnirea secretă dintre premierul interimar şi şefa CCR, care a stârnit reacţii dure în spaţiul public şi cereri de clarificări din partea magistraţilor.
Daniel Spătaru
17.08.2026 | 19:19
Verdict dur dupa intalnirea dintre Bolojan si presedinta CCR A fost impins sa greseasca Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir consideră că Ilie Bolojan a greşit grav întâlnindu-se cu preşedinta CCR, Simina Tănăsescu Foto: colaj Fanatik
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Întâlnirea secretă dintre premierul interimar Ilie Bolojan şi şefa Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, a stârnit o furtună în spaţiul public, mai ales că ea a avut loc în contextul în care CCR este aşteptată să se pronunţe asupra sensibilei legi a integrităţii. Mitică Dragomir consideră că şeful guvernului a greşit grav solicitând o astfel de întrevedere.

Preşedinţii Curţilor de Apel cer clarificări legate de întâlnirea dintre Ilie Bolojan şi Simina Tănăsescu

Dezvăluirea că Bolojan s-a întâlnit cu şefa CCR i-a luat prin surprindere şi pe judecători, președinții tuturor Curților de Apel din România solicitând, printr-un comunicat de presă comun, clarificări imediate cu privire la scopul și temele discutate în cadrul acestei întrevederi. Mitică Dragomir a taxat şi el greşeala lui Bolojan şi consideră că premierul interimar ar fi fost de fapt împins să facă o astfel de greşeală.

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„La valoarea lui nu trebuia să se întâlnească. Cine îl împinge la greşeli îl împinge să-l cureţe definitiv. El are un sprijin din partea doamnei Kovesi, se vede cu ochiul liber treaba asta. Se bazează pe treaba asta. Dar lumea nu uită ce s-a întâmplat pe timpul doamnei, nu uită de foametea în care ne-a băgat el acum”, a spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Dragomir: „Cei care au încercat să cureţe justiţia, mai devreme sau mai târziu s-au curăţat singuri”

Fostul şef al LPF a subliniat importanţa respectării principiului separaţiei puterilor în stat. „El nu trebuia să facă aşa ceva. În calitate de prim-ministru chemi la ordine, dar nu justiţia.

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Justiţia este una dintre puterile statului, dacă o subjugi nu mai este egalitate de forţe în ţară. Dacă vrei să vorbeşti o faci ierarhic, ministrul se duce şi discută”, a mai spus Mitică Dragomir.

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În acelaşi timp, „Oracolul de la Bălceşti” a mai avertizat: „Cei care au încercat să cureţe justiţia, mai devreme sau mai târziu s-au curăţat singuri”.

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Pe de altă parte, Dragomir nu exclude ca în spatele acestei întâlniri să se ascundă nişte interese. „A avut un interes. Ori el, ori cineva de afară. A vrut ori să-l bage pe vreunul rău… Nu puteau decât aşa”, a mai comentat el.

Verdict dur după întâlnirea dintre Bolojan și președinta CCR. "A fost împins să greșească". Exclusiv

 

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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