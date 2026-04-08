Iureș în Spania după prestația lui Istvan Kovacs din Barcelona – Atletico Madrid 0-2: „I-a dezavantajat la toate fazele”

Istvan Kovacs a avut un meci complicat pe Camp Nou în sferturile UEFA Champions League. Presa din Spania a analizat prestația „centralului” român după Barcelona - Atletico Madrid 0-2.
Bogdan Mariș
09.04.2026 | 01:02
Istvan Kovacs (41 de ani) a fost criticat în presa catalană după Barcelona - Atletico Madrid 0-2. FOTO: Hepta
Atletico Madrid a produs surpriza pe Camp Nou contra Barcelonei și s-a impus cu 2-0 în prima manșă a sferturilor din UEFA Champions League. Duelul de la Barcelona a fost condus de Istvan Kovacs (41 de ani), care a avut nevoie de intervenția VAR-ului la cea mai importantă fază a meciului, eliminarea lui Pau Cubarsi din prima repriză. Presa din Spania a analizat prestația „centralului” român.

Istvan Kovacs, acuzat în presa catalană după Barcelona – Atletico Madrid 0-2

Dacă la faza eliminării lui Pau Cubarsi, Istvan Kovacs a avut nevoie de VAR pentru a lua decizia, „centralul” român a fost criticat în presa catalană pentru două faze în care ar fi dezavantajat-o pe Barcelona. „Cu puține minute înainte ca Pau Cubarsi să fie eliminat după o verificare VAR, jucătorii Barcelonei au cerut al doilea cartonaș galben pentru Koke. Căpitanul lui Atletico primise un avertisment în minutul 31 pentru un fault clar asupra lui Dani Olmo, după ce arbitrul îl iertase în minutul 8, când mijlocașul lui Atletico îl faultase clar pe Olmo pentru a opri un contraatac.

Totuși, deși Koke l-a lovit pe Lamine în picior în minutul 39, arbitrul român nu a arătat al doilea galben. Pe lângă o eliminare a lui Koke, jucătorii Barcelonei au cerut un penalty după un henț al lui Pubill, care ar fi văzut și al doilea cartonaș galben în cazul în care s-ar fi acordat lovitura de la 11 metri. Musso a lăsat mingea în careul de 6 metri pentru a executa un aut de poartă, a lovit-o, iar apoi Pubill a oprit-o cu mâna și a executat lovitura.

Jucătorii Barcelonei au susținut imediat că acțiunea trebuia pedepsită cu un penalty, deoarece fundașul lui Atletico a atins mingea cu mâna, dar arbitrul Kovacs nu a semnalat nimic, iar germanul din camera VAR, Dingert, nu l-a chemat pentru a urmări acțiunea”, au notat cei de la Mundo Deportivo după Barcelona – Atletico Madrid 0-2. Jurnaliștii catalani au oferit exemplul partidei Club Brugge – Aston Villa 1-0 din 2024, când, după o fază identică, belgienii au beneficiat de o lovitură de la 11 metri.

Opinii împărțite în Spania cu privire la deciziile lui Istvan Kovacs

„Există trei acțiuni controversate. Koke este scutit de un al doilea cartonaș galben. Se putea acorda o lovitură de pedeapsă pentru un henț al lui Pubill. Cubarsi a fost eliminat. În toate, Kovacs a dezavantajat Barça”, au notat cei de la sport.es. De cealaltă parte, Marca a prezentat analiza fostului arbitru Alfonso Perez Burrull, care a susținut că deciziile luate de Istvan Kovacs și intervențiile germanului Christian Dingert din camera VAR au fost corecte.

„Decizia e corectă pentru că îl dărâmă pe Giuliano Simeone din postura ultimului apărător. Dacă acorzi fault, trebuie să elimini jucătorul”, a afirmat acesta în cazul eliminării lui Cubarsi, iar cu privire la faza în care catalanii au cerut penalty pentru un henț comis de Pubill, ibericul a declarat următoarele: „Arbitrul a interpretat că mingea nu era în joc. Nu era niciun adversar în apropiere, iar aplicarea regulii înseamnă înțelegerea spiritului jocului și corectitudinea”.

